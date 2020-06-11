Биография Дениса Мацуева

Российский пианист Денис Леонидович Мацуев родился 11 июня 1975 года в Иркутске. Его отец – композитор и пианист, автор музыки ко многим спектаклям иркутских театров, мать – преподаватель музыки.

После окончания музыкальной школы и одного курса музыкального училища в Иркутске Денис Мацуев вместе с родителями переехал в Москву и продолжил образование в Центральной музыкальной школе (ЦМШ) при Московской государственной консерватории.

В 1991 году стал стипендиатом Международного благотворительного фонда "Новые имена" и принял участие в десятках концертов по всему миру.

В 1993 году на Международном конкурсе пианистов в Йоханнесбурге (ЮАР) Денис Мацуев был удостоен Гран-при.

В 1994 году он окончил Центральную музыкальную школу и поступил в Московскую государственную консерваторию в класс народного артиста России профессора Алексея Наседкина. С третьего курса он занимался в классе народного артиста России профессора Сергея Доренского. В 1999 году Мацуев с отличием окончил Московскую консерваторию

В 1995 году получил статус солиста Московской государственной академической филармонии.

В 1998 году Денис Мацуев стал победителем Международного конкурса имени П.И. Чайковского в Москве и после этого начал активно гастролировать по всему миру и выступать с известными симфоническими оркестрами.

Пианист выступает со всемирно известными оркестрами США (Нью-Йоркский филармонический, Лос-Анджелесский филармонический, симфонические оркестры Чикаго, Филадельфии, Питтсбурга, Цинциннати), Германии (Мюнхенский филармонический, оркестры Берлинской филармонии, Баварского радио, Лейпцигский Gewandhaus, Западногерманского радио, Штаатскапелла Дрезден), Франции (Национальный оркестр, Оркестр де Пари и Филармонический оркестр Французского радио), Великобритании (оркестр ВВС, Лондонский симфонический, Лондонский филармонический оркестры, Королевский филармонический и оркестр "Филармония"), а также амстердамским Concertgebouw, оркестром Мариинского театра, Оркестром театра La Scala, Национальным оркестром Академии Санта-Чечилия, Венским симфоническим, Израильским и Роттердамским филармоническими оркестрами и др.

Его сольные концерты проходят в Бостоне, Вашингтоне и Нью-Йорке в Carnegie Hall (в серии Keyboard Virtuosos), в Мадриде (Auditorio Nacional de Musica), в Лондоне в Royal Festival Hall (в рамках International Piano Series) и в Амстердаме в знаменитом зале Concertgebow (в серии Master Pianists).

Музыкант принимает участие во всемирно известных фестивалях, среди которых Эдинбургский фестиваль в Великобритании, Festspielhaus, Schleswig-Holstein и Rheingau в Германии, музыкальный фестиваль в Вербье в Швейцарии, Ravinia и Hollywood Bowl в США, Люцернский фестиваль в Швейцарии, "Звезды Белых ночей" в Санкт-Петербурге.

В 2004 году он подписал контракт с компанией BMG Russia – представительством крупнейшей звукозаписывающей компании мира SONY BMG Music Entertainment. Первый совместный проект – сольный альбом Tribute to Horowitz – получил премию "Рекорд-2005". В 2006 году пианист вновь стал лауреатом премии "Рекорд" за свой следующий сольный альбом с записью "Времена года" Петра Чайковского и трех фрагментов из балета "Петрушка" Игоря Стравинского. В дальнейшем Мацуев выпустил сольные альбомы с оркестром Санкт-Петербургской филармонии под управлением Юрия Темирканова (2006), Российским национальным оркестром под управлением Михаила Плетнева (2011), Нью-Йоркским филармоническим оркестром под управлением Алана Гилберта (2013), Симфоническим оркестром Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева (2009, 2012, 2018), и др.

В 2020 году запись Первого и Второго фортепианных концертов Чайковского в исполнении Дениса Мацуева и оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева вошла в топ 50 лучших мировых записей произведений Чайковского по версии журнала Gramophone.

В апреле 2020 года в формате digital вышел его новый диск Denis Matsuev. Shostakovich / Schnittke / Lutosławski, который пианист записал совместно с камерным оркестром "Вена-Берлин" на лейбле Deutsche Grammophon.

Мацуев – художественный руководитель музыкальных фестивалей "Звезды на Байкале" и Crescendo. Он является президентом Международного благотворительного фонда "Новые имена".



Член С 2006 года Мацуев входит в Совет при президенте РФ по культуре и искусству.Член рабочей группы по внесению поправок в Конституцию РФ.

В 2019 году был награжден Золотой медалью имени Льва Николаева "за существенный вклад в просвещение, популяризацию достижений науки и культуры".

Он является Почетным профессором МГУ (2011).

В 2014 году Денису Мацуеву было присвоено почетное звание Посол доброй воли ЮНЕСКО.

Он был послом Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России.