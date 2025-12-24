Рейтинг@Mail.ru
Путин вручил государственные награды в Кремле
24.12.2025
Путин вручил государственные награды в Кремле
Путин вручил государственные награды в Кремле
Владимир Путин вручил государственные награды в Кремле, в числе награждаемых — официальный представитель МИД Мария Захарова.
1920
1920
true
Путин вручил государственные награды в Кремле

Путин наградил Захарову орденом "За заслуги перед Отечеством" четвертой степени

Владимир Путин на церемонии награждения государственными наградами в Екатерининском зале Кремля
Владимир Путин на церемонии награждения государственными наградами в Екатерининском зале Кремля
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Владимир Путин на церемонии награждения государственными наградами в Екатерининском зале Кремля
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Владимир Путин вручил государственные награды в Кремле, в числе награждаемых — официальный представитель МИД Мария Захарова.
"У двух награжденных сегодня то, что называется круглые даты, давайте вместе поздравим с юбилеем <...> голос нашей дипломатии Марию Владимировну Захарову, поздравляем вас", — сказал он на церемонии.
Президент Владимир Путин в Кремле на церемонии вручения государственных наград
Президент РФ Владимир Путин в Кремле на церемонии вручения государственных наград
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Президент Владимир Путин в Кремле на церемонии вручения государственных наград
Захарова получила орден "За заслуги перед Отечеством" четвертой степени.
«
"Такое совпадение, что пригласили в Кремль на награждение, и день рождения, юбилей. Из новостей узнала, что и телеграмму мне президент направил", — рассказала она.
Кинорежиссер Никита Михалков удостоился ордена Святого апостола Андрея Первозванного. Гендиректор КАМАЗа Сергей Когогин, президент "Транснефти" Николай Токарев, президент РАН Геннадий Красников, музыкант Владимир Спиваков получили звания Героя Труда.
Народный артист РСФСР, кинорежиссер Никита Михалков на церемонии вручения государственных наград
Народный артист РСФСР, кинорежиссёр Никита Михалков на церемонии вручения государственных наград
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Народный артист РСФСР, кинорежиссер Никита Михалков на церемонии вручения государственных наград

Ордена "За заслуги перед Отечеством"

Помимо Захаровой их получили сразу несколько награждаемых:
Первой степени
Президент РФ Владимир Путин и ректор МГИМО Анатолий Торкунов, получивший орден "За заслуги перед Отечеством" I степени
Президент РФ Владимир Путин и ректор МГИМО Анатолий Торкунов, получивший орден За заслуги перед Отечеством I степени
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Президент РФ Владимир Путин и ректор МГИМО Анатолий Торкунов, получивший орден "За заслуги перед Отечеством" I степени
Награды второй степени удостоилась бывший главный тренер сборной по синхронному плаванию Татьяна Покровская.
Третьей степени
  • президент Союза армян России Ара Абрамян;
  • гендиректор Национального медико-хирургического центра имени Н. И. Пирогова Олег Карпов;
  • народный артист Евгений Князев;
  • телеведущий Владимир Соловьев.
Директор НМХЦ имени Пирогова попросил Путина беречь здоровье
Директор НМХЦ имени Пирогова попросил Путина беречь здоровье
Вчера, 17:35
Четвертой степени
Замгендиректора "Газпром-Медиа Холдинга" Тине Канделаки президент вручил орден Александра Невского.

Ордена Почета

В числе удостоившихся этой награды:
  • гендиректор Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов Светлана Чупшева;
  • народный артист Игорь Угольников;
  • исполнительный директор компании "Фармстандарт" Виктор Харитонин.
Гендиректор Российского экспортного центра Вероника Никишина удостоилась ордена Дружбы.
Церемония вручения государственных наград в Кремле
Церемония вручения государственных наград в Кремле
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Церемония вручения государственных наград в Кремле

Ордена "За заслуги в культуре и искусстве"

Ими были отмечены заслуги:
  • председателя совета директоров, президента "Русской Медиагруппы" Сергея Бунина;
  • народного артиста Сергея Маковецкого;
  • народного архитектора Николая Шумакова.

Знаки отличия "За наставничество"

Ими награждены учителя военнослужащих:
  • Елена Заводова — учитель участника спецоперации, кавалера ордена Мужества и медали "За отвагу" Романа Гришина;
  • Александра Коликова — учитель кавалера ордена Мужества и медали Суворова Дениса Диденко.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова удостоилась звания "Заслуженный врач". Президент Федеральной палаты адвокатов Светлана Володина стала заслуженным юристом.
Оперный певец Ильдар Абдразаков получил звание народного артиста, а Елена Киселева — заслуженного артиста.
Путин уверен, что в новом году россиян ждут большие свершения
Путин уверен, что в новом году россиян ждут большие свершения
Вчера, 17:01
 
Владимир Путин, Россия, Мария Захарова, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Никита Михалков, Юрий Антонов, Владимир Соловьев (телеведущий)
 
 
