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В МВД Германии назвали стрельбу в Ханау терактом правого экстремиста
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РИА Новости

В МВД Германии назвали стрельбу в Ханау терактом правого экстремиста

12:35 21.02.2020 (обновлено: 12:54 21.02.2020)
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© REUTERS / Ralph OrlowskiЦветы и свечи находятся возле кальянной в городе Ханау, где произошла стрельба. 20 февраля 2020
Цветы и свечи находятся возле кальянной в городе Ханау, где произошла стрельба. 20 февраля 2020
© REUTERS / Ralph Orlowski
БЕРЛИН, 21 фев – РИА Новости. Стрельба в Ханау - это теракт, совершенный из экстремистских убеждений правого толка, заявил на пресс-конференции в Берлине глава МВД ФРГ Хорст Зеехофер.
"Это однозначно расистски мотивированный теракт. После убийства (главы правительства города Касселе – ред.) Вальтера Любке и нападения на синагогу в Галле это третий террористический акт из правых убеждений в Германии за последние несколько месяцев", - сказал Зеехофер.
По данным следствия, вечером 19 февраля 43-летний гражданин Германии расстрелял людей в двух кальянных в городе Ханау в федеральной земле Гессен, убиты девять человек, есть раненые, в том числе тяжело. Подозреваемый был найден мертвым в своем доме, там же было обнаружено тело его 72-летней матери. Предполагается, что к убийствам его подтолкнули правоэкстремистские убеждения.
В прошлом году в Германии правые экстремисты совершили несколько резонансных преступлений. В июне был убит глава городского правительства в Касселе, 65-летний Вальтер Любке. По данным прокуратуры федеральной земли Гессен, мотивом убийства стали правоэкстремистские воззрения предполагаемого преступника. В октябре в немецком городе Галле мужчина открыл стрельбу у синагоги и лавки по продаже кебаба. В результате нападения погибли два человека. Подозреваемого задержали. По данным властей, он планировал проникнуть в синагогу, в которой находился 51 человек, и устроить там "бойню", но ему это не удалось.
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