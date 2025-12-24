Рейтинг@Mail.ru
16:51 24.12.2025
Путин вручит госнаграды Захаровой, Михалкову, Антонову и Канделаки
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин вручает государственные награды в среду в Кремле, в числе награждаемых - официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, кинорежиссер Никита Михалков, музыкант Юрий Антонов, телеведущая Тина Канделаки, передает корреспондент РИА Новости.
Торжественная церемония проходит в Екатерининском зале Кремля. В числе награждаемых - кинорежиссер Никита Михалков. Ему будет вручен орден Святого апостола Андрея Первозванного. Гендиректор "КАМАЗ" Сергей Когогин, президент "Транснефти" Николай Токарев, президент РАН Геннадий Красников, музыкант Владимир Спиваков удостоены званий Героя труда РФ.
Орденом "За заслуги перед Отечеством" первой степени будут награждены музыкант Юрий Антонов и ректор МГИМО Анатолий Торкунов. Бывший главный тренер сборной РФ по синхронному плаванию Татьяна Покровская удостоена ордена "За заслуги перед Отечеством" второй степени.
Президент "Союза армян России" Ара Абрамян, гендиректор Национального медико-хирургического центра имени Н.И. Пирогова Олег Карпов, народный артист РФ Евгений Князев, телеведущий Владимир Соловьев удостоены ордена "За заслуги перед Отечеством" третьей степени.
Орден "За заслуги перед Отечеством" четвертой степени Путин вручит официальному представителю МИД РФ Марии Захаровой, музыканту Денису Мацуеву, директору Центра сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева Елене Голуховой, советскому хоккеисту Владимиру Мышкину.
Замгендиректора "Газпром-Медиа Холдинг" Тина Канделаки будет награждена орденом Александра Невского. Наградами также отмечены гендиректор "Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов" Светлана Чупшева, народный артист РФ Игорь Угольников, исполнительный директор "Фармстандарт" Виктор Харитонин. Им будут вручены ордена Почета. Гендиректор "Российского экспортного центра" Вероника Никишина удостоена ордена Дружбы.
В ходе церемонии будут отмечены заслуги председателя совета директоров, президента "Русской Медиагруппы" Сергея Бунина, народного артиста РФ Сергея Маковецкого, народного архитектора РФ Николая Шумакова. Им будут вручены ордены "За заслуги в культуре и искусстве".
Знаком отличия "За наставничество" будут награждена учитель участника специальной военной операции, кавалера ордена Мужества и медали "За отвагу" Романа Гришина - Елена Заводова, а также учитель кавалера ордена Мужества и медали Суворова Дениса Диденко - Александра Коликова.
Также президент наградит главу Роспотребнадзора Анну Попову, удостоенную звания "Заслуженный врач РФ" оперного певца Ильдара Абдразакова ("Народный артист РФ"), артистку Елену Киселеву ("Заслуженный артист РФ"), президента "Федеральной палаты адвокатов РФ" Светлану Володину ("Заслуженный юрист РФ").
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
Захарова посвятила награждение в Кремле своим родителям
Вчера, 16:41
 
РоссияНикита МихалковСергей КогогинНиколай ТокаревТранснефтьРоссийская академия наукМГИМООбществоМария ЗахароваЮрий Антонов
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
