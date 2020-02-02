В Лондоне мужчина напал с ножом на прохожих

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. На юге Лондона неизвестный напал с ножом на прохожих, заявил Скотленд-Ярд.
"Мужчина был застрелен вооруженными офицерами в районе Стретэм. На данном этапе мы полагаем, что несколько человек получили ножевые ранения. Обстоятельства выясняются", — сообщается в твиттере полиции Лондона.
Сотрудники правоохранительных органов считают, что инцидент связан с терроризмом.
Позднее в полиции сообщили, что в результате атаки пострадали два человека. Информация об их состоянии уточняется.
© AP Photo / Isobel FrodshamПолиция на месте происшествия в районе Стретэм, Лондон. 2 февраля 2020
© AP Photo / Isobel Frodsham
Полиция на месте происшествия в районе Стретэм, Лондон. 2 февраля 2020