Число жертв теракта в Лондоне увеличилось до пяти человек

ЛОНДОН, 7 апр – РИА Новости, Мария Табак. Число жертв теракта 22 марта в Лондоне увеличилось до пяти человек после кончины 31-летней женщины, говорится в сообщении Скотланд-Ярда.

"Следователи, ведущие расследование произошедшего в среду, 22 марта, теракта в Вестминстере могут подтвердить, что в четверг, 6 апреля, умерла 31-летняя женщина. Она находилась все это время в госпитале, поддержка ее жизнедеятельности была отключена в четверг, 6 апреля. Хотя официальное опознание еще только предстоит, мы уверены, что это Андреа Кристеа. Она была румынкой, и находилась в Лондоне с визитом", — говорится в заявлении Столичной полиции Лондона.

В результате теракта ранения получили десятки человек. Террорист Халид Масуд направил машину на пешеходов на Вестминстерском мосту, после чего у самого здания парламента нанес смертельное ранение полицейскому. Террориста ликвидировал охранник министра обороны Великобритании.