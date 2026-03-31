Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:15 31.03.2026
https://ria.ru/20260331/zaryadeaprel-2083965702.html
Юбилей Прокофьева и классика в джазе: лучшие концерты Зала Зарядье в апреле
игорь бутман
александр рудин
денис мацуев
musica viva
государственный академический хор имени свешникова
россия
москва
концертный зал "зарядье"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/1f/2083957398_0:336:3042:2047_1920x0_80_0_0_f772fcd4c9a26550e130760b19083db7.jpg
https://ria.ru/20260321/premeramamt-2082041523.html
https://ria.ru/20251202/mamtpremera-2059117819.html
https://ria.ru/20260221/teatr-2075979465.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/1f/2083957398_156:0:2885:2047_1920x0_80_0_0_1e3c104a4abf683426b615a8eb619903.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Юбилей Прокофьева и классика в джазе: лучшие концерты Зала Зарядье в апреле

© Фото предоставлено Залом Зарядье Концертный зал "Зарядье"
Концертный зал Зарядье - РИА Новости, 1920, 31.03.2026
© Фото предоставлено Залом Зарядье
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Специальные концерты к 135-летию со дня рождения Прокофьева, редко звучащие шедевры Баха и Бетховена, концерт Бузони, а также темы русской классики в джазовых обработках – рассказываем о лучших концертах Зала Зарядье в апреле.

Юбилей со дня рождения Прокофьева

Первым в "прокофьевской серии" концертов выступит пианист Денис Мацуев. 19 апреля он исполнит Третий концерт для фортепиано с оркестром. В этом и еще трех апрельских программах, приуроченных к юбилею композитора, примет участие Московский государственный симфонический оркестр под управлением Ивана Рудина.
© Фото предоставлено пресс-службой Зала ЗарядьеПианист Денис Мацуев
Пианист Денис Мацуев - РИА Новости, 1920, 31.03.2026
© Фото предоставлено пресс-службой Зала Зарядье
Пианист Денис Мацуев
Свой Третий концерт Прокофьев писал в 1921 году, живя во Франции, однако большинство его тем сочинялись еще в России. Это произведение – как бы квинтэссенция стиля композитора, одно из самых популярных и наиболее часто исполняемых фортепианных сочинений Прокофьева.
Откроет вечер симфоническая сюита из оперы "Любовь к трем апельсинам". Одна из ее частей – марш – стала невероятно популярной. А завершит концерт Первая симфония Шостаковича – младшего современника Прокофьева. В сентябре этого года исполнится 120 лет со дня его рождения. Эта партитура, написанная сто лет назад, стала дипломной работой молодого композитора. Исполненная в 1926 году оркестром Ленинградской филармонии она произвела фурор. А благодаря изданию нот заграницей, симфонию начали исполнять в разных странах. Так 19-летний автор стал всемирно известным.
Следующий концерт, посвященный Прокофьеву, пройдет 23 апреля в день рождения композитора. В этот вечер программу откроет его Первая симфония– "Классическая". Как вспоминал сам автор, он сочинял произведение так, как если бы Гайдн "дожил до наших дней, он сохранил бы свою манеру письма, и в то же время воспринял кое-то что от нового".
Солировать в этот вечер будет венгерский скрипач Кристоф Барати – о исполнит Концерт для скрипки с оркестром № 2. Это – одно из первых сочинений Прокофьева, которое было завершено после его возвращения на родину. Первоначально автор хотел назвать это сочинение сонатой: в концерте есть нечто от камерного жанра, его музыкальный язык отличается простотой и большей доступностью. Этот концерт писался одновременно с балетом "Ромео и Джульетта", симфоническая сюита из которого также прозвучит в этот вечер.
© Фото предоставлено Залом ЗарядьеПианист Борис Березовский
Пианист Борис Березовский - РИА Новости, 1920, 31.03.2026
© Фото предоставлено Залом Зарядье
Пианист Борис Березовский
Пианист Борис Березовский 25 апреля исполнит Концерт для фортепиано с оркестром № 2. В 1913 году премьера этого сочинения произвела настоящий фурор: прогрессивно настроенная публика была в восторге, а критики объявили Прокофьева "музыкальным футуристом" и говорили о музыкальной какофонии. Сегодня этот концерт ­считается одним из самых сложных, глубоких и совершенных сочинений композитора.
Еще одним музыкальным возмутителем спокойствия тех лет был композитор Стравинский. Музыка к его балету "Жар-птица", написанная в 1910 году для балета Дягилева, также прозвучит в этот вечер. Еще один автор программы – француз Морис Равель. В 1912 году балет Дягилева представил его балет "Дафнис и Хлоя", написанный специально по заказу великого импресарио. В том же году композитор создал из музыки балета симфоническую сюиту, которая также будет исполнена на этом концерте.
© Фото предоставлено Залом ЗарядьеВиолончелист Александр Рудин
Виолончелист Александр Рудин - РИА Новости, 1920, 31.03.2026
© Фото предоставлено Залом Зарядье
Виолончелист Александр Рудин
Завершит серию концертов к 135-летию со дня рождения Прокофьева вечер 26 апреля. Александр Рудин исполнит Симфонию-концерт – пожалуй, самое масштабное и сложное сочинений композитора в концертном жанре. Сочинение Прокофьев писал, активно консультируясь с молодым тогда еще Мстиславом Ростроповичем, которому были под силу самые сложные партитуры. Этим, отчасти, объясняется сложность произведения. Сольная партия занимает в партитуре главенствующую роль не только в техническом, но и смысловом плане.

Редко звучащие шедевры

В апрельской афише Зала Зарядье – редко исполняемые произведения. 5 апреля прозвучат малоизвестные сочинения Бетховена. "Христос на Масличной горе" – единственная оратория композитора. Он сочинил в 1803 для специального концерта, устроенного известным импресарио Эммануэлем Шиканедером, либреттистом "Волшебной флейты Моцарта".
Бетховен в этот момент переживал тяжелую депрессию из-за прогрессировавшей глухоты. Он вернулся в Вену из Гейлигенштадта, где, основав неизлечимость болезни, написал свое письмо-завещание. В столице Шиканедер предложил ему провести авторский концерт. Бетховен выбрал симфонии, фортепианный концерт. Концерт был накануне Пасхи, и в качестве вокальной части он решил написать ораторию на евангельский сюжет – молитвы в Гефсиманском саду.
© Фото предоставлено пресс-службой Зала ЗарядьеОркестр "Musica Viva"
Оркестр Musica Viva - РИА Новости, 1920, 31.03.2026
© Фото предоставлено пресс-службой Зала Зарядье
Оркестр "Musica Viva"
Это сугубо концертное сочинение и даже в чем-то театральное довольно часто исполнялась при жизни композитора. Через 10 лет после премьеры она прозвучала в Санкт-Петербурге, часто исполнялась на благотворительных и пасхальных концертах. Однако в ХХ веке постепенно исчезла из репертуара. Сейчас она звучит редко, но все же звучит. В Зале Зарядье ее исполнят солисты Лилия Гайсина, Сергей Годин, Игорь Подоплелов, камерный оркестр "Musica Viva" под руководством Александра Рудина и Государственный академический хор имени Свешникова. Вместе с ораторией в одном концерте прозвучит сюита к балету "Творения Прометея" Бетховена.
Еще один музыкальный раритет в апрельской афише – Пасхальная оратория Баха, которую можно будет услышать 13 апреля. Впервые она прозвучала в 1725 году. Она основана на библейском тексте, однако в этом произведении он не воспроизводится дословно, а трактуется довольно свободно. Оратория не очень продолжительна и довольно редко сегодня звучит в концертных залах. В Зале Зарядье ее исполнят Диляра Идрисова (сопрано), Лора Григорьева (меццо-сопрано), Михаил Нор (тенор), Василий Соколов (баритон) и Оркестр Pratum Integrum, дирижер – Бенедикт Зауэр. В этот же вечер прозвучит Симония № 3 Карла Филиппа Эмануэля Баха (одного из сыновей Иоганна Себастьяна) и Симфония № 41 Вольфганга Амадея Моцарта.

Музыка Рахманинова и неизвестный Бузони

Ко дню рождения Рахманинова приурочен вечер, который пройдет в Зале Зарядье 6 апреля. В программе концерта Большого симфонического оркестра имени Чайковского под руководством Арсентия Ткаченко – симфоническая поэма "Утес", а также кантата для баритона, хора и оркестра "Весна" и "Три русские песни" для хора и оркестра". Солировать будет баритон Василий Ладюк, вместе с ним на сцену выйдет хор "Мастера хорового пения". Во втором отделении прозвучит более позднее сочинение – Симфония № 3.
Феруччо Бузони – старший современник Рахманинова, известный больше как автор транскрипций сочинений Баха. Тем не менее Бузони, который был и сам концертирующим пианистом, автор сочинений в разных жанрах и для разных составов. Одно из самых самобытных – его Концерт для фортепиано с оркестром, который звучит крайней редко. 24 апреля это сочинение в Зале Зарядье исполнят пианист Филипп Копачевский, Московский государственный академический симфонический оркестр, дирижер Федор Безносиков и Капелла России имени Юрлова.
© Фото предоставлено Залом Зарядье Пианист Филипп Ковалевский
Пианист Филипп Ковалевский - РИА Новости, 1920, 31.03.2026
© Фото предоставлено Залом Зарядье
Пианист Филипп Ковалевский
Концерт впервые был исполнен самим автором в 1904 году. Это гигантское сочинение, которое длится более часа, а в финале звучит хор. Многие современники, подчеркивая масштаб концерта, назвали его Десятой симфонией Бетховена, вспоминая масштабную Девятую симфонию венского классика. В наши дни концерт, который требует от солиста огромной отдачи, звучит крайне редко. Исполнение в Зале Зарядье – уникальная возможность услышать его вживую. В этот же вечер прозвучит и оркестровое сочинение Вагнера – вступление к опере "Нюрнбергские мейстерзингеры".

Классика и джаз

Джазовые импровизации на темы русской классики представит 17 апреля Игорь Бутман. Вместе с ним на сцену выйдет его Московский джазовый оркестр, а также классический коллектив – Московский государственный симфонический оркестр под руководством Ивана Рудина. На концерте прозвучат джазовые обработки классических произведений Мусоргского, Рахманинова и Бородина. Их автор – Николай Левиновский, известный советских джазмен, композитор и пианист.
© Фото предоставлено Залом Зарядье Саксофонист Игорь Бутман
Саксофонист Игорь Бутман - РИА Новости, 1920, 31.03.2026
© Фото предоставлено Залом Зарядье
Саксофонист Игорь Бутман
Сюита "Образы Мусоргского" преломляет темы "Картинок с выставки" в джазовых ритмах, а "Русь" объединяет темы двух знаменитых произведений Бородина – оперы "Князь Игорь" и Симфонии № 2. По словам Бутмана, аранжировки Левиновского с одной стороны, сохраняют дух, мелодии и гармонии великих композиторов, а с другой – проявляют звучание джазового оркестра с его джазовыми атрибутами. Также в программе концерта – композиции на темы известных кинокомпозиторов, таких как Мишель Легран и Андрей Петров, и пьесы самого Игоря Бутмана.

Музыка Чайковского

Сочинениям Петра Ильича Чайковского посвящен концерт 28 апреля, который даст Государственный академический симфонический оркестр России имени Светланова. Вечер откроет увертюра-фантазия "Ромео и Джульетта", основанная на сюжете бессмертной трагедии Шекспира. Идея этого сочинения исходила от друга Чайковскго Милия Балакирева. В последовавшей затем переписке Балакирев не ограничился изложением общего замысла, а делал подробные рекомендации. Чайковский старался требования выполнить, но не отступал от собственных композиционных принципов.
Первую редакцию партитуры Балакирев не одобрил. Спустя год Чайковский написал вторую редакцию, внеся существенные изменения. В этом виде увертюра многие годы исполнялась, хотя Балакирев считал необходимым продолжать работу. Перед очередным, новым изданием партитуры Чайковский создал третью и последнюю редакцию увертюра – она и исполняется чаще всего на сегодняшний день.
Позже у Чайковского появилась мысль создать оперу на тот же сюжет, однако замысле не был воплощен. До наших дней сохранился до наших дней дуэт Ромео и Джульетты, основанный на теме любви из увертюры-фантазии. Этот дуэт прозвучит на концерте в исполнении сопрано Марии Гореловой и тенора Николая Ерохина.
В 1890 году Чайковский, на тот момент известный публике и критикам своими симфоническими и оперными произведениями, получил заказ от директора петербургских императорских театров Ивана Всеволожского на балет по сказкам Перро. Балетмейстер Мариус Петипа выдал композитору сценарий с подробным планом музыки. Выдержав все требования с точностью до каждого такта, Чайковский создал настоящее симфоническое полотно и вывел балетную музыку на новый уровень. Музыка балета вышла за пределы театральных постановок, она часто исполняется на концертной сцене, используется в драматических постановках и даже кино. Сам композитор считал, что "Спящая красавица" – едва ли не лучшее из всех его сочинений. Эта сюита завершит концерт.
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала