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2020-02-02T20:24+0300
https://ria.ru/20200202/1564168653.html
В Лондоне мужчина напал с ножом на прохожих
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РИА Новости

В Лондоне мужчина напал с ножом на прохожих

18:29 02.02.2020 (обновлено: 20:24 02.02.2020)
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. На юге Лондона неизвестный напал с ножом на прохожих, заявил Скотленд-Ярд.
"Мужчина был застрелен вооруженными офицерами в районе Стретэм. На данном этапе мы полагаем, что несколько человек получили ножевые ранения. Обстоятельства выясняются", — сообщается в твиттере полиции Лондона.
Сотрудники правоохранительных органов считают, что инцидент связан с терроризмом.
Позднее в полиции сообщили, что в результате атаки пострадали два человека. Информация об их состоянии уточняется.
© AP Photo / Isobel FrodshamПолиция на месте происшествия в районе Стретэм, Лондон. 2 февраля 2020
Полиция на месте происшествия в районе Стретэм, Лондон. 2 февраля 2020
© AP Photo / Isobel Frodsham
Полиция на месте происшествия в районе Стретэм, Лондон. 2 февраля 2020
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ЛондонПроисшествияВ мире
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2 февраля, 18:39
MYMake Yellowstone Great Again
32283004
А чё прям срочно, это что каждое убийство в Лондоне нас должно шокировать.
2 февраля, 18:38
Вал Валиков
3512006
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