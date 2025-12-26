ЖЕНЕВА, 26 дек - РИА Новости. Продолжающийся тренд на отмену российской культуры властями Швейцарии удручает, заявил РИА Новости посол России в Швейцарии Сергей Гармонин.
"В последние годы "культура отмены", к сожалению, стала привычным феноменом в конфедерации. Были отменены ежегодный фестиваль русской камерной музыки "Волшебное озеро" в Люцерне, выступления пианиста-виртуоза Дениса Мацуева, гастроли Мариинского оркестра под управлением Валерия Гергиева. Сам маэстро Гергиев был смещён с поста художественного руководителя международного музыкального фестиваля в Вербье", - рассказал дипломат.
Швейцарского нейтралитета больше нет, заявил посол
22 декабря, 02:24
Он отметил, что швейцарский фонд Рахманинова полностью прекратил сотрудничество с российской стороной, в том числе в рамках подготовки празднования 150-летия композитора. Отменены поездки в Швейцарию юных музыкантов-кадетов Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта Валерия Халилова, которые, как напомнил посол, свыше 20 лет приезжали в Швейцарию на празднование "Суворовских дней".
"Подобная ситуация в культурной сфере удручает. Швейцарские зрители лишаются возможности познакомиться с произведениями выдающихся композиторов в исполнении всемирно известных российских исполнителей, а также увидеть, как это имело место ранее, выступления лучших балетных трупп из России", - отметил Гармонин.
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявлял, что Швейцария утратила нейтральный статус. На встрече в ООН он указал коллеге из Швейцарии Иньяцио Кассису, что Москва не намерена оставлять без внимания враждебные шаги Берна, учтет их при выстраивании взаимодействия.
В РФ неоднократно заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад усиливает на протяжении последних лет. Российские власти отмечали, что странам Запада не хватает мужества признать провал антироссийских мер. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.