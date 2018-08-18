В Камбрильсе почтили память жертв терактов в Каталонии в августе 2017 года

МАДРИД, 18 авг — РИА Новости. Память жертв терактов, произошедших год назад в Каталонии, почтили в Камбрильсе — этот курортный городок подвергся террористической атаке через несколько часов после нападения в Барселоне.

Траурное мероприятие не обошлось без выяснения отношений между руководством каталонского женералитета и политиками, поддерживающими территориальную целостность Испании. Накануне, несмотря на просьбы пострадавших в ходе терактов и родственников погибших, в Барселоне прошли несколько акций сепаратистов, а часть каталонского руководства в том числе глава женералитета Ким Торра, провели акцию у здания тюрьмы, где содержатся каталонские политики, которым предъявлены обвинения в связи с проведением незаконного референдума о независимости, в том числе бывший советник внутренних дел Жоаким Форн. Торра, выступая на этом мероприятии, заявил о необходимости "строительства республики" и привел слова главы общественной организации Omnium Cultural Жорди Куишара, который также находится в этой тюрьме, о том, что сторонники независимости должны "не защищаться", а "атаковать несправедливое Испанское государство".

Лидер Народной партии Пабло Касадо в субботу призвал премьера Педро Санчеса "ответить" на подобные заявления и определиться, "какие механизмы использовать, чтобы не было больше нападок ни на короля, ни на партии, защищающие конституцию". "Мы не потерпим подобные нападения, мы будем защищать институты, согласие и закон на этой земле", — заявил он после окончания официальной церемонии, потребовав от каталонского правительства "прекратить угрожать государственным институтам".

Лидер НП Каталонии Хавьер Гарсия Альбиоль лично высказал Торре свое несогласие с тем, что тот использовал день траура для политических заявлений, тем более в которых он "угрожает государству".

Во время самой траурной акции некоторые участники освистали представителей НП и центристской партии "Граждане".

Выступая на акции, Ким Торра и мэр Камбрильса Ками Мендоса, представитель партии "Левые республиканцы Каталонии", отметили хорошую работу сотрудников сил правопорядка, упомянув отдельно бывшего главу Mossos d"Esquadra Хосе Луиса Траперо и экс-советника внутренних дел Жоакима Форна. В отношении обоих выдвинуты обвинения в связи с политическими событиями осени прошлого года в Каталонии, когда в автономном сообществе был проведен незаконный референдум о независимости. Форн находится в тюрьме, Траперо смещен со своей должности, но находится на свободе в ожидании суда.

"За пять дней они обезвредили террористическую ячейку, что крайне сложно для многих стран. Мы действовали как государство", — заявил Торра.

Испания в августе прошлого года подверглась террористической атаке. Автофургон 17 августа 2017 года въехал в толпу людей в районе пешеходной улицы Рамбла в Барселоне. В ночь на 18 августа аналогичный инцидент произошел в Камбрильсе в 120 километрах от Барселоны.

Пострадали граждане 34 стран, из 16 погибших — десять иностранцы, пять испанцев, у одного человека было двойное гражданство. Из 137 раненых 105 иностранцы.

Ответственность взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство"*. В ячейку входили как минимум одиннадцать человек, шесть были уничтожены полицией, двое погибли за несколько часов до нападений при взрыве дома в Альканаре, где террористы готовили бомбы, еще трое арестованы. Два человека после задержания были отпущены под подписку о невыезде на время рассмотрения дела.

* Террористическая группировка, запрещенная в России