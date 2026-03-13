Рейтинг@Mail.ru
Гала-концерт музыкальной премии BraVo пройдет 14 апреля
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
12:58 13.03.2026 (обновлено: 14:06 13.03.2026)
https://ria.ru/20260313/premiya-2080462980.html
Гала-концерт музыкальной премии BraVo пройдет 14 апреля
2026-03-13T12:58:00+03:00
2026-03-13T14:06:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/14/1934481060_0:66:3407:1982_1920x0_80_0_0_a349d793579b6f09a7b7765697d6f3f9.jpg
https://ria.ru/20260226/premera-2076573587.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Светлана Вовк
Светлана Вовк
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/14/1934481060_339:0:3070:2048_1920x0_80_0_0_e7ce764bf4d26fe60926bc6e3f5d8274.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкVI церемония вручения международной музыкальной премии BraVo в Большом театре в Москве
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
VI церемония вручения международной музыкальной премии BraVo в Большом театре в Москве
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 13 мар – РИА Новости. Гала-концерт VIII Международной профессиональной музыкальной премии BraVo пройдет 14 апреля на Исторической сцене Большого театра России, сообщили в пресс-службе "Русской Медиагруппы".
"Восемь лет премия BraVo служит мостом между культурами, объединяя лучших артистов из десятков стран мира и делая классическое искусство ближе и понятнее широкой аудитории", - отмечают организаторы.
На Историческую сцену Большого театра выходят выдающиеся исполнители оперы, балета и классической музыки из России, стран СНГ, Ближнего Востока, Азии, Африки и Южной Америки.
В разные годы выступали такие звезды как Пласидо Доминго, Хосе Каррерас, Денис Мацуев, Светлана Захарова, Ильдар Абдразаков, Хибла Герзмава, Массимо Кавалетти, Иван Бессонов, Эрвин Шротт и многие другие.
В 2026 году зрителей вновь ждет встреча с талантливыми артистами.
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала