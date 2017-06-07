В Темзе обнаружили тело, предположительно, погибшего в теракте француза

ЛОНДОН, 7 июн – РИА Новости, Мария Табак. Британская полиция обнаружила в Темзе тело, предположительно, погибшего во время лондонского теракта 3 июня француза, говорится в сообщении Скотланд-Ярда.

"Следователи вели поиск информации о 45-летнем Ксавье Тома, французе, которого никто не видел с ночи теракта на Лондонском мосту. Во вторник, 6 июня, примерно в 19.44 (21.44 мск) тело мужчины было найдено в реке, неподалеку от района Лаймхаус, специалистами речной полиции", — говорится в сообщении.

"Формальное опознание еще только предстоит, однако родственники мистера Тома проинформированы о новостях", — отметил Скотланд-Ярд.

В минувшую субботу, 3 июня, автомобиль врезался в толпу на Лондонском мосту, после чего трое вооруженных террористов, выбравшись из машины, напали на прохожих. Террористы были уничтожены полицией. Семь человек погибли. Восемнадцать человек остаются в критическом состоянии.