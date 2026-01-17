https://ria.ru/20260117/kempf-2068497337.html
Кемпф рассказал, без чего невозможно представить нашу планету
Кемпф рассказал, без чего невозможно представить нашу планету - РИА Новости, 17.01.2026
Кемпф рассказал, без чего невозможно представить нашу планету
Нашу планету невозможно представить без русской культуры и русской музыки, считает британский пианист Фредерик Кемпф. РИА Новости, 17.01.2026
2026-01-17T14:02:00+03:00
2026-01-17T14:02:00+03:00
2026-01-17T14:02:00+03:00
культура
россия
европа
азия
фредерик кемпф
денис мацуев
дмитрий шостакович
культура
https://cdnn21.img.ria.ru/images/51055/76/510557620_0:0:1001:564_1920x0_80_0_0_e8a217b8600c250251f98c67ffb31df6.jpg
https://ria.ru/20251212/tsiskaridze-2061645251.html
https://ria.ru/20250711/rossiya-2028641218.html
россия
европа
азия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/51055/76/510557620_62:0:918:642_1920x0_80_0_0_9097f48242dd543ff76853942560f557.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, европа, азия, фредерик кемпф, денис мацуев, дмитрий шостакович, культура
Культура, Россия, Европа, Азия, Фредерик Кемпф, Денис Мацуев, Дмитрий Шостакович, Культура
Кемпф рассказал, без чего невозможно представить нашу планету
Пианист Кемпф: нашу планету невозможно представить без русской культуры
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Нашу планету невозможно представить без русской культуры и русской музыки, считает британский пианист Фредерик Кемпф.
"В принципе, мы сейчас и пытаемся это делать. Конечно, сложно, но без русской культуры и русской музыки невозможно представить себе нашу планету", - сказал он в интервью РИА Новости, отвечая на вопрос, можно ли в текущих политических реалиях сохранить и укрепить международные творческие связи.
Говоря о политическом давлении на сферу искусства, Кемпф
заявил, что "культура и искусство были, есть и будут, однодневных политиков это раздражает".
Он также прокомментировал отмену концертов своего друга, народного артиста РФ
, пианиста Дениса Мацуева
.
"Я вообще очень рад, что мы дружим с Денисом Мацуевым. Ничего хорошего от отмены его концертов, особенно для публики, не будет", - сказал Кемпф.
По его словам, какого-то единого музыкального сообщества, которое могло бы заступиться за пианиста, не существует, а "кто-то вообще порадуется, что у коллеги проблемы".
Кемпф является одним из самых востребованных музыкантов в мире, гастрольный график артиста расписан на 2-3 года вперед. Он играет более 150 концертов в год в Европе
, Азии
, Америке
и Австралии
.
Во вторник, 20 января, пианист даст сольный концерт в Москве
в Соборной палате. В программе произведения Дмитрия Шостаковича
, Иоганнеса Брамса и Модеста Мусоргского
.