Кемпф рассказал, без чего невозможно представить нашу планету

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Нашу планету невозможно представить без русской культуры и русской музыки, считает британский пианист Фредерик Кемпф.

"В принципе, мы сейчас и пытаемся это делать. Конечно, сложно, но без русской культуры и русской музыки невозможно представить себе нашу планету", - сказал он в интервью РИА Новости, отвечая на вопрос, можно ли в текущих политических реалиях сохранить и укрепить международные творческие связи.

Говоря о политическом давлении на сферу искусства, Кемпф заявил, что "культура и искусство были, есть и будут, однодневных политиков это раздражает".

"Я вообще очень рад, что мы дружим с Денисом Мацуевым. Ничего хорошего от отмены его концертов, особенно для публики, не будет", - сказал Кемпф.

По его словам, какого-то единого музыкального сообщества, которое могло бы заступиться за пианиста, не существует, а "кто-то вообще порадуется, что у коллеги проблемы".