МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Владимир Путин вручил государственные награды в Кремле, в числе награждаемых — официальный представитель МИД Мария Захарова.
"У двух награжденных сегодня то, что называется круглые даты, давайте вместе поздравим с юбилеем <...> голос нашей дипломатии Марию Владимировну Захарову, поздравляем вас", — сказал он на церемонии.
Захарова получила орден "За заслуги перед Отечеством" четвертой степени.
«
"Такое совпадение, что пригласили в Кремль на награждение, и день рождения, юбилей. Из новостей узнала, что и телеграмму мне президент направил", — рассказала она.
Кинорежиссер Никита Михалков удостоился ордена Святого апостола Андрея Первозванного. Гендиректор КАМАЗа Сергей Когогин, президент "Транснефти" Николай Токарев, президент РАН Геннадий Красников, музыкант Владимир Спиваков получили звания Героя Труда.
Ордена "За заслуги перед Отечеством"
Помимо Захаровой их получили сразу несколько награждаемых:
Первой степени
- музыкант Юрий Антонов;
- ректор МГИМО Анатолий Торкунов.
Награды второй степени удостоилась бывший главный тренер сборной по синхронному плаванию Татьяна Покровская.
Третьей степени
- президент Союза армян России Ара Абрамян;
- гендиректор Национального медико-хирургического центра имени Н. И. Пирогова Олег Карпов;
- народный артист Евгений Князев;
- телеведущий Владимир Соловьев.
Четвертой степени
- музыкант Денис Мацуев;
- директор Центра сердечно-сосудистой хирургии имени А. Н. Бакулева Елена Голухова;
- советский хоккеист Владимир Мышкин.
Замгендиректора "Газпром-Медиа Холдинга" Тине Канделаки президент вручил орден Александра Невского.
Ордена Почета
В числе удостоившихся этой награды:
- гендиректор Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов Светлана Чупшева;
- народный артист Игорь Угольников;
- исполнительный директор компании "Фармстандарт" Виктор Харитонин.
Гендиректор Российского экспортного центра Вероника Никишина удостоилась ордена Дружбы.
Ордена "За заслуги в культуре и искусстве"
Ими были отмечены заслуги:
- председателя совета директоров, президента "Русской Медиагруппы" Сергея Бунина;
- народного артиста Сергея Маковецкого;
- народного архитектора Николая Шумакова.
Знаки отличия "За наставничество"
Ими награждены учителя военнослужащих:
- Елена Заводова — учитель участника спецоперации, кавалера ордена Мужества и медали "За отвагу" Романа Гришина;
- Александра Коликова — учитель кавалера ордена Мужества и медали Суворова Дениса Диденко.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова удостоилась звания "Заслуженный врач". Президент Федеральной палаты адвокатов Светлана Володина стала заслуженным юристом.
Оперный певец Ильдар Абдразаков получил звание народного артиста, а Елена Киселева — заслуженного артиста.