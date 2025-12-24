https://ria.ru/20251224/rossiya-2064426976.html
Мацуев получил награду от Путина в день рождения отца
Мацуев получил награду от Путина в день рождения отца
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Народный артист РФ, пианист Денис Мацуев рассказал, что получил награду от президента России Владимира Путина в день рождения своего отца Леонида Мацуева, который скончался в этом году.
Путин
присвоил Мацуеву
орден "За заслуги перед Отечеством" IV степени.
"Никогда еще концерт (русского композитора Петра) Чайковского не звучал так коротко. Спасибо большое, Владимир Владимирович, за высокую награду. Символично, что сегодня, 24 декабря, - день рождения моего папы, которого не стало, к сожалению, в этом году. Он был для меня самым главным наставником в моей жизни, моим педагогом", - сказал народный артист на церемонии вручения государственных наград.
Как отметил Мацуев
, ему повезло, что он родился именно в своей семье и в Иркутске
. Он также признался, что считает сибиряков своими родственниками и друзьями.
"Я уверен, что сегодня классическая музыка является очень важным терапевтом в любой точке на земле. Приходите, пожалуйста, на концерты и лечитесь", - заключил пианист.