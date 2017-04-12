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Происшествия

В Петербурге умер один из пострадавших при взрыве в метро

14:1812.04.2017
(обновлено: 14:19 12.04.2017)
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Санитарные автомобили у станции метро Технологический институт в Санкт-Петербурге, где произошел взрыв. 3 апреля 2017
© РИА Новости. Александр Тарасенков
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Число погибших при теракте в метро Санкт-Петербурга достигло 15 человек. Как сообщили городские власти, один из пострадавших скончался в больнице.

Сотрудники полиции с собакой на станции Московского метрополитена
© РИА Новости. Максим Блинов
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Росгвардия просит петербуржцев не забывать вещи в людных местах
Взрыв на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" прогремел днем 3 апреля. Позднее на станции "Площадь Восстания" нашли самодельную бомбу, замаскированную под автомобильный огнетушитель.

По версии следствия, непосредственным исполнителем теракта был уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов. Следователи считают, что именно он оставил взрывное устройство на станции "Площадь Восстания", а потом взорвал себя в вагоне поезда.

Первые кадры с места взрыва в петербургском метро
Пострадавшая в результате взрыва в метро Санкт-Петербурга
© REUTERS/ Anton Vaganov
Взрыв прогремел в понедельник в перегоне между станциями "Сенная" и "Технологический институт" синей ветки метро Санкт-Петербурга.
Пострадавший в результате взрыва в метро Санкт-Петербурга
© REUTERS/ Anton Vaganov
Точное количество пострадавших пока неизвестно. По последним данным, 22 человека были направлены в медучереждения, городские власти проверяют информацию о 10 погибших.
Аварийные службы у станции метро Сенная площадь в Санкт-Петербурге
© РИА Новости. Анна Волкова
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На месте происшествия работают следователи главного следственного управления СК России по Санкт-Петербургу, специалисты ФСБ и взрывотехники.
Взрыв в метрополитене в Санкт-Петербурге
© Фото: аккаунт сообщества ДТП и ЧП | Санкт-Петербург в сети ВКонтакте
В Санкт-Петербург в связи со взрывом в метро направлена группа следователей и криминалистов центрального аппарата Следственного комитета.
Взрыв произошел в метро Санкт-Петербурга. 3 апреля 2017
© РИА Новости. Кирилл Чулков
Из-за взрыва в городе принимаются меры по усилению антитеррористической защиты транспортной инфраструктуры.
Сотрудники спецслужб у станции метро Санкт-Петербурга Сенная площадь
© REUTERS/ Anton Vaganov
Президенту России было сразу же доложено о произошедшей трагедии. Глава государства отметил, что рассматривается не только террористическая, но также криминальная и бытовая версии случившегося.
Взрыв на станции метро Сенная площадь в Санкт-Петербурге. 3 апреля 2017
© РИА Новости. Кирилл Чулков
Российский президент выразил соболезнования близким погибших и пострадавших в Санкт-Петербурге.
Вертолет у станции метро Технологический институт в Санкт-Петербурге
© РИА Новости. Анатолий Медведь
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Вертолет у станции метро "Технологический институт" в Санкт-Петербурге, где произошел взрыв.
Последствия взрыва в петербургском метро. 3 апреля 2017
© Фото: аккаунт сообщества ДТП и ЧП | Санкт-Петербург в сети ВКонтакте
По словам источника, в метро сработали два самодельных взрывных устройства небольшой мощности.
Последствия взрыва в петербургском метро. 3 апреля 2017
© Фото: аккаунт сообщества ДТП и ЧП | Санкт-Петербург в сети ВКонтакте
Очевидцы ЧП рассказывают, что в первые минуты никто из пассажиров не понимал, что происходит.
Последствия взрыва в петербургском метро. 3 апреля 2017
© Фото: аккаунт сообщества ДТП и ЧП | Санкт-Петербург в сети ВКонтакте
По словам людей, оказавшихся в это время в метро, на станциях было очень большое задымление.
Автомобили спецслужб у станции метро Технологический институт в Санкт-Петербурге. 3 апреля 2017
© РИА Новости. Нина Алексеева
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Очевидец, который находился у входа на станцию "Технологический институт", рассказал, что видел, как люди в панике выбегали из метро.
Пострадавшая в результате взрыва в метро Санкт-Петербурга
© РИА Новости. Александр Тарасенков
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Экстренные службы помогают пострадавшей в петербургском метро.
Сотрудники пожарной службы МЧС РФ у станции метро Технологический институт в Санкт-Петербурге, где произошел взрыв
© РИА Новости. Анатолий Медведь
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Сотрудники пожарной службы МЧС у станции метро "Технологический институт" в Санкт-Петербурге.
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Новая жертва

О 15-м погибшем сообщила, сообщила вице-губернатор Санкт-Петербурга Анна Митянина.

"Сегодня в 00:35 в Военно-медицинской академии скончался один из тяжелой группы пострадавших", — написала она в Twitter.

Ранее городские власти сообщили, что ранения во время взрыва получили 102 человека. Более 50, в том числе ребенок, до сих пор находятся в больницах.

Россия скорбит: акции в память о погибших в петербургском метро
Участники акции памяти и солидарности Питер - Мы с тобой! в Москве
© РИА Новости. Владимир Астапкович
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Во многих российских городах после взрыва в петербургском метро люди вышли на улицы, чтобы почтить память погибших и заявить, что подобные акты устрашения не позволят запугать граждан России. Самая многочисленная из акций памяти прошла в четверг в Москве.
Участники всероссийской акции Вместе против террора возлагают цветы на Кремлевской набережной в Казани в память о жертвах теракта в Санкт-Петербурге
© РИА Новости. Максим Богодвид
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Участники всероссийской акции "Вместе против террора" на Кремлевской набережной в Казани.
Участники акции памяти и солидарности Питер - Мы с тобой! в Москве держат флаг Санк-Петербурга
© РИА Новости. Владимир Астапкович
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Участники акции памяти и солидарности "Питер - Мы с тобой!" в Москве держат флаг Санк-Петербурга.
Цветы в руках участника акции памяти и солидарности Питер - Мы с тобой! в Москве
© РИА Новости. Виталий Белоусов
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В российской столице митинг памяти жертв взрыва в метро Санкт-Петербурга прошел на Манежной площади.
Участники акции Вечер памяти зажигают свечи в Нарымском сквере возле памятника Петру и княгине Февронии в Новосибирске в память о жертвах теракта в Санкт-Петербурге
© РИА Новости. Александр Кряжев
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Участники акции "Вечер памяти" зажигают свечи в Нарымском сквере возле памятника Петру и княгине Февронии в Новосибирске.
Участники акции Вместе против террора в Казани
© РИА Новости. Максим Богодвид
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Участники всероссийской акции "Вместе против террора" возлагают цветы на Кремлевской набережной в Казани.
Певица Диана Гурцкая выступает на концерте в рамках акции памяти и солидарности Питер - Мы с тобой! в Москве
© РИА Новости. Виталий Белоусов
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Певица Диана Гурцкая выступает на концерте в рамках акции памяти и солидарности "Питер - Мы с тобой!" в Москве.
Цветы и плюшевые игрушки на Кремлевской набережной в Казани в память о жертвах теракта в Санкт-Петербурге
© РИА Новости. Максим Богодвид
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Цветы и плюшевые игрушки на Кремлевской набережной в Казани в память о жертвах теракта в Санкт-Петербурге.
Участница акции памяти и солидарности Питер - Мы с тобой! на Красной площади в Москве
© РИА Новости. Виталий Белоусов
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Участница акции памяти и солидарности "Питер - Мы с тобой!" в Москве.
Участники акции памяти и солидарности Питер - Мы с тобой! в Москве
© РИА Новости. Виталий Белоусов
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В московской акции памяти и солидарности "Питер - Мы с тобой!" приняли участие свыше 50 тысяч человек.
Акция памяти и солидарности Питер - Мы с тобой!
© РИА Новости. Владимир Астапкович
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Участники акции памяти и солидарности "Питер - Мы с тобой!" в Москве.
Женщина возлагает цветы к мемориалу на Корабельной набережной во Владивостоке в память о жертвах теракта в Санкт-Петербурге
© РИА Новости. Семен Апасов
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Женщина возлагает цветы к мемориалу на Корабельной набережной во Владивостоке в память о погибших в Санкт-Петербурге.
Сотрудники полиции и участники акции памяти и солидарности Питер - Мы с тобой! в Москве
© РИА Новости. Владимир Астапкович
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Москвичи в знак скорби несут цветы и свечи к памятной стелле "Город-герой Ленинград" в Александровском саду в центре столицы.
Акция памяти и солидарности Питер - Мы с тобой!
© РИА Новости. Владимир Астапкович
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Участники акции памяти и солидарности "Питер - Мы с тобой!" в Москве.
Участники всероссийской акции Вместе против террора возлагают цветы на Кремлевской набережной в Казани в память о жертвах теракта в Санкт-Петербурге
© РИА Новости. Максим Богодвид
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Участники акции "Вместе против террора" несут цветы к Кремлевской набережной в Казани.
Митинг памяти жертв теракта в метро у станции Технологический институт в Санкт-Петербурге
© РИА Новости. Алексей Даничев
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Митинг памяти жертв взрыва прошел и в Петербурге, где у станции метро "Технологический институт" собрались сотни горожан.
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Расследование теракта

Акция памяти и солидарности Питер - Мы с тобой! в Москве
© РИА Новости. Виталий Белоусов
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Все погибшие при взрыве в Петербурге похоронены, близким помогают психологи
Всего по делу о взрыве в метро задержаны восемь человек. Шестерых подозреваемых силовики арестовали в Санкт-Петербурге, еще двоих — в Москве.

"Все — выходцы из Центральной Азии", — заявил на заседании Национального антитеррористического комитета директор ФСБ Александр Бортников.

По его словам, что во время обысков силовики изъяли большое количество оружия и средств поражения. Сейчас спецслужбы ищут организаторов теракта.

О террористической угрозе в России

Эвакуация пострадавших в результате взрыва со станции метро Технологический институт в Санкт-Петербурге. Архивное фото
© РИА Новости. Александр Тарасенков
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Бортников раскритиковал работу по антитеррору в России
Главы ФСБ также рассказал, что в прошлом году в России пресекли 16 терактов. Боевики планировали нападения в разных городах — Москве, Санкт-Петербурге, Красноярске, Екатеринбурге, Туле, Уфе, Сочи, Новосибирске и Нижнем Новгороде.

"Ликвидировано 46 ячеек международных террористических организаций", — отметил Бортников, добавив, что участниками бандгрупп были граждане СНГ.

"В настоящее время поступает большой объем оперативной информации, свидетельствующей о том, что главари террористических группировок, действующих на Ближнем Востоке в составе так называемого "Исламского государства"*, вынашивают намерения осуществить террористические атаки в различных регионах мира, в том числе в Российской Федерации", — добавил директор ФСБ.

О лишении террористов гражданства

Комментируя угрозу терроризма, президент Владимир Путин не исключил, что власти могут лишать гражданства тех, кто замешан в подобной деятельности.

Жители Санкт-Петербурга на Марсовом поле со свечами в память о погибших в результате теракта в метро
© РИА Новости. Алексей Даничев
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"Признайтесь в своей уязвимости": психолог, пострадавший от теракта в метро
"В соответствии с российской Конституцией, мы лишать никого гражданства не можем. Но мы можем отменять соответствующие решения, которые послужили основанием для получения российского гражданства", — сказал Путин в интервью телеканалу "Мир".

Позднее слова президента пояснил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Лица, которые по тем или иным основаниям приобрели гражданство и солидаризировались с террористами, они могут стать, скажем так, предметом для судебного рассмотрения, в ходе которого можно аннулировать причины, по которым было предоставлено гражданство", — отметил он.

Подозреваемый в соучастии теракта в петербургском метро Содик Ортиков в Басманном районном суде Москвы. 7 апреля 2017
© РИА Новости. Григорий Сысоев
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Один из задержанных после теракта в метро является гражданином Таджикистана
Глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров, комментируя слова Путина, подчеркнул, что сенаторы готовы оперативно рассмотреть законопроект, который позволит отменять выдачу гражданства лицам, вступившим в ряды "Исламского государства"*.

"Мы уже год назад говорили о необходимости подобной нормы. Оставлять гражданство РФ тем, кто его получил, жил на территории России, а потом осуществляет теракт в Петербурге — это нонсенс", — заметил Озеров.

При этом в президентском Совете по правам человека призвали использовать другие механизмы для борьбы с терроризмом. Заместитель председателя СПЧ Евгений Бобров напомнил, что лишение гражданства противоречит Конституции.

"Если гражданство приобретено в установленном порядке и решение о приобретении отменяется по любым основаниям, тем самым это и есть отмена гражданства, это не соответствует конституции. Здесь нужно какие-то другие механизмы использовать", — считает замглавы СПЧ.

Представитель совета подчеркнул, что СПЧ готов подключить к работе в этом направлении.

Подозреваемая в соучастии в совершении теракта в петербургском метро Шохиста Каримова в Басманном районном суде Москвы. 7 апреля 2017
© РИА Новости. Григорий Сысоев
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У фигурантки дела о теракте в Петербурге нашли гранату и детонаторы
"Мне очень хотелось бы, чтобы террористы не имели всего, что имеют обычные люди, в том числе и гражданства, если бы это хоть как-то способствовало снижению терроризма. Но для них, я думаю, безразлично, гражданами какой страны они являются, тем более, учитывая нашу миграционную ситуацию на границах", — добавил Бобров.

Ранее власти Казахстана приняли поправки в конституцию, согласно которым суд может лишать гражданства террористов и тех, кто причинил "тяжкий вред жизненно важным интересам" республики. Глава государства Нурсултан Назарбаев сообщил, что эта мера коснется членов ИГ*.

Шестая статья действующей российской Конституции содержит прямой запрет лишать кого-либо гражданства.

* Террористическая организация, запрещенная в России

Взрыв в метро Санкт-Петербурга
© РИА Новости, Инфографика
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Взрыв в метро Санкт-Петербурга

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