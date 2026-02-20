Рейтинг@Mail.ru
В Сочи торжественно открылся XIX Зимний фестиваль искусств Юрия Башмета
Морвокзал в Сочи - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
ХIХ Зимний международный фестиваль искусств в Сочи
 
10:12 20.02.2026
https://ria.ru/20260220/festival-2075677432.html
В Сочи торжественно открылся XIX Зимний фестиваль искусств Юрия Башмета
В Сочи торжественно открылся XIX Зимний фестиваль искусств Юрия Башмета - РИА Новости, 20.02.2026
В Сочи торжественно открылся XIX Зимний фестиваль искусств Юрия Башмета
Гала-концерт с участием звезд мировой музыки официально открыл XIX Зимний международный фестиваль искусств, который проходит в Сочи под патронажем всемирно... РИА Новости, 20.02.2026
2026-02-20T10:12:00+03:00
2026-02-20T10:12:00+03:00
хiх зимний международный фестиваль искусств в сочи
сочи
юрий башмет
вадим репин
денис мацуев
сочи, юрий башмет, вадим репин, денис мацуев
ХIХ Зимний международный фестиваль искусств в Сочи, Сочи, Юрий Башмет, Вадим Репин, Денис Мацуев
В Сочи торжественно открылся XIX Зимний фестиваль искусств Юрия Башмета

Открытие XIX Зимнего фестиваля искусств прошло в Сочи 19 февраля

Главный дирижёр всероссийского юношеского симфонического оркестра, артистический директор фестиваля Юрий Башмет и пианист Денис Мацуев на гала-концерте в честь открытия фестиваля XIX Зимнего международного фестиваля искусств в Сочи
Главный дирижёр всероссийского юношеского симфонического оркестра, артистический директор фестиваля Юрий Башмет и пианист Денис Мацуев на гала-концерте в честь открытия фестиваля XIX Зимнего международного фестиваля искусств в Сочи - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
Перейти в медиабанк
Главный дирижёр всероссийского юношеского симфонического оркестра, артистический директор фестиваля Юрий Башмет и пианист Денис Мацуев на гала-концерте в честь открытия фестиваля XIX Зимнего международного фестиваля искусств в Сочи
СОЧИ, 20 фев - РИА Новости. Гала-концерт с участием звезд мировой музыки официально открыл XIX Зимний международный фестиваль искусств, который проходит в Сочи под патронажем всемирно известного альтиста и дирижера Юрия Башмета, передает корреспондент РИА Новости.
На сцену Зимнего театра вышли такие прославленные исполнители, как пианист Денис Мацуев, скрипач Вадим Репин, бас Ильдар Абдразаков. В концерте приняли также участие молодые исполнители и недавние победители международных конкурсов – гобоист Федор Освер и альтист Арсений Захаров, а также камерный ансамбль "Солисты Москвы" и Всероссийский юношеский симфонический оркестр (ВЮСО). Дирижером торжественного вечера выступил Башмет.
Музыкант Вадим Репин (скрипка) на гала-концерте в честь открытия фестиваля XIX Зимнего международного фестиваля искусств в Сочи.
Музыкант Вадим Репин на гала-концерте в честь открытия фестиваля XIX Зимнего международного фестиваля искусств в Сочи
Музыкант Вадим Репин (скрипка) на гала-концерте в честь открытия фестиваля XIX Зимнего международного фестиваля искусств в Сочи.
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
Перейти в медиабанк
1 из 2
Композитор Александр Чайковский на гала-концерте в честь открытия фестиваля XIX Зимнего международного фестиваля искусств в Сочи.
Композитор Александр Чайковский на гала-концерте в честь открытия фестиваля XIX Зимнего международного фестиваля искусств в Сочи
Композитор Александр Чайковский на гала-концерте в честь открытия фестиваля XIX Зимнего международного фестиваля искусств в Сочи.
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
Перейти в медиабанк
2 из 2
Музыкант Вадим Репин (скрипка) на гала-концерте в честь открытия фестиваля XIX Зимнего международного фестиваля искусств в Сочи.
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
Перейти в медиабанк
1 из 2
Композитор Александр Чайковский на гала-концерте в честь открытия фестиваля XIX Зимнего международного фестиваля искусств в Сочи.
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
Перейти в медиабанк
2 из 2
"Даже не верится, что за 19 лет, которые пробежали в таком стремительном темпе, сколько здесь было всего сыграно, сколько здесь было премьер, сколько здесь было в целом не музыкальных историй. Это тоже изюминка каждого проекта Башмета: то, что любой фестивальный концерт превращается в некое действие, где присутствует театр. Недаром у маэстро всегда огромное количество проектов связано с нашими выдающимися актерами. И каждый из этих опусов – это всегда откровение, это всегда эксклюзив, это всегда по-башметовски. Потому что Башмет – это непредсказуемость, это импровизация, это спонтанность. Он объединяет вокруг себя огромное количество талантливых людей, не обязательно в сфере музыки", – поделился с журналистами перед началом гала-концерта Мацуев.
Концерт открыло выступление Ансамбля современной хоровой музыки Altro Coro Российской академии музыки имени Гнесиных. Вместе с "Солистами Москвы" коллектив исполнил произведение "Мир на земле" Арнольда Шенберга. Раннее сочинение композитора Новой венской школы прославляет идеи мира и гуманизма.
Не обошелся концерт и без мировых премьер – впервые прозвучала концертная пьеса "Белый свет" современного композитора Валерия Воронова. Еще одна премьера вечера – сочинение композитора и постоянного участника фестиваля в Сочи Александра Чайковского, который отмечает 80-летие. Его песню для голоса и симфонического оркестра на слова басни Влада Маленко "Ондатра в театре" исполнил Ильдар Абдразаков и ВЮСО.
"Ильдар Абдразаков – еще и блистательный комедийный актер. И я писал это произведение, ориентируясь на него, на его голос", – отметил композитор в беседе с РИА Новости.
Оперный певец Ильдар Абдразаков на гала-концерте в честь открытия фестиваля XIX Зимнего международного фестиваля искусств в Сочи.
Оперный певец Ильдар Абдразаков на гала-концерте в честь открытия фестиваля XIX Зимнего международного фестиваля искусств в Сочи
Оперный певец Ильдар Абдразаков на гала-концерте в честь открытия фестиваля XIX Зимнего международного фестиваля искусств в Сочи.
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
Перейти в медиабанк
1 из 2
Главный дирижёр всероссийского юношеского симфонического оркестра, артистический директор фестиваля Юрий Башмет на гала-концерте в честь открытия фестиваля XIX Зимнего международного фестиваля искусств в Сочи.
Главный дирижёр всероссийского юношеского симфонического оркестра, артистический директор фестиваля Юрий Башмет на гала-концерте в честь открытия фестиваля XIX Зимнего международного фестиваля искусств в Сочи
Главный дирижёр всероссийского юношеского симфонического оркестра, артистический директор фестиваля Юрий Башмет на гала-концерте в честь открытия фестиваля XIX Зимнего международного фестиваля искусств в Сочи.
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
Перейти в медиабанк
2 из 2
Оперный певец Ильдар Абдразаков на гала-концерте в честь открытия фестиваля XIX Зимнего международного фестиваля искусств в Сочи.
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
Перейти в медиабанк
1 из 2
Главный дирижёр всероссийского юношеского симфонического оркестра, артистический директор фестиваля Юрий Башмет на гала-концерте в честь открытия фестиваля XIX Зимнего международного фестиваля искусств в Сочи.
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
Перейти в медиабанк
2 из 2
Пианист-виртуоз Денис Мацуев выбрал для вечера-открытия знаменитый Третий фортепианный концерт Бетховена, который он исполнил в сопровождении камерного ансамбля "Солисты Москвы", а скрипач Вадим Репин – сочинения Петра Ильича Чайковского для скрипки с оркестром. Перед выходом на сцену он рассказал, что делает для него фестиваль в Сочи особенным.
"Прежде всего, это личность, это мой давнишний уже друг Юрий Башмет. И каждый раз это большая радость вместе выступать, общаться и на сцене, и за сценой. Я надеюсь, что сегодняшний гала-концерт будет для всех большой радостью, как для публики, так и для нас, исполнителей и музыкантов", – рассказал Репин.
Завершила торжественный вечер сюита из музыки к балету Игоря Стравинского "Жар-птица" в исполнении ВЮСО под руководством Башмета.
XIX Зимний международный фестиваль искусств проходит в Сочи с 18 февраля по 1 марта 2026 года. Это музыкальное событие стало неотъемлемой частью культурной жизни. Фестиваль объединяет известных исполнителей, артистов, молодых талантливых музыкантов, исследователей музыки, специалистов в области культурного менеджмента, журналистов и, конечно, публику. В программе фестиваля – не только концерты разных жанров и направлений, но и творческие школы, а также фотовыставки, мероприятия для профессионалов музыкальной отрасли.
 
ХIХ Зимний международный фестиваль искусств в СочиСочиЮрий БашметВадим РепинДенис Мацуев
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
