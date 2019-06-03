Обвиняемый по делу о взрыве в Лионе рассказал о своих мотивах

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Обвиняемый по делу о взрыве в Лионе заявил следствию, что заложил бомбу перед булочной, чтобы вызвать чувство незащищенности среди местных жителей, которые ежедневно посещают это "обыденное" место, сообщает телеканал Обвиняемый по делу о взрыве в Лионе заявил следствию, что заложил бомбу перед булочной, чтобы вызвать чувство незащищенности среди местных жителей, которые ежедневно посещают это "обыденное" место, сообщает телеканал BFMTV

Уроженец Алжира 24-летний Мохамед Меджуб также сообщил, что выбрал не самый мощный тип взрывчатки, поскольку его целью было не убивать, а "посеять страх".

По словам Меджуба, он нарочно оставил против себя улики, чтобы полиция смогла его найти. После ареста он намеревался заниматься пропагандой экстремизма среди других задержанных. Однако, по данным телеканала, в настоящий момент обвиняемый содержится в одиночной камере.

Меджуб 31 мая предстал перед судьей, ему предъявили обвинения и поместили под стражу до суда. Отмечается, что на заседании обвиняемый подтвердил свою связь с террористической группировкой "Исламское государство"*.

Вечером 24 мая в центре Лиона произошел взрыв, в результате которого пострадали 13 человек. Полиция разыскивала мужчину, который, согласно видеозаписям, подъехал на велосипеде и оставил сверток, который впоследствии взорвался. Утром 27 мая в Лионе был задержан 24-летний подозреваемый. Как выяснилось, им является выходец из Алжира, который прибыл во Францию в 2018 году. Он не имел визы и проживал на нелегальном положении, зарабатывая на жизнь уроками информатики в интернете.