Гала-концерт музыкальной премии BraVo пройдет 14 апреля

VI церемония вручения международной музыкальной премии BraVo в Большом театре в Москве

VI церемония вручения международной музыкальной премии BraVo в Большом театре в Москве

МОСКВА, 13 мар – РИА Новости. Гала-концерт VIII Международной профессиональной музыкальной премии BraVo пройдет 14 апреля на Исторической сцене Большого театра России, сообщили в пресс-службе "Русской Медиагруппы".

"Восемь лет премия BraVo служит мостом между культурами, объединяя лучших артистов из десятков стран мира и делая классическое искусство ближе и понятнее широкой аудитории", - отмечают организаторы.

На Историческую сцену Большого театра выходят выдающиеся исполнители оперы, балета и классической музыки из России, стран СНГ, Ближнего Востока, Азии, Африки и Южной Америки.

В разные годы выступали такие звезды как Пласидо Доминго, Хосе Каррерас, Денис Мацуев, Светлана Захарова, Ильдар Абдразаков, Хибла Герзмава, Массимо Кавалетти, Иван Бессонов, Эрвин Шротт и многие другие.