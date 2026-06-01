Мацуев рассказал о планах, связанных с Японией

ТОКИО, 1 июн – РИА Новости. Народный артист России пианист Денис Мацуев, отвечая на вопрос РИА Новости, после первого за шесть лет концерта в Японии заявил о "больших планах", связанных с этой страной.
"У меня много друзей в Японии, вчера было много официальных и неофициальных встреч. У нас большие планы, связанные с Японией. Конечно же я скоро приеду. Все точно сделаем", - сказал пианист, отвечая на вопрос РИА Новости о планах и переговорах в связи со следующими гастролями в Японии.
Первое выступление Дениса Мацуева в Японии в этих гастролях прошло в одном из лучших залов страны Минато Мирай в Йокогаме. Пианист исполнил произведения Баха, Бетховена, Чайковского, Прокофьева. Это первый концерт с 2020 года, когда он выступал в Японии вместе с Валерием Гергиевым и оркестром Венской филармонии.
"Это возвращение для меня - встреча с очень близкими людьми. Я выступаю в этой стране 30 лет, а был я здесь больше 30 раз. Это всегда встреча с очень близкими людьми, с публикой", - сказал Мацуев в беседе с агентством.
Музыкант пояснил, что с конца 1990-х годов у него есть свой официальный фан-клуб в Японии.
Гастроли Мацуева в Йокогаме, Токио и Кобе пройдут в рамках Фестиваля российской культуры при поддержке посольства России в Японии и Россотрудничества.
17 января, 14:02