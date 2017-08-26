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В мире

Нападение на военных в центре Брюсселя квалифицировали как теракт

09:1226.08.2017
(обновлено: 11:46 26.08.2017)
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкБельгийские полицейские на месте теракта на центральном вокзале Брюсселя. 20 июня 2017Бельгийские полицейские на месте теракта на центральном вокзале Брюсселя. 20 июня 2017
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 26 авг – РИА Новости. Федеральная прокуратура Бельгии квалифицировала нападение на военный патруль в центре Брюсселя как теракт, сообщает Франс Пресс.

Бельгийские полицейские. Архивное фото
© AP Photo / Virginia Mayo
Мужчина, напавший на военный патруль в Брюсселе, действовал в одиночку

Накануне вечером на бульваре Эмиль Жакен вооруженный мачете мужчина бросился на солдат с криком "Аллах Акбар". Один военный получил легкое ранение лица, другой – руки.

Патруль открыл огонь на поражение, после чего нападавшего в критическом состоянии увезли в больницу, где он скончался. Его личность уже остановлена – это 30-летний выходец из Сомали. Он действовал в одиночку и не фигурировал в списке лиц, подозреваемых в террористической деятельности.

Власти решили не повышать уровень террористической угрозы в Брюсселе – он остается на третьем, предпоследнем уровне.

Другие теракты в Бельгии

В стране с марта 2016 года действует повышенный уровень террористической угрозы после того, как в аэропорту и метро Брюсселя произошла серия атак, жертвами которых стали 23 человека.

Криминалисты и полиция на месте теракта на центральном вокзале Брюсселя. 21 июня 2017
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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В Бельгии инцидент на вокзале квалифицировали как теракт

В зале вылетов себя подорвали два смертника: один – между стойками American Airlines и Brussels Airlines, другой — возле кафе Starbucks. Затем взрыв прогремел на станции Мальбек в метро.

Нападения произошли спустя четыре дня после того, как в брюссельском пригороде Моленбек-Сен-Жан задержали Салаха Абдеслама, которого считают главным организатором парижских терактов 13 ноября 2015 года.

20 июня 2017 года на Центральном вокзале бельгийской столицы неизвестный мужчина, выкрикивавший исламсисткие лозунги, устроил взрыв, который привел к возгоранию. Террориста ликвидировали полицейские.

Теракт в Испании

На прошлой неделе на туристической улице Рамбла в Барселоне в толпу людей въехал фургон. Через несколько часов в испанском городе Камбрильс автомобиль сбил несколько человек. В результате двух нападений погибли 14 человек, пострадали более 130.

Ситуация на месте теракта в Барселоне
© РИА Новости / Хавьер Луэнго
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СМИ: организатор терактов в Испании пытался вербовать террористов в Бельгии

По данным следствия, в группировку, которая стоит за терактами, входили 12 человек. Четверо из них арестованы, шесть  убиты. Еще двое, в том числе главный организатор терактов имам Абдельбаки эс-Сати, погибли накануне нападений при взрыве в доме в Альканаре, где террористы готовили бомбы.

Ответственность за теракт взяла на себя группировка "Исламское государство"*.

*Запрещенная в России террористическая организация

Теракты в Европе
© РИА Новости, Инфографика
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Теракты в Европе
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В мире
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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kubatkin.sergey.60
расстрелять пятьдесят самолийцев из ближайшего окружения террориста
10:05
26.08.2017
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