Путин вручит госнаграды Захаровой, Михалкову, Антонову и Канделаки

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин вручает государственные награды в среду в Кремле, в числе награждаемых - официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, кинорежиссер Никита Михалков, музыкант Юрий Антонов, телеведущая Тина Канделаки, передает корреспондент РИА Новости.

Знаком отличия "За наставничество" будут награждена учитель участника специальной военной операции, кавалера ордена Мужества и медали "За отвагу" Романа Гришина - Елена Заводова, а также учитель кавалера ордена Мужества и медали Суворова Дениса Диденко - Александра Коликова.