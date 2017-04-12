В Петербурге умер один из пострадавших при взрыве в метро

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Число погибших при теракте в метро Санкт-Петербурга достигло 15 человек. Как сообщили городские власти, один из пострадавших скончался в больнице.

Взрыв на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" прогремел днем 3 апреля. Позднее на станции "Площадь Восстания" нашли самодельную бомбу, замаскированную под автомобильный огнетушитель.

По версии следствия, непосредственным исполнителем теракта был уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов. Следователи считают, что именно он оставил взрывное устройство на станции "Площадь Восстания", а потом взорвал себя в вагоне поезда.

Новая жертва

О 15-м погибшем сообщила, сообщила вице-губернатор Санкт-Петербурга Анна Митянина.

"Сегодня в 00:35 в Военно-медицинской академии скончался один из тяжелой группы пострадавших", — написала она в Twitter.

Ранее городские власти сообщили, что ранения во время взрыва получили 102 человека. Более 50, в том числе ребенок, до сих пор находятся в больницах.

Расследование теракта

Всего по делу о взрыве в метро задержаны восемь человек. Шестерых подозреваемых силовики арестовали в Санкт-Петербурге, еще двоих — в Москве.

"Все — выходцы из Центральной Азии", — заявил на заседании Национального антитеррористического комитета директор ФСБ Александр Бортников.

По его словам, что во время обысков силовики изъяли большое количество оружия и средств поражения. Сейчас спецслужбы ищут организаторов теракта.

О террористической угрозе в России

Главы ФСБ также рассказал, что в прошлом году в России пресекли 16 терактов. Боевики планировали нападения в разных городах — Москве, Санкт-Петербурге, Красноярске, Екатеринбурге, Туле, Уфе, Сочи, Новосибирске и Нижнем Новгороде.

"Ликвидировано 46 ячеек международных террористических организаций", — отметил Бортников, добавив, что участниками бандгрупп были граждане СНГ.

"В настоящее время поступает большой объем оперативной информации, свидетельствующей о том, что главари террористических группировок, действующих на Ближнем Востоке в составе так называемого "Исламского государства"*, вынашивают намерения осуществить террористические атаки в различных регионах мира, в том числе в Российской Федерации", — добавил директор ФСБ.

О лишении террористов гражданства

Комментируя угрозу терроризма, президент Владимир Путин не исключил, что власти могут лишать гражданства тех, кто замешан в подобной деятельности.

"В соответствии с российской Конституцией, мы лишать никого гражданства не можем. Но мы можем отменять соответствующие решения, которые послужили основанием для получения российского гражданства", — сказал Путин в интервью телеканалу "Мир".

Позднее слова президента пояснил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Лица, которые по тем или иным основаниям приобрели гражданство и солидаризировались с террористами, они могут стать, скажем так, предметом для судебного рассмотрения, в ходе которого можно аннулировать причины, по которым было предоставлено гражданство", — отметил он.

Глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров, комментируя слова Путина, подчеркнул, что сенаторы готовы оперативно рассмотреть законопроект, который позволит отменять выдачу гражданства лицам, вступившим в ряды "Исламского государства"*.

"Мы уже год назад говорили о необходимости подобной нормы. Оставлять гражданство РФ тем, кто его получил, жил на территории России, а потом осуществляет теракт в Петербурге — это нонсенс", — заметил Озеров.

При этом в президентском Совете по правам человека призвали использовать другие механизмы для борьбы с терроризмом. Заместитель председателя СПЧ Евгений Бобров напомнил, что лишение гражданства противоречит Конституции.

"Если гражданство приобретено в установленном порядке и решение о приобретении отменяется по любым основаниям, тем самым это и есть отмена гражданства, это не соответствует конституции. Здесь нужно какие-то другие механизмы использовать", — считает замглавы СПЧ.

Представитель совета подчеркнул, что СПЧ готов подключить к работе в этом направлении.

"Мне очень хотелось бы, чтобы террористы не имели всего, что имеют обычные люди, в том числе и гражданства, если бы это хоть как-то способствовало снижению терроризма. Но для них, я думаю, безразлично, гражданами какой страны они являются, тем более, учитывая нашу миграционную ситуацию на границах", — добавил Бобров.

Ранее власти Казахстана приняли поправки в конституцию, согласно которым суд может лишать гражданства террористов и тех, кто причинил "тяжкий вред жизненно важным интересам" республики. Глава государства Нурсултан Назарбаев сообщил, что эта мера коснется членов ИГ*.

Шестая статья действующей российской Конституции содержит прямой запрет лишать кого-либо гражданства.