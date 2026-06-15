Американцы ждут российских исполнителей, сообщила глава культурного центра

Краткий пересказ от РИА ИИ Глава Российского культурного центра в Вашингтоне Ольга Головащенко выразила надежду на повторение успеха концертов русских исполнителей уровня Дениса Мацуева 2017 года.

В ноябре 2017 года в национальном кафедральном соборе Вашингтона прошел «Концерт единства» с участием Дениса Мацуева и Валерия Гергиева.

За 4 года РКЦ в Вашингтоне занимался масштабными проектами, объединяющими народы России и США, и собрал группу молодых талантливых артистов, продвигающих российскую культуру.

ВАШИНГТОН, 15 июн - РИА Новости. Американцы ждут культурных событий с россиянами масштаба концерта пианиста Дениса Мацуева в Вашингтоне в 2017 году, сказала в интервью РИА Новости глава Российского культурного центра (РКЦ) в Вашингтоне Ольга Головащенко.

"Надеюсь, что непременно повторим успех русских исполнителей уровня Дениса Мацуева 2017 года. Этого, в том числе, очень ждут сами американцы", - сказала Головащенко.

Как заявила Головащенко, для организации такого же масштабного события "не хватает машины времени". "Чтобы вернуться в те времена или отправиться в будущее, где, надеюсь, нас ждут лучшие времена в плане культурных обменов", - сказала глава РКЦ.

"А если серьезно, то на передовой культурного фронта сейчас работает наш центр. За 4 года РКЦ в Вашингтоне занимался масштабными проектами, объединяющими народы России и США", - сказала она.

"Рада, что нам удалось собрать вокруг центра группу молодых и талантливых артистов — в основном выпускников отечественных консерваторий, которые регулярно выступают в стенах РКЦ и продвигают российскую культуру в том числе за пределами нашего центра. Уверена, имена некоторых из них еще прозвучат со сцен главных концерт площадок и России, и США", - добавила Головащенко.

Среди масштабных проектов, объединяющих народы РФ и США , которыми РКЦ занимался последние четыре года, она указала выставку Русского географического общества при поддержке Центра современной истории и фонда "Люди моря", рассказавшую о трассе Аляска — Сибирь и американской подводной лодке "Ваху".

"В мае этого года российская сторона передала коллегам из США модель "Ваху", а также капсулы с грунтом и водой с места гибели американской подводной лодки. Она была обнаружена морским поисково-исследовательским центром Тихоокеанского флота "Искра" в 2006 году — случайно, в ходе работ по поиску советской подлодки Л-19. В декабре 2023 года представители "Людей моря" обследовали корпус подлодки методом подводной фотограмметрии и создали ее 3D-модель. А в 2024 году место гибели лодки исследовали участники экспедиции РГО. В память о погибшем экипаже на дне пролива Лаперуза установлена мемориальная доска и опущен к борту венок с памятной лентой с надписью "Русские помнят", - сказала она.

Головащенко сообщила, что выставка "Возвращая память о героях войны" почти месяц была доступна для всех посетителей музейного комплекса при Мемориале ВМС США.

"Мы регулярно отправляем книги на русском языке в разные штаты для русских школ и наших общин. Для США это тема стоит особенно остро — получить качественную литературу на русском практически невозможно. Также мы запустили большой цикл о русских народных промыслах для подрастающего поколения, который пользуется огромной популярностью у детей из смешанных семей", - сказала она.