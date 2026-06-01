08:50 01.06.2026
В Японии начались первые за шесть лет гастроли Дениса Мацуева

  • Народный артист России пианист Денис Мацуев начал первые за шесть лет гастроли в Японии с концерта в Йокогаме.
  • Гастроли пройдут в рамках Фестиваля российской культуры при поддержке посольства в Японии и Россотрудничества.
ТОКИО, 1 июн – РИА Новости. Первые за шесть лет гастроли народного артиста России пианиста Дениса Мацуева в Японии начались с концерта в одном из лучших залов страны Минато Мирай в Йокогаме, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Японская публика услышит произведения Баха, Бетховена, Чайковского, Прокофьева.
Как сообщили РИА Новости в японском организационном комитете Фестиваля российской культуры в Японии, предыдущие гастроли Мацуева в этой стране проходили в 2020 году.
Как ранее сказал, отвечая на вопрос РИА Новости, спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, концерты Мацуева отменяют в Италии, но он приедет на гастроли в Японию. Также Швыдкой, отвечая на вопрос РИА Новости об отсутствии в Японии так называемой "культуры отказа" и запретов в отношении российской культуры, отметил, что Япония в этом отношении, скорее, исключение, чем правило.
Гастроли Мацуева в Йокогаме, Токио и Кобе пройдут в рамках Фестиваля российской культуры при поддержке посольства Российской Федерации в Японии и Россотрудничества.
Фестиваль российской культуры в Японии проходит с 2006 года, за это время его посетили более 25 миллионов человек. В рамках фестиваля прошло более 500 мероприятий - концерты, выставки и другие культурные события во всех 47 префектурах Японии, а участие в них приняли более 11 тысяч российских деятелей культуры. С 2021 года и до своей трагической гибели в июле 2022 года организационный комитет со стороны Японии возглавлял бывший премьер Синдзо Абэ.
КультураЯпонияРоссияИталияДенис МацуевМихаил ШвыдкойСиндзо АбэФедеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)
 
 
