Рейтинг@Mail.ru
Мацуев рассказал о планах, связанных с Японией - РИА Новости, 01.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
12:07 01.06.2026 (обновлено: 12:08 01.06.2026)
Мацуев рассказал о планах, связанных с Японией

РИА Новости: пианист Денис Мацуев заявил о больших планах, связанных с Японией

© Фото из личного архива Дениса Мацуева Пианист Денис Мацуев
Пианист Денис Мацуев - РИА Новости, 1920, 01.06.2026
© Фото из личного архива Дениса Мацуева
Пианист Денис Мацуев
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Денис Мацуев заявил о "больших планах", связанных с Японией, после первого за шесть лет концерта в этой стране.
  • Гастроли Мацуева в Йокогаме, Токио и Кобе пройдут в рамках Фестиваля российской культуры при поддержке посольства России в Японии и Россотрудничества.
ТОКИО, 1 июн – РИА Новости. Народный артист России пианист Денис Мацуев, отвечая на вопрос РИА Новости, после первого за шесть лет концерта в Японии заявил о "больших планах", связанных с этой страной.
"У меня много друзей в Японии, вчера было много официальных и неофициальных встреч. У нас большие планы, связанные с Японией. Конечно же я скоро приеду. Все точно сделаем", - сказал пианист, отвечая на вопрос РИА Новости о планах и переговорах в связи со следующими гастролями в Японии.
Народный артист России Денис Мацуев - РИА Новости, 1920, 01.06.2026
В Японии начались первые за шесть лет гастроли Дениса Мацуева
Вчера, 08:50
Первое выступление Дениса Мацуева в Японии в этих гастролях прошло в одном из лучших залов страны Минато Мирай в Йокогаме. Пианист исполнил произведения Баха, Бетховена, Чайковского, Прокофьева. Это первый концерт с 2020 года, когда он выступал в Японии вместе с Валерием Гергиевым и оркестром Венской филармонии.
«
"Это возвращение для меня - встреча с очень близкими людьми. Я выступаю в этой стране 30 лет, а был я здесь больше 30 раз. Это всегда встреча с очень близкими людьми, с публикой", - сказал Мацуев в беседе с агентством.
Музыкант пояснил, что с конца 1990-х годов у него есть свой официальный фан-клуб в Японии.
Гастроли Мацуева в Йокогаме, Токио и Кобе пройдут в рамках Фестиваля российской культуры при поддержке посольства России в Японии и Россотрудничества.
Пианист Фредерик Кемпф - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
Кемпф рассказал, без чего невозможно представить нашу планету
17 января, 14:02
 
КультураЯпонияРоссияТокиоДенис МацуевВалерий ГергиевФедеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)Новости культуры
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала