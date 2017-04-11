В Стокгольме подозреваемого по делу о теракте взяли под стражу

СТОКГОЛЬМ, 11 апр – РИА Новости, Людмила Божко. Стокгольмский суд после рассмотрения материалов прокуратуры по делу о теракте в центре Стокгольма, в результате которого погибли четыре человека, постановил заключить подозреваемого Рахмата Акилова под стражу, сообщил суд Стокгольма.

В шведской юридической практике заключение под стражу является той мерой пресечения, которая применяется к лицу, обоснованно подозреваемому в совершении преступления.

Во время слушаний по делу адвокат Акилова сообщил, что его подзащитный признался в совершении террористического преступления и просил оставить его под стражей.

В пятницу днем грузовик наехал на людей на улице Дроттнинггатан — одной из центральных и пешеходных улиц Стокгольма. Он проехал 550 метров и врезался в здание торгового центра Ahlens. Как выяснилось, машину угнали, когда водитель занимался разгрузкой. Водитель попытался остановить угонщика, но безуспешно. В результате наезда грузовика погибли четыре человека, 15 человек получили травмы разной степени тяжести. Власти заявили, что это был теракт.

Под арестом в полиции Стокгольма находятся двое. Одним из них стал 39-летний гражданин Узбекистана Рахмат Акилов, который, по имеющимся подозрениям, находился за рулем грузовика. Второго задержали в воскресенье утром.

Не позднее среды прокуратура должна определиться по вопросу о необходимости заключения под стражу и второго арестованного.

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