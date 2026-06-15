Глава РКЦ: после Анкориджа в США перестали бояться российской культуры

Российский культурный центр (РКЦ) работает в Вашингтоне 26 лет, но последние годы стали самыми тяжелыми, считает руководитель представительства Россотрудничества в США Ольга Головащенко. Американцы сделали Чайковского частью своих семейных традиций, и даже не осознают, насколько культурно близки россиянам, но при этом официального диалога в этой сфере между двумя странами не ведется – в интервью корреспонденту РИА Новости в Вашингтоне Сергею Попову глава РКЦ рассказала, как изменилась ситуация во взаимодействии РФ и Штатов в сфере науки и искусства из-за Байдена и после его ухода.

– За 26 лет работы Российского центра науки и культуры в Вашингтоне, как вы считаете, какое время было самым сложным, а какое – самым простым?

– Не думаю, что когда-либо в работе на российско-американском направлении, особенно касающейся культурного и научного сотрудничества, были простые времена. Возможно, в самом начале моим предшественникам было проще всего: на фоне окончания холодной войны и перезагрузки отношений между двумя странами был дан импульс, поддерживавший все начинания только открывшегося РКЦ. Тогда же было сформировано общество "друзей РКЦ", лишь малая часть которого продолжает взаимодействие с центром в настоящее время. Уверена, что нынешние времена – самые сложные за всю историю существования Российского культурного центра в США. Четыре года назад отношения между нашими странами достигли нижайшей точки. Беспрецедентное давление оказывалось на всех, кто как-либо был связан с центром. Фактически пришлось собирать аудиторию с нуля, ведь здание центра было закрыто полтора года. К счастью, сейчас ситуация меняется: количество гостей и уровень мероприятий растут от месяца к месяцу.

Тем не менее, мы продолжаем сталкиваться с трудностями, которые создает для нас американская администрация. К примеру, в апреле Государственный департамент не разрешил мне поездку в Остин, штат Техас на конференцию русистов CARTA, которую мы всячески поддерживаем. Мы лишены возможности посещать штаты, где проживает большинство наших соотечественников: Нью-Йорк, Калифорния, Иллинойс, Техас. Стараемся выходить из положения, устраивая онлайн встречи или приглашать их к себе на мероприятия в Вашингтон.

Узнать обо всех временах – простых и непростых – можно в книге под названием "Берингов мост", которую нам удалось издать на двух языках к 25-летию центра. В ней подробно рассказано о народной дипломатии в контексте российско-американских отношений, предпосылках к открытию центра и детально раскрыто разнообразие направлений нашей деятельности с 1999 года.

– На каком уровне сейчас находится культурный диалог между РФ и США, и как РКЦ помогает его поддерживать?

– В мае 2022 года был расторгнут Меморандум о принципах сотрудничества в области культуры, гуманитарных и общественных наук, образования и СМИ, который был подписан Россией и США в 1998 году. После этого диалог в официальной плоскости прекратился полностью: гастроли именитых российских исполнителей и коллективов невозможны из-за сложности получения виз, университеты приостановили программы обменов и так далее.

Российский культурный центр – по сути, единственный официальный проводник русской культуры, классической и современной, в США. В настоящее время вокруг РКЦ собрался мощный костяк неравнодушных людей, которые готовы помогать в этой работе. В начале года мы открыли Исторический клуб, который с успехом провел несколько мероприятий, приуроченных к важным датам нашей истории: 27 января – День снятия блокады Ленинграда; 28 марта – 250-летие Большого театра; 6 июня – День Русского языка и день рождения Александра Сергеевича Пушкина. Важно, что Исторический клуб будет работать как самостоятельная организация, занимаясь продвижением русской культуры и образовательными проектами. У нас регулярно проходят лекции по истории Русской Америки, а недавно мы проводили конференцию о Форте Росс – главном русском месте на территории США – и о важности сохранения российского культурного наследия этого объекта.

– Музыка Чайковского в США национальный символ Рождества, "Дядю Ваню" ставят на Бродвее. Соответствует ли интерес американцев к русской культуре месту, которое она занимает в их жизни?

– Скажу больше: в американских семьях есть традиция телевизионного просмотра "Щелкунчика". Постановки этого балета каждый декабрь проводятся во всех штатах страны. Да и на День независимости американцы включают именно "Увертюру 1812 года" Петра Ильича Чайковского. Произведение посвящено Отечественной войне и победе России над Наполеоном, но американцы путают ее со своей собственной войной, которая в том году проходила в штатах. Так "Боже, Царя храни!" каждое 4 июля раздается над США. Песня White Christmas – рождественский гимн американцев – написан уроженцем Российской империи Ирвингом Берлином (Израилем Бейлиным). Поэтому культурно американцы намного ближе к России, чем они думают. К примеру, немногие знают, что коллекция Национальной галереи, главного музея американской столицы и США в принципе, началась с Эрмитажа. Советское правительство в 1930-е распродавало ценности, и часть коллекции из Санкт-Петербурга купили британцы, а позже она оказалась у американского банкира Эндрю Меллона. После смерти банкир завещал свою обширную коллекцию правительству США, которая стала фундаментом собрания Национальной галереи.

– В период исторической встречи президентов РФ и США на Аляске матрешки из России были нарасхват в магазинах Анкориджа, в сувенирных лавках Вашингтона такого не увидишь. Почувствовали ли вы изменения в своей работе после саммита Владимира Путина и Дональда Трампа?

– Безусловно, изменения мы явственно почувствовали. После встречи, за почти год работы, количество предложений о сотрудничестве с Российским культурным центром кратно возросло. Заметно увеличилось и количество гостей: те, кто по каким-то причинам раньше боялись приходить, сейчас стали регулярными посетителями наших мероприятий. Сейчас у нас всегда полный зал гостей на мероприятиях. На нашей площадке выступают американские эксперты, к нам обращаются преподаватели, люди искусства. Культурный диалог продолжается.

– Сотрудничает ли с РКЦ Центр имени Джона Кеннеди, на площадке которого раньше часто выступали российские театры, а в афише до сих пор регулярно представлены произведения русских композиторов?

– Контактов с Кеннеди-центром, к сожалению, нет, хотя мы наблюдаем радикальное изменение репертуара после прихода администрации Дональда Трампа. На сцену вернулись российские артисты — например, Николай Луганский, проводятся концерты, посвященные масленице, большой интерес местная публика проявляет к русской классике. Надеемся, что культурное сотрудничество, которое ранее приносило пользу и нам, и американской стороне, возобновится как можно скорее.

– Существуют ли контакты с американскими вузами, предлагающими обучение русскому языку? Есть ли в США ценные издания книг на русском? Известно ли об интересе в США к русской литературе классической и современной?

– Официально американские вузы не вступают в контакт с РКЦ, однако регулярно обращаются русские школы, а также отдельные профессора-русисты, которые не теряют связи с родиной. Книги на русском – большая проблема для США, их практически не найти. В этом российский культурный центр по возможности помогает соотечественникам: в 2026 году мы отправили книги на русском языке – и художественную литературу, и учебно-методическую – в штаты Аляска, Техас, Калифорния, Оклахома и Нью-Йорк. Потребность в изданиях на русском языке огромная, а из-за проблем с логистикой регулярные поставки прекратились. Возобновление авиасообщения между Россией и США могло бы поспособствовать возвращению поставок литературы в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие образования", с помощью которой наш центр ранее официально получал книги на русском языке. А вот классическая русская литература на английском языке, как мне кажется, в США достаточно популярна. На полках всех крупных книжных магазинов вижу Достоевского, Толстого, Чехова. Зачастую эти книги расположены на самом видном месте, что говорит об интересе простых американцев к русской классике.

– Чего сейчас не хватает, чтобы организовать событие, аналогичное по масштабу концерту Дениса Мацуева в Вашингтонском кафедральном соборе в 2017 году?

– Не хватает машины времени, чтобы вернуться в те времена или отправиться в будущее, где, надеюсь, нас ждут лучшие времена в плане культурных обменов. А если серьезно, то на передовой культурного фронта сейчас работает наш центр. За четыре года РКЦ в Вашингтоне занимался масштабными проектами, объединяющими народы России и США. Например, к 80-летию Победы мы провели выставку Русского географического общества при поддержке Центра современной истории и фонда "Люди моря", которая рассказывает о трассе Аляска-Сибирь и американской подводной лодке Wahoo.

В мае этого года российская сторона передала коллегам из США модель Wahoo, а также капсулы с грунтом и водой с места гибели американской подводной лодки. Она была обнаружена морским поисково-исследовательским центром Тихоокеанского флота "Искра" в 2006 году — случайно, в ходе работ по поиску советской подлодки Л-19. В декабре 2023 года представители "Людей моря" обследовали корпус подлодки методом подводной фотограмметрии и создали ее 3D-модель. А в 2024 году место гибели лодки исследовали участники экспедиции РГО. В память о погибшем экипаже на дне пролива Лаперуза установлена мемориальная доска и опущен к борту венок с памятной лентой с надписью "Русские помнят". В итоге выставка "Возвращая память о героях войны" почти месяц была доступна для всех посетителей музейного комплекса при Мемориале ВМС США.

Мы регулярно отправляем книги на русском языке в разные штаты для русских школ и наших общин. Для США это тема стоит особенно остро — получить качественную литературу на русском практически невозможно. Также мы запустили большой цикл о русских народных промыслах для подрастающего поколения, который пользуется огромной популярностью у детей из смешанных семей.