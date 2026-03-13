Гала-концерт музыкальной премии BraVo пройдет 14 апреля
Гала-концерт VIII Международной профессиональной музыкальной премии BraVo пройдет 14 апреля на Исторической сцене Большого театра России, сообщили в... РИА Новости, 13.03.2026
2026-03-13T14:06:00+03:00
Культура, Россия, Пласидо Доминго, Хосе Каррерас (Жозеп Каррерас-и-Колл), Денис Мацуев, Большой театр, "Русская медиагруппа", СНГ, Ближний Восток, Азия, Музыка, Знаменитости, Москва, Новости культуры
МОСКВА, 13 мар – РИА Новости. Гала-концерт VIII Международной профессиональной музыкальной премии BraVo пройдет 14 апреля на Исторической сцене Большого театра России, сообщили в пресс-службе "Русской Медиагруппы".
"Восемь лет премия BraVo служит мостом между культурами, объединяя лучших артистов из десятков стран мира и делая классическое искусство ближе и понятнее широкой аудитории", - отмечают организаторы.
На Историческую сцену Большого театра выходят выдающиеся исполнители оперы, балета и классической музыки из России, стран СНГ, Ближнего Востока, Азии, Африки и Южной Америки.
В разные годы выступали такие звезды как Пласидо Доминго, Хосе Каррерас, Денис Мацуев, Светлана Захарова, Ильдар Абдразаков, Хибла Герзмава, Массимо Кавалетти, Иван Бессонов, Эрвин Шротт и многие другие.
В 2026 году зрителей вновь ждет встреча с талантливыми артистами.