В МВД Германии назвали стрельбу в Ханау терактом правого экстремиста

"Это однозначно расистски мотивированный теракт. После убийства (главы правительства города Касселе – ред.) Вальтера Любке и нападения на синагогу в Галле это третий террористический акт из правых убеждений в Германии за последние несколько месяцев", - сказал Зеехофер.

В прошлом году в Германии правые экстремисты совершили несколько резонансных преступлений. В июне был убит глава городского правительства в Касселе, 65-летний Вальтер Любке. По данным прокуратуры федеральной земли Гессен, мотивом убийства стали правоэкстремистские воззрения предполагаемого преступника. В октябре в немецком городе Галле мужчина открыл стрельбу у синагоги и лавки по продаже кебаба. В результате нападения погибли два человека. Подозреваемого задержали. По данным властей, он планировал проникнуть в синагогу, в которой находился 51 человек, и устроить там "бойню", но ему это не удалось.