В Сочи торжественно открылся XIX Зимний фестиваль искусств Юрия Башмета

Главный дирижёр всероссийского юношеского симфонического оркестра, артистический директор фестиваля Юрий Башмет и пианист Денис Мацуев на гала-концерте в честь открытия фестиваля XIX Зимнего международного фестиваля искусств в Сочи

Главный дирижёр всероссийского юношеского симфонического оркестра, артистический директор фестиваля Юрий Башмет и пианист Денис Мацуев на гала-концерте в честь открытия фестиваля XIX Зимнего международного фестиваля искусств в Сочи

СОЧИ, 20 фев - РИА Новости. Гала-концерт с участием звезд мировой музыки официально открыл XIX Зимний международный фестиваль искусств, который проходит в Сочи под патронажем всемирно известного альтиста и дирижера Юрия Башмета, передает корреспондент РИА Новости.

На сцену Зимнего театра вышли такие прославленные исполнители, как пианист Денис Мацуев, скрипач Вадим Репин, бас Ильдар Абдразаков. В концерте приняли также участие молодые исполнители и недавние победители международных конкурсов – гобоист Федор Освер и альтист Арсений Захаров, а также камерный ансамбль "Солисты Москвы" и Всероссийский юношеский симфонический оркестр (ВЮСО). Дирижером торжественного вечера выступил Башмет.

"Даже не верится, что за 19 лет, которые пробежали в таком стремительном темпе, сколько здесь было всего сыграно, сколько здесь было премьер, сколько здесь было в целом не музыкальных историй. Это тоже изюминка каждого проекта Башмета: то, что любой фестивальный концерт превращается в некое действие, где присутствует театр. Недаром у маэстро всегда огромное количество проектов связано с нашими выдающимися актерами. И каждый из этих опусов – это всегда откровение, это всегда эксклюзив, это всегда по-башметовски. Потому что Башмет – это непредсказуемость, это импровизация, это спонтанность. Он объединяет вокруг себя огромное количество талантливых людей, не обязательно в сфере музыки", – поделился с журналистами перед началом гала-концерта Мацуев.

Концерт открыло выступление Ансамбля современной хоровой музыки Altro Coro Российской академии музыки имени Гнесиных. Вместе с "Солистами Москвы" коллектив исполнил произведение "Мир на земле" Арнольда Шенберга. Раннее сочинение композитора Новой венской школы прославляет идеи мира и гуманизма.

Не обошелся концерт и без мировых премьер – впервые прозвучала концертная пьеса "Белый свет" современного композитора Валерия Воронова. Еще одна премьера вечера – сочинение композитора и постоянного участника фестиваля в Сочи Александра Чайковского, который отмечает 80-летие. Его песню для голоса и симфонического оркестра на слова басни Влада Маленко "Ондатра в театре" исполнил Ильдар Абдразаков и ВЮСО.

"Ильдар Абдразаков – еще и блистательный комедийный актер. И я писал это произведение, ориентируясь на него, на его голос", – отметил композитор в беседе с РИА Новости.

Пианист-виртуоз Денис Мацуев выбрал для вечера-открытия знаменитый Третий фортепианный концерт Бетховена, который он исполнил в сопровождении камерного ансамбля "Солисты Москвы", а скрипач Вадим Репин – сочинения Петра Ильича Чайковского для скрипки с оркестром. Перед выходом на сцену он рассказал, что делает для него фестиваль в Сочи особенным.

"Прежде всего, это личность, это мой давнишний уже друг Юрий Башмет. И каждый раз это большая радость вместе выступать, общаться и на сцене, и за сценой. Я надеюсь, что сегодняшний гала-концерт будет для всех большой радостью, как для публики, так и для нас, исполнителей и музыкантов", – рассказал Репин.

Завершила торжественный вечер сюита из музыки к балету Игоря Стравинского "Жар-птица" в исполнении ВЮСО под руководством Башмета.