Теракт в Манчестере: 22 человека погибли, 59 госпитализированы

Взрыв на стадионе в Манчестере (52)

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Мощный взрыв прогремел на стадионе "Манчестер Арена". В результате теракта погибли 22 человека, еще 59 были госпитализированы.

"Манчестер Арена" рассчитана на 21 тысячу человек и расположена к северу от центра города. Объект, открытый в 1995 году, считает крупнейшим крытым стадионом в странах Евросоюза.

Взрыв в Манчестере стал самым крупным терактом в Британии после трагедии в лондонском метро в 2005 году, когда погибли более 50 человек.

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Что произошло

Взрыв прогремел на стадионе в понедельник вечером. В это время там выступала американская певица Ариана Гранде.

Позднее в районе стадиона полицейские нашли подозрительный предмет, который было решено подорвать на месте. Правда, позднее выяснилось, что тревога оказалась ложной.

"Сотрудники, проводившие контролируемый взрыв, подтвердили, что предмет оказался забытым предметом одежды, а не подозрительным объектом", — говорится в сообщении полиции Манчестера в Twitter.

Согласно последним данным, в результате взрыва погибли 22 человека, в том числе дети, еще 59 были госпитализированы. По данным северо-западного подразделения скорой помощи NHS, нескольким пострадавшим помощь была оказана на месте.

Телеканал Sky News отмечает, что пострадавшие получили ранения "как от шрапнели".

В российском посольстве в Лондоне рассказали, что информации о россиянах, которые могли пострадать в результате взрыва, пока нет.

"Ситуация под контролем. Пока сведений о том, что инцидент коснулся кого-либо из граждан РФ, не поступало, мы постоянно обновляем информацию", — сообщил РИА Новости сотрудник дипмиссии.

Эту информацию подтвердили и в Ассоциации туроператоров России.

Главная версия — теракт

По данным полиции, взрыв устроил террорист-смертник.

"На настоящее время мы полагаем, что нападение совершил один человек", — заявил представитель полиции города Иэн Хопкинс, добавив, что террорист также погиб.

Он также призвал жителей города быть бдительными.

"В случае обнаружения чего-либо подозрительного просьба связываться с антитеррористическим подразделением. Мы внимательно следим за ситуацией", — отметил полицейский.

Глава британского МВД Амбер Радд назвала инцидент на стадионе "Манчестер Арена" "варварским актом".

Случившееся прокомментировала и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.

"Мои мысли сейчас с теми, кого затронул теракт, и их семьями", — заявила премьер.

Лидер Лейбористской партии Джереми Корбин также выразил соболезнования семьям погибших.

"Страшный инцидент в Манчестере. Мои мысли сейчас со всеми, кого он коснулся, и с нашими прекрасными спасательными службами", — написал политик в микроблоге в Twitter.

Реакция певицы Гранде

После взрыва в Манчестере все британские партии приостановили свои предвыборные кампании.

Сама Ариана Гранде, во время выступления которой и произошел теракт, не пострадала. После случившегося она написала в Twitter, что "разбита".

"От всего сердца мне очень, очень жаль. У меня нет слов", — написала Гранде.

Портал TMZ сообщает, что после случившегося певица приостановила свое мировое турне.

Ariana Grande Suspends World Tour in Wake of Terrorist Bombing https://t.co/hyB0nSuV3H — TMZ (@TMZ) 23 мая 2017 г.

Реакция в мире

Многие мировые лидеры уже осудили теракт в Манчестере. Так, председатель КНР Си Цзиньпин направил королеве Великобритании Елизавете II телеграмму с соболезнованиями.

"В это сложное время китайский народ поддерживает британский", — отметил китайский лидер.

"Опечален атакой в Манчестере. Мы решительно осуждаем ее. Наши мысли с семьями погибших, молитвы — с пострадавшими", — написал в Twitter премьер-министр Индии Нарендра Моди.

Премьер-министр Австралии Малкольм Тернбулл назвал случившееся "мерзкой атакой".

"Этот инцидент, эта атака особенно мерзкая, особенно преступная, особенно ужасающая, потому что, по-видимому, намеренно направлена на подростков", — приводит слова Тернбулла Sky News.

Генеральный секретарь японского правительства Ёсихидэ Суга отметил, что "подобные грязные действия не могут остаться без внимания".

Россия готова помочь в расследовании

Председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров отметил, что Россия готова помочь британским спецслужбам в расследовании теракта.

По словам сенатора, случившееся еще раз показало, что в мире нет стран, которые могли бы обезопасить себя от террористических атак.

"Теракт в Манчестере — это еще один сигнал к тому, чтобы во всем мире были услышаны слова президента России Владимира Путина о необходимости создания единого антитеррористического фронта, который действовал бы по единым правилам, а не по принципу двойных стандартов", — заявил Озеров РИА Новости.