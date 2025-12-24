Мацуев получил награду от Путина в день рождения отца

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Народный артист РФ, пианист Денис Мацуев рассказал, что получил награду от президента России Владимира Путина в день рождения своего отца Леонида Мацуева, который скончался в этом году.

"Никогда еще концерт (русского композитора Петра) Чайковского не звучал так коротко. Спасибо большое, Владимир Владимирович, за высокую награду. Символично, что сегодня, 24 декабря, - день рождения моего папы, которого не стало, к сожалению, в этом году. Он был для меня самым главным наставником в моей жизни, моим педагогом", - сказал народный артист на церемонии вручения государственных наград.