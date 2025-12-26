Рейтинг@Mail.ru
Посол в Берне рассказал об отмене российской культуры в Швейцарии - РИА Новости, 26.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:11 26.12.2025
https://ria.ru/20251226/posol-2064924672.html
Посол в Берне рассказал об отмене российской культуры в Швейцарии
Посол в Берне рассказал об отмене российской культуры в Швейцарии - РИА Новости, 26.12.2025
Посол в Берне рассказал об отмене российской культуры в Швейцарии
Продолжающийся тренд на отмену российской культуры властями Швейцарии удручает, заявил РИА Новости посол России в Швейцарии Сергей Гармонин. РИА Новости, 26.12.2025
2025-12-26T16:11:00+03:00
2025-12-26T16:11:00+03:00
швейцария
россия
берн (кантон)
сергей гармонин
валерий гергиев
денис мацуев
нато
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/16/1941530573_0:43:3072:1771_1920x0_80_0_0_048d483ac01a262dc067485ed22b3a1a.jpg
https://ria.ru/20251222/shveytsariya-2063721978.html
https://ria.ru/20251212/sanktsii-2061734826.html
швейцария
россия
берн (кантон)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/16/1941530573_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_53a0ec612bfc9d75e409e2b13b8e5293.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
швейцария, россия, берн (кантон), сергей гармонин, валерий гергиев, денис мацуев, нато, евросоюз, оон
Швейцария, Россия, Берн (кантон), Сергей Гармонин, Валерий Гергиев, Денис Мацуев, НАТО, Евросоюз, ООН
Посол в Берне рассказал об отмене российской культуры в Швейцарии

Посол Гармонин: тренд на отмену российской культуры в Швейцарии продолжается

© iStock.com / Carmen RaioШвейцария
Швейцария - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
© iStock.com / Carmen Raio
Швейцария. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЖЕНЕВА, 26 дек - РИА Новости. Продолжающийся тренд на отмену российской культуры властями Швейцарии удручает, заявил РИА Новости посол России в Швейцарии Сергей Гармонин.
"В последние годы "культура отмены", к сожалению, стала привычным феноменом в конфедерации. Были отменены ежегодный фестиваль русской камерной музыки "Волшебное озеро" в Люцерне, выступления пианиста-виртуоза Дениса Мацуева, гастроли Мариинского оркестра под управлением Валерия Гергиева. Сам маэстро Гергиев был смещён с поста художественного руководителя международного музыкального фестиваля в Вербье", - рассказал дипломат.
Часовая башня в Берне - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
Швейцарского нейтралитета больше нет, заявил посол
22 декабря, 02:24
Он отметил, что швейцарский фонд Рахманинова полностью прекратил сотрудничество с российской стороной, в том числе в рамках подготовки празднования 150-летия композитора. Отменены поездки в Швейцарию юных музыкантов-кадетов Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта Валерия Халилова, которые, как напомнил посол, свыше 20 лет приезжали в Швейцарию на празднование "Суворовских дней".
"Подобная ситуация в культурной сфере удручает. Швейцарские зрители лишаются возможности познакомиться с произведениями выдающихся композиторов в исполнении всемирно известных российских исполнителей, а также увидеть, как это имело место ранее, выступления лучших балетных трупп из России", - отметил Гармонин.
Швейцария не является членом ЕС и НАТО, однако Берн присоединился почти ко всем европейским санкциям против РФ с 24 февраля 2022 года. Швейцарские военные приняли участие в 20 учениях за пределами своей территории и четырех на своей территории в 2024 году, все они проводились с участием стран НАТО.
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявлял, что Швейцария утратила нейтральный статус. На встрече в ООН он указал коллеге из Швейцарии Иньяцио Кассису, что Москва не намерена оставлять без внимания враждебные шаги Берна, учтет их при выстраивании взаимодействия.
В РФ неоднократно заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад усиливает на протяжении последних лет. Российские власти отмечали, что странам Запада не хватает мужества признать провал антироссийских мер. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Швейцарский парламент в городе Берн - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
Швейцария присоединится к 19-му пакету антироссийских санкций Евросоюза
12 декабря, 18:17
 
ШвейцарияРоссияБерн (кантон)Сергей ГармонинВалерий ГергиевДенис МацуевНАТОЕвросоюзООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала