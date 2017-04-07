Число жертв теракта в Лондоне увеличилось до пяти человек
10:5607.04.2017
(обновлено: 10:59 07.04.2017)
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ЛОНДОН, 7 апр – РИА Новости, Мария Табак. Число жертв теракта 22 марта в Лондоне увеличилось до пяти человек после кончины 31-летней женщины, говорится в сообщении Скотланд-Ярда.
"Следователи, ведущие расследование произошедшего в среду, 22 марта, теракта в Вестминстере могут подтвердить, что в четверг, 6 апреля, умерла 31-летняя женщина. Она находилась все это время в госпитале, поддержка ее жизнедеятельности была отключена в четверг, 6 апреля. Хотя официальное опознание еще только предстоит, мы уверены, что это Андреа Кристеа. Она была румынкой, и находилась в Лондоне с визитом", — говорится в заявлении Столичной полиции Лондона.
В результате теракта ранения получили десятки человек. Террорист Халид Масуд направил машину на пешеходов на Вестминстерском мосту, после чего у самого здания парламента нанес смертельное ранение полицейскому. Террориста ликвидировал охранник министра обороны Великобритании.
Нападение произошло в среду в районе Вестминстерского моста и здания парламента Великобритании.
Заседание британского парламента было остановлено после того, как рядом со зданием раздались звуки стрельбы.
Позже стало известно, что неизвестный преступник на автомобиле задавил несколько человек на Вестминстерском мосту, который находится рядом со зданием парламента.
Эвакуация людей из здания Парламента в Лондоне.
Через некоторое время стало известно, что рядом со зданием парламента очевидцы заметили человека с ножом.
В результате несколько улиц в центре города и близлежащая станция метро были закрыты.
Члены британского парламента после оповещения службы безопасности о вооруженном ножом человеке, который проник в передний двор парламентского комплекса.
На данный момент здание парламента и резиденция британского премьера оцеплены полицией, выход из них запрещен.
Полиция Лондона рассматривает инцидент на Вестминстерском мосту и у здания британского парламента как теракт.
Данные о пострадавших в результате нападения разнятся.
Некоторые СМИ сообщили о пяти раненых, другие утверждают, что в результате инцидента пострадали около 10 человек, еще двое погибли.
Лондонское управление транспорта и полиция просят горожан пока воздержаться от поездок через район парламента и не использовать станцию метро "Вестминстер".