В больницах Петербурга остается 51 пострадавший при взрыве в метро

ПЕТРОЗАВОДСК, 7 апр — РИА Новости. В больницах Санкт-Петербурга остается 51 человек из числа пострадавших при взрыве в метро, четверо из них находятся в тяжелом состоянии, сообщила журналистам министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

"На сегодняшний день 51 пациент остается в стационарах, одна женщина в состоянии крайней тяжести… с множественными травмами черепно-мозговыми, с субдуральной гематомой", — сказала Скворцова.

"Еще трое больных находятся в тяжелом состоянии… Один-единственный ребенок — девочка 15 лет, ее состояние удовлетворительное", — добавила министр.

Она отметила, что медики продолжают делать для пострадавших все необходимое.

Министр сказала, что пострадавшим при необходимости сделают пластические операции.

"Будет делаться бесплатно, как во всех ситуациях, скажем, несчастных случаях, о которых мы все знаем. Это и Ханты-Мансийск… все дети, которые оказались в стационарах, выжили, максимум было сделано. То же самое сейчас происходит в Санкт-Петербург", — добавила Скворцова.

Днем 3 апреля на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства, замаскированного под автомобильный огнетушитель. По последним данным, в результате взрыва погибли 14 человек.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте, но проверяет и другие версии. По данным СК, исполнителем теракта был уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов 1995 года рождения, именно он сначала оставил замаскированную бомбу на станции "Площадь Восстания", а потом взорвал себя в вагоне поезда.