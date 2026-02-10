Зимний международный фестиваль искусств Юрия Башмета: история год за годом

Впервые Зимний международный фестиваль искусств прошел в Сочи в 2008 году. С тех пор это музыкальное событие стало неотъемлемой частью культурной жизни. Фестиваль объединяет известных исполнителей, артистов, молодых талантливых музыкантов, исследователей музыки, специалистов в области культурного менеджмента, журналистов и, конечно, публику. Это пространство, где формируются актуальные тенденции развития российской и зарубежной культуры.

Ежегодно в феврале известный российский курорт становится настоящей культурной столицей. Концерты и творческие мастерские фестиваля проходят на нескольких площадках. Главная – Сочинская филармония, большая сцена Зимнего театра и концерты в Зале органной и камерной музыки. Третья площадка фестиваля – зал "Чайка" на Морвокзале Сочи. Также отдельная афиша – в концертном зале "Амфитеатр".

Среди исполнителей, выступивших на сценах Сочинской филармонии за годы существования фестиваля, – представители классической, джазовой, эстрадной и этнической музыки, звезды мирового балета, мюзикла и оперетты, знаменитые танцевальные, драматические и экспериментальные театральные труппы. В 2026 году в гала-концерте открытия примут участие Вадим Репин, Денис Мацуев, Ильдар Абдразаков и, конечно, сам Юрий Башмет.

С первых лет своего существования Зимний международный фестиваль искусств в Сочи позиционировался маэстро как площадка вне условных границ, на которой могут выступать представители самых разных видов, жанров и направлений искусства.

Валерий Гергиев и "Свингл сингерс", Теодор Курентзис и Наталья Осипова, Денис Мацуев и Диана Арбенина, Николай Луганский и "Терем-квартет", Вадим Репин и Эмир Кустурица, Максим Венгеров и Жан-Люк Понти, Хибла Герзмава и Пелагея, Барбара Фриттоли и Нино Катамадзе. Прославленные мэтры, талантливые представители нового поколения, совсем юные начинающие артисты и музыканты – каждый из них внес вклад в упрочение высокого художественного уровня сочинского фестиваля.

Особой тенденцией фестиваля на протяжении последних лет становятся мировые премьеры. Иногда несколько за один вечер. Многие музыкальные спектакли создаются специально по заказу фестиваля, а затем обретают жизнь на других мировых сценах. Например, спектакль "Не покидай свою планету" по мотивам произведений Сэнт-Экзюпери впервые был показан на фестивале в 2016 году. Идея постановки принадлежит Константину Хабенскому и Юрию Башмету, музыку написал Кузьма Бодров. С 2022 года постановка вошла в репертуар МХТ им. Чехова.

Именно в Сочи прошли мировые премьеры спектаклей: "Фантастическая Кармен", "Не покидай свою планету", "Fortunatissimo, или Абсолютно счастливый человек", "Страсти по Пиковой даме", "Сокровенные люди", "Корабль влюбленных". На фестивале проходили премьерные показы "Кроткой", "Живых и мертвых", "Соборян" – спектаклей, которые успешно идут на других российских площадках.