Михаил Швыдкой: культурный диалог с США придется начать с чистого листа

Прежние договоренности в сфере культуры в мире не работают — нет связей между российскими и европейскими музеями, ученые из России не чувствуют себя в безопасности на Западе, а культурный диалог с США зависит от политической конъюнктуры, говорит специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. В интервью РИА Новости он рассказал, что нужно сделать для возобновления культурных отношений с США, о развитии сотрудничества с Китаем, КНДР и странами Ближнего Востока, и как Россия участвует в подготовке второго конкурса “Интервидение”. Беседовала Дарья Медведева.

— Михаил Ефимович, на полях ПМЭФ состоялась дискуссия “Россия — США: диалог культур”. Может ли культурный диалог положить начало возобновлению отношений между Россией и США?

— Этот диалог проходил в достаточно сложном контексте, потому что Марко Рубио , госсекретарь Соединенных Штатов, выступая в сенате, сказал, что Россия — это вызов для Америки , и однозначно определил, что американцы будут поддерживать Украину . В Палате представителей, в Конгрессе, началась дискуссия об усилении санкций против России. Надо понимать, что существует определенный контекст, через который мы перепрыгнуть не сможем.

С моей точки зрения, есть определенные возможности, которые мы обсуждали. Но многое будет зависеть от политического контекста — в том числе, и от промежуточных выборов в США, которые пройдут в ноябре. Нужно очень внимательно за всем следить. Будем надеяться, что этот диалог стал первым шагом к продолжению двусторонних отношений, но все придется начинать с чистого листа. Это довольно сложная история.

Министр культуры РФ Ольга Любимова пригласила представителей США на Форум объединенных культур, который пройдет в Санкт-Петербурге осенью. Ведутся ли переговоры с американской стороной?

— У нас запланирована встреча с (главой комиссии США по изящным искусствам — ред.) Родни Куком, поговорим на эту тему. Я надеюсь, что будет реакция от американской стороны — тем более, что Родни Кук в высшей степени вовлечен в русскую культуру. Он много раз бывал в России, дружен с Михаилом Борисовичем Пиотровским, Владимиром Ильичом Толстым и многими другими представителями русской культуры. Я думаю, что ему будет это интересно и как возможность еще раз приехать в Россию. Но тем не менее, повторю, многое будет зависеть от политической обстановки.

Обсуждается ли участие представителей Европы в Форуме объединенных культур?

Германии, Сербии, — Сегодня есть те, кто готов приехать в Россию из европейских стран: из Италии Венгрии — но это люди, которые представляют себя в личном качестве, даже если они — депутаты Бундестага или Европарламента . Это важно понимать. Они приезжают в Россию в личном качестве, потому что институциональные связи между Европой и Россией в сфере культуры давно прерваны.

Даже наше участие в Венецианской биеннале — это тоже шаг, который не может преодолеть этот разрыв отношений между государственными институциями. Венецианская биеннале — это автономная некоммерческая организация. Работой павильона России и организацией нашей программы тоже занимается автономная некоммерческая организация, которая связана с государством, но на расстоянии вытянутой руки. Говорить о том, что сегодня мы начнем полноценно работать с европейцами — нет. В Европе занимают, с моей точки зрения, абсолютно неразумную позицию, не начиная настоящий диалог в сфере культуры, но это их выбор.

Будут ли формироваться рекомендации для деятелей культуры и искусства при поездках в недружественные страны после случая российского археолога Александра Бутягина?

— Случай с профессором Бутягиным — показательный. Александр Бутягин — крупнейший археолог, ездил по Европе много раз и выступал с лекциями. То, что произошло в Польше , случилось спонтанно, мы не знали, что он находится в розыске Интерпола

Рекомендация только одна: когда собираетесь в Европу или Соединенные Штаты, взвесьте все свои возможности, вспомните о том, где вы были раньше и что вы делали. Хотя я считаю, что это абсолютно ненормальная ситуация. Мы говорили с Михаилом Борисовичем Пиотровским об этом. Нам нужно начинать работать над новой хартией, которая позволила бы деятелям культуры безбоязненно выезжать за рубеж. Нам нужны новые договоренности: старые не работают — это очевидно.

— Вопрос необходимости новых договоренностей касается и сферы международного межмузейного сотрудничества, верно?

Казахстан, Узбекистан, — Межмузейное сотрудничество с европейскими странами невозможно, потому что работают 20 пакетов санкций. Все имущество государственных музеев может быть арестовано при пересечении границы. Нам это не нужно, мы не хотим рисковать, поэтому работаем с теми странами, которые дают гарантии — это Китай Вьетнам . Там, где есть стопроцентные гарантии, можно работать, где их нет — лучше не работать.

Я надеюсь, что все-таки у европейцев и американцев появится какой-то здравый смысл, и они поймут, что нужны новые документы, потому что старые не работают. Насколько это будет быстро — уже другой вопрос. Но очевидно, что Россия должна выступить с инициативой, как когда-то Николай II выступил с инициативой проведения Гаагской конференции в 1899 году, после которой началась работа над попыткой создания таких договоренностей, которые позволили бы полноценно работать — в том числе, и в сфере культуры.

Стало известно, что памятник писателю Михаилу Булгакову демонтировали в центре Киева. Как должна реагировать Россия на подобные действия?

— Мы давно реагируем на это. В Мы давно реагируем на это. В Одессе демонтированы памятники Екатерине II , Пушкину, Жванецкому. По всей Украине демонтированы многие памятники, связанные с именами русских писателей, которые составили славу, кстати говоря, и украинскую тоже. Реакция тут простая: мы должны это фиксировать.

Совершенно понятно, что никакими уговорами нынешних украинских властей невозможно убедить ни в чем. Нас все время обвиняют в том, что мы разрушаем украинские памятники. Но если это и может происходить в каких-то случаях, то только в результате случайности, а украинцы целенаправленно уничтожают российские памятники. Я думаю, что впоследствии это потребует серьезного разбирательства.

Впервые за шесть лет в Японии прошли гастроли российского пианиста Дениса Мацуева. Можно ли говорить о восстановлении культурного диалога с японской стороной?

— Мы никогда не прерывали культурный диалог с японской стороной. Когда началась специальная военная операция, японские коллеги, деятели культуры, сделали заявление, что искусство и культура — выше политики. Мы никогда не прерывали проведение фестиваля российской культуры в Японии, в этом году мы открыли его в 20-й раз. В рамках этого фестиваля всегда выступали великие артисты. То, что в Японии выступает Денис Мацуев — это хороший знак и сигнал того, что культура, действительно, выше политики.

Если говорить о непростой ситуации на Ближнем Востоке, насколько сложно сейчас взаимодействовать с коллегами в этом регионе?

— Мы всегда считали, что межмузейные обмены с государствами Персидского залива вполне возможны, там минимальные риски — в том числе можно делать выставки в Омане , в Объединенных Арабских Эмиратах, в Бахрейне , в Катаре и других странах. Сегодня рисков много, но это не означает, что мы остановим межмузейные контакты, пока они приостановлены.

Будут продолжать гастролировать артисты, выступать филармонические коллективы, отдельные исполнители. Межмузейный обмен проводить нецелесообразно, пока не закончится конфликт.

Затрагивая вопрос проведения второго международного музыкального конкурса “Интервидение”: несмотря на ситуацию в регионе Саудовская Аравия не отказывается от проведения конкурса. Возможно ли, что страна проведения все же изменится?

— Саудовская Аравия не отказывается от проведения “Интервидения”, обсуждаются бюджеты. Наши организаторы, которые владеют этим брендом и проводили конкурс “Интервидение” в Москве , работают с коллегами из Саудовской Аравии в прямом и активном режиме. Я думаю, что все будет нормально.

— Возможен ли перенос второго конкурса на следующий год?

— Я думаю, что нет. Это нецелесообразно. Любой перенос в данном случае будет означать, что что-то пошло не так, чего бы не хотелось. Ежегодность, даже в усеченных форматах, в высшей степени важна. Я думаю, что осенью все будет нормально.

— Как сейчас развиваются взаимоотношения России и Китая в сфере культуры?

— Визит президента России Владимира Владимировича Путина в Пекин был поистине триумфальным, стороны подтвердили замечательное качество стратегического партнерства. В области культуры особый акцент был сделан на кинематографии — это очень важно. Речь идет об активизации совместных проектов. В области исполнительских искусств китайская сторона открыта для гастролей российских артистов — эта потребность ощутима.

Московский театр мюзикла сейчас ведет переговоры с Национальным центром исполнительских искусств о гастролях летом следующего года со спектаклем “Принцесса цирка”. Таких взаимных договоренностей с различными культурными институциями между Россией и Китаем достаточно много. Очень интересна новая китайская хореография, думаю, что балеты из Китая будут гостями в России.

Очень активно ведутся межмузейные переговоры по различного рода выставкам — и с Музеем имени Пушкина, и Музеями Московского Кремля, и современными галереями. Сотрудничество России и Китая — это живой процесс.

— А с Корейской Народно-Демократической Республикой?

— Сравнительно недавно мы проводили в КНДР российские дни культуры. Мы высоко ценим качество артистов Корейской Народно-Демократической Республики, которые совершенно поразительным образом исполняют русские песни и песни советского времени. Я думаю, что этот обмен будет активизироваться, это отвечает интересам двух стран. Особенно корейских коллег интересует все, что связано с художественным образованием. Думаю, что это направление будет развиваться весьма серьезно. По моему мнению, в сотрудничестве с КНДР очень большие перспективы.

— С какими еще странами сотрудничество для России наиболее привлекательно и интересно?

Во многих странах Россия проводит кинофестивали. География культурного сотрудничества представляет собой широкую палитру. Активно работают Центр российской духовной культуры во Франции и российский Дом науки и культуры в Италии, где проходят многие программы. Мы активно работаем с Ватиканом