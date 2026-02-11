Международный конкурс "Симфония Ямала" стартовал в Салехарде

"Конкурс "Симфония Ямала" – главное культурное событие нашего региона и одно из наиболее значимых в стране. Север всегда покорялся молодым: это место, где именно они дерзали и добивались выдающихся результатов. Поэтому мы и создали конкурс молодых музыкантов. Уверен, что в этом году нам снова удастся зажечь новые яркие звезды", – приводятся в сообщении слова губернатора.