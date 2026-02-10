Рейтинг@Mail.ru
Зимний международный фестиваль искусств Юрия Башмета: история год за годом - РИА Новости, 10.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:00 10.02.2026
https://ria.ru/20260210/festivalistoriya-2072683717.html
Зимний международный фестиваль искусств Юрия Башмета: история год за годом
Зимний международный фестиваль искусств Юрия Башмета: история год за годом - РИА Новости, 10.02.2026
Зимний международный фестиваль искусств Юрия Башмета: история год за годом
Впервые Зимний международный фестиваль искусств прошел в Сочи в 2008 году. С тех пор это музыкальное событие стало неотъемлемой частью культурной жизни... РИА Новости, 10.02.2026
2026-02-10T08:00:00+03:00
2026-02-10T08:00:00+03:00
сочи
юрий башмет
вадим репин
денис мацуев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/05/2072426666_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_7b40f596b56c822006aea455430c0e47.jpg
сочи
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/05/2072426666_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_3e53bc9f4b46483d75d70128c656ab11.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сочи, юрий башмет, вадим репин, денис мацуев
Сочи, Юрий Башмет, Вадим Репин, Денис Мацуев

Зимний международный фестиваль искусств Юрия Башмета: история год за годом

© Фото предоставлено пресс-службой "Русского концертного агентства"Концерт в Зимнем театре в Сочи 
Концерт в Зимнем театре в Сочи  - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
© Фото предоставлено пресс-службой "Русского концертного агентства"
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Впервые Зимний международный фестиваль искусств прошел в Сочи в 2008 году. С тех пор это музыкальное событие стало неотъемлемой частью культурной жизни. Фестиваль объединяет известных исполнителей, артистов, молодых талантливых музыкантов, исследователей музыки, специалистов в области культурного менеджмента, журналистов и, конечно, публику. Это пространство, где формируются актуальные тенденции развития российской и зарубежной культуры.
Ежегодно в феврале известный российский курорт становится настоящей культурной столицей. Концерты и творческие мастерские фестиваля проходят на нескольких площадках. Главная – Сочинская филармония, большая сцена Зимнего театра и концерты в Зале органной и камерной музыки. Третья площадка фестиваля – зал "Чайка" на Морвокзале Сочи. Также отдельная афиша – в концертном зале "Амфитеатр".
Среди исполнителей, выступивших на сценах Сочинской филармонии за годы существования фестиваля, – представители классической, джазовой, эстрадной и этнической музыки, звезды мирового балета, мюзикла и оперетты, знаменитые танцевальные, драматические и экспериментальные театральные труппы. В 2026 году в гала-концерте открытия примут участие Вадим Репин, Денис Мацуев, Ильдар Абдразаков и, конечно, сам Юрий Башмет.
С первых лет своего существования Зимний международный фестиваль искусств в Сочи позиционировался маэстро как площадка вне условных границ, на которой могут выступать представители самых разных видов, жанров и направлений искусства.
Валерий Гергиев и "Свингл сингерс", Теодор Курентзис и Наталья Осипова, Денис Мацуев и Диана Арбенина, Николай Луганский и "Терем-квартет", Вадим Репин и Эмир Кустурица, Максим Венгеров и Жан-Люк Понти, Хибла Герзмава и Пелагея, Барбара Фриттоли и Нино Катамадзе. Прославленные мэтры, талантливые представители нового поколения, совсем юные начинающие артисты и музыканты – каждый из них внес вклад в упрочение высокого художественного уровня сочинского фестиваля.
Особой тенденцией фестиваля на протяжении последних лет становятся мировые премьеры. Иногда несколько за один вечер. Многие музыкальные спектакли создаются специально по заказу фестиваля, а затем обретают жизнь на других мировых сценах. Например, спектакль "Не покидай свою планету" по мотивам произведений Сэнт-Экзюпери впервые был показан на фестивале в 2016 году. Идея постановки принадлежит Константину Хабенскому и Юрию Башмету, музыку написал Кузьма Бодров. С 2022 года постановка вошла в репертуар МХТ им. Чехова.
Именно в Сочи прошли мировые премьеры спектаклей: "Фантастическая Кармен", "Не покидай свою планету", "Fortunatissimo, или Абсолютно счастливый человек", "Страсти по Пиковой даме", "Сокровенные люди", "Корабль влюбленных". На фестивале проходили премьерные показы "Кроткой", "Живых и мертвых", "Соборян" – спектаклей, которые успешно идут на других российских площадках.
Важнейшим аспектом многосторонней деятельности Юрия Башмета являются образовательные проекты. Творческие встречи и мастер-классы, вечера в музыкальных школах и училищах, концерты с участием юных музыкантов – без этого не обходится ни один фестиваль. В этом смысле Сочи стал крупной образовательной базой. В рамках фестиваля проходят ежегодная Молодежная музыкальная академия, Международный конкурс молодых композиторов, Школа молодых журналистов, пишущих о культуре, и Лаборатория видеоарта. Именно в Сочи был создан Всероссийский юношеский симфонический оркестр. Каждый сочинский фестиваль сопровождается совместными проектами с ведущими музыкальными учреждениями Европы.
 
СочиЮрий БашметВадим РепинДенис Мацуев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала