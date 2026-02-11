САЛЕХАРД, 11 фев – РИА Новости. Международный конкурс "Симфония Ямала" стартовал в Салехарде, собрав 15 талантливых исполнителей, а также выдающихся музыкальных педагогов из 11 стран мира, сообщила пресс-служба правительства ЯНАО.
Губернатор региона Дмитрий Артюхов вместе с художественным руководителем конкурса, народным артистом России Денисом Мацуевым открыл музыкальный фестиваль.
Новое отделение медреабилитации открылось на Ямале
6 февраля, 16:45
"Конкурс "Симфония Ямала" – главное культурное событие нашего региона и одно из наиболее значимых в стране. Север всегда покорялся молодым: это место, где именно они дерзали и добивались выдающихся результатов. Поэтому мы и создали конкурс молодых музыкантов. Уверен, что в этом году нам снова удастся зажечь новые яркие звезды", – приводятся в сообщении слова губернатора.
Всего на конкурс прибыли 15 молодых исполнителей, выдающиеся профессора консерваторий и исполнители классической музыки из 11 стран мира, среди которых Россия, Китай, Италия, Колумбия, Япония, Казахстан и многие другие. Главным событием церемонии открытия стало выступление народного артиста России, художественного руководителя конкурса Дениса Мацуева. Совместно с обладателями Гран-при первой "Симфонии Ямала" Жуй Мином и Стефанией Поспехиной он исполнил шедевры мировой классики.
Конкурсная программа продлится четыре дня. В среду участников ждут сольные прослушивания, а с четверга по субботу – третий тур в сопровождении Московского государственного академического симфонического оркестра.
В правительстве Ямала отметили, что конкурс "Симфония Ямала" проводится во второй раз. Инициатором этого масштабного музыкального события стал губернатор Ямала Дмитрий Артюхов в 2023 году. Конкурс призван популяризировать классическое искусство и помочь молодым талантам проявить себя на международном уровне.