В пригороде Парижа полиция ликвидировала напавшего на прохожих

ПАРИЖ, 23 авг – РИА Новости. Спецоперация в коммуне Трапп в пригороде Парижа завершена, мужчина, напавший с ножом на прохожих, ликвидирован, сообщает национальная полиция Франции.

"Полицейская операция на улице Камилы Клоделя завершена. Неизвестный ликвидирован", — говорится на странице в Twitter национальной полиции.

Как сообщалось ранее, неизвестный мужчина напал на прохожих в пригороде Парижа. По данным французских СМИ, погиб один человек, еще двое серьезно ранены.

Глава МВД Франции Жерар Коллон подтвердил, что злоумышленник был ликвидирован, и поблагодарил сотрудников полиции за оперативность.

"Мои первые мысли о жертвах и их близких. Я хочу приветствовать быстроту реакции и примерную мобилизацию наших сил правопорядка", — написал на своей странице Twitter французский министр. Он отметил, что в настоящий момент ведется расследование для установление всех обстоятельств произошедшего.