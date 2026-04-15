Абдразаков, Мацуев и Гарифуллина стали лауреатами премии BraVo

МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Ильдар Абдразаков, Денис Мацуев и Аида Гарифуллина стали лауреатами Международной музыкальной премии BraVo, передает корреспондент РИА Новости.

Восьмая церемония вручения премии BraVo состоялась во вторник на Исторической сцене Большого театра. Ведущими вечера выступили Елена Север и Вячеслав Макаров.

Лауреатом премии BraVo в номинации "Классическая композиция в современном исполнении" стал Денис Мацуев, а в номинации "Лучший классический женский вокал" - Диляра Идрисова. Также в одноименной мужской номинации победу одержал народный артист России, оперный певец Ильдар Абдразаков.

"Как художественному руководителю Севастопольского театра оперы и балета мне очень приятно, что первая в истории постановка нашего театра получила первый в истории приз. Я хочу поблагодарить моих коллег, поздравить их и крикнуть им "Браво!" - сказал Абдразаков, получая приз.

Званием "Мировая звезда" отмечена заслуженная артистка России Аида Гарифуллина.