Кемпф рассказал, без чего невозможно представить нашу планету
Культура
 
14:02 17.01.2026
Кемпф рассказал, без чего невозможно представить нашу планету
Кемпф рассказал, без чего невозможно представить нашу планету - РИА Новости, 17.01.2026
Кемпф рассказал, без чего невозможно представить нашу планету
Нашу планету невозможно представить без русской культуры и русской музыки, считает британский пианист Фредерик Кемпф. РИА Новости, 17.01.2026
https://ria.ru/20251212/tsiskaridze-2061645251.html
https://ria.ru/20250711/rossiya-2028641218.html
Кемпф рассказал, без чего невозможно представить нашу планету

Пианист Кемпф: нашу планету невозможно представить без русской культуры

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Нашу планету невозможно представить без русской культуры и русской музыки, считает британский пианист Фредерик Кемпф.
"В принципе, мы сейчас и пытаемся это делать. Конечно, сложно, но без русской культуры и русской музыки невозможно представить себе нашу планету", - сказал он в интервью РИА Новости, отвечая на вопрос, можно ли в текущих политических реалиях сохранить и укрепить международные творческие связи.
Николай Цискаридзе - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
Цискаридзе: ни одна страна не тратит столько денег на культуру, как Россия
12 декабря 2025, 13:30
Говоря о политическом давлении на сферу искусства, Кемпф заявил, что "культура и искусство были, есть и будут, однодневных политиков это раздражает".
Он также прокомментировал отмену концертов своего друга, народного артиста РФ, пианиста Дениса Мацуева.
"Я вообще очень рад, что мы дружим с Денисом Мацуевым. Ничего хорошего от отмены его концертов, особенно для публики, не будет", - сказал Кемпф.
По его словам, какого-то единого музыкального сообщества, которое могло бы заступиться за пианиста, не существует, а "кто-то вообще порадуется, что у коллеги проблемы".
Кемпф является одним из самых востребованных музыкантов в мире, гастрольный график артиста расписан на 2-3 года вперед. Он играет более 150 концертов в год в Европе, Азии, Америке и Австралии.
Во вторник, 20 января, пианист даст сольный концерт в Москве в Соборной палате. В программе произведения Дмитрия Шостаковича, Иоганнеса Брамса и Модеста Мусоргского.
Вид на Кремль, Москва-реку и храм Христа Спасителя - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
Документ: Россия успешно противостоит попыткам отмены русской культуры
11 июля 2025, 17:49
 
Культура
 
 
