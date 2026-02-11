Рейтинг@Mail.ru
Международный конкурс "Симфония Ямала" стартовал в Салехарде
11.02.2026
Международный конкурс "Симфония Ямала" стартовал в Салехарде
Международный конкурс "Симфония Ямала" стартовал в Салехарде
россия
салехард
ямал
дмитрий артюхов
денис мацуев
московский государственный академический симфонический оркестр
россия, салехард, ямал, дмитрий артюхов, денис мацуев, московский государственный академический симфонический оркестр
Россия, Салехард, Ямал, Дмитрий Артюхов, Денис Мацуев, Московский государственный академический симфонический оркестр
Международный конкурс "Симфония Ямала" стартовал в Салехарде

Международный конкурс "Симфония Ямала" собрал в Салехарде 15 исполнителей

САЛЕХАРД, 11 фев – РИА Новости. Международный конкурс "Симфония Ямала" стартовал в Салехарде, собрав 15 талантливых исполнителей, а также выдающихся музыкальных педагогов из 11 стран мира, сообщила пресс-служба правительства ЯНАО.
Губернатор региона Дмитрий Артюхов вместе с художественным руководителем конкурса, народным артистом России Денисом Мацуевым открыл музыкальный фестиваль.
Виды Салехарда - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
Новое отделение медреабилитации открылось на Ямале
6 февраля, 16:45
"Конкурс "Симфония Ямала" – главное культурное событие нашего региона и одно из наиболее значимых в стране. Север всегда покорялся молодым: это место, где именно они дерзали и добивались выдающихся результатов. Поэтому мы и создали конкурс молодых музыкантов. Уверен, что в этом году нам снова удастся зажечь новые яркие звезды", – приводятся в сообщении слова губернатора.
Всего на конкурс прибыли 15 молодых исполнителей, выдающиеся профессора консерваторий и исполнители классической музыки из 11 стран мира, среди которых Россия, Китай, Италия, Колумбия, Япония, Казахстан и многие другие. Главным событием церемонии открытия стало выступление народного артиста России, художественного руководителя конкурса Дениса Мацуева. Совместно с обладателями Гран-при первой "Симфонии Ямала" Жуй Мином и Стефанией Поспехиной он исполнил шедевры мировой классики.
Конкурсная программа продлится четыре дня. В среду участников ждут сольные прослушивания, а с четверга по субботу – третий тур в сопровождении Московского государственного академического симфонического оркестра.
В правительстве Ямала отметили, что конкурс "Симфония Ямала" проводится во второй раз. Инициатором этого масштабного музыкального события стал губернатор Ямала Дмитрий Артюхов в 2023 году. Конкурс призван популяризировать классическое искусство и помочь молодым талантам проявить себя на международном уровне.
Дмитрий Артюхов - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
Работу системы мониторинга зданий в зоне вечной мерзлоты обсудили на Ямале
5 февраля, 17:37
 
РоссияСалехардЯмалДмитрий АртюховДенис МацуевМосковский государственный академический симфонический оркестр
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
