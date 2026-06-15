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Американцы ждут российских исполнителей, сообщила глава культурного центра - РИА Новости, 15.06.2026
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Культура
 
03:37 15.06.2026 (обновлено: 04:28 15.06.2026)
Американцы ждут российских исполнителей, сообщила глава культурного центра

Глава РКЦ Головащенко: американцы ждут культурных событий с россиянами

© РИА НовостиДиректор Российского культурного центра в Вашингтоне Ольга Головащенко
Директор Российского культурного центра в Вашингтоне Ольга Головащенко - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© РИА Новости
Директор Российского культурного центра в Вашингтоне Ольга Головащенко. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава Российского культурного центра в Вашингтоне Ольга Головащенко выразила надежду на повторение успеха концертов русских исполнителей уровня Дениса Мацуева 2017 года.
  • В ноябре 2017 года в национальном кафедральном соборе Вашингтона прошел «Концерт единства» с участием Дениса Мацуева и Валерия Гергиева.
  • За 4 года РКЦ в Вашингтоне занимался масштабными проектами, объединяющими народы России и США, и собрал группу молодых талантливых артистов, продвигающих российскую культуру.
ВАШИНГТОН, 15 июн - РИА Новости. Американцы ждут культурных событий с россиянами масштаба концерта пианиста Дениса Мацуева в Вашингтоне в 2017 году, сказала в интервью РИА Новости глава Российского культурного центра (РКЦ) в Вашингтоне Ольга Головащенко.
"Надеюсь, что непременно повторим успех русских исполнителей уровня Дениса Мацуева 2017 года. Этого, в том числе, очень ждут сами американцы", - сказала Головащенко.
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В ноябре 2017 года в рамка турне по Северной Америке в национальном кафедральном соборе Вашингтона прошел "Концерт единства" с участим Мацуева и дирижера Валерия Гергиева.
Как заявила Головащенко, для организации такого же масштабного события "не хватает машины времени". "Чтобы вернуться в те времена или отправиться в будущее, где, надеюсь, нас ждут лучшие времена в плане культурных обменов", - сказала глава РКЦ.
"А если серьезно, то на передовой культурного фронта сейчас работает наш центр. За 4 года РКЦ в Вашингтоне занимался масштабными проектами, объединяющими народы России и США", - сказала она.
"Рада, что нам удалось собрать вокруг центра группу молодых и талантливых артистов — в основном выпускников отечественных консерваторий, которые регулярно выступают в стенах РКЦ и продвигают российскую культуру в том числе за пределами нашего центра. Уверена, имена некоторых из них еще прозвучат со сцен главных концерт площадок и России, и США", - добавила Головащенко.
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Среди масштабных проектов, объединяющих народы РФ и США, которыми РКЦ занимался последние четыре года, она указала выставку Русского географического общества при поддержке Центра современной истории и фонда "Люди моря", рассказавшую о трассе Аляска — Сибирь и американской подводной лодке "Ваху".
"В мае этого года российская сторона передала коллегам из США модель "Ваху", а также капсулы с грунтом и водой с места гибели американской подводной лодки. Она была обнаружена морским поисково-исследовательским центром Тихоокеанского флота "Искра" в 2006 году — случайно, в ходе работ по поиску советской подлодки Л-19. В декабре 2023 года представители "Людей моря" обследовали корпус подлодки методом подводной фотограмметрии и создали ее 3D-модель. А в 2024 году место гибели лодки исследовали участники экспедиции РГО. В память о погибшем экипаже на дне пролива Лаперуза установлена мемориальная доска и опущен к борту венок с памятной лентой с надписью "Русские помнят", - сказала она.
Головащенко сообщила, что выставка "Возвращая память о героях войны" почти месяц была доступна для всех посетителей музейного комплекса при Мемориале ВМС США.
"Мы регулярно отправляем книги на русском языке в разные штаты для русских школ и наших общин. Для США это тема стоит особенно остро — получить качественную литературу на русском практически невозможно. Также мы запустили большой цикл о русских народных промыслах для подрастающего поколения, который пользуется огромной популярностью у детей из смешанных семей", - сказала она.
РКЦ является частью дипломатической миссии России в США и представительством Россотрудничества в Штатах.
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