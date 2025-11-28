Звезды оперы и предновогодний вайб: музыкальный зимний фестиваль "Зарядье"

Весь декабрь в Зале Зарядье пройдет под знаком IV Московского музыкального зимнего одноименного фестиваля, который продлится со 2 по 31 декабря. Его афиша объединит события разных жанров и форматов – от симфонических концертов и литературно-музыкальных программ до детских мероприятий и джазовых вечеров. Среди участников – Валерий Гергиев и Денис Мацуев, актер Евгений Миронов и звезды оперной сцены. Специальным событием станет предновогодний вечер 31 декабря. Рассказываем об афише фестиваля в нашем материале.

Звезды оперной сцены

Откроет фестиваль грандиозный концерт звезд оперной сцены 2 декабря. В нем примут участие замечательные солисты: Венера Гимадиева, Юлия Маточкина, Алексей Татаринцев и Эльчин Азизов. В сопровождении Московского государственного симфонического оркестра под управлением Ивана Рудина они исполнят известные арии и дуэты из опер. Первое отделение будет посвящено русской классике, второе – европейской.

Сопрано Кристина Мхитарян

Оперную тему продолжит сольный вечер Кристины Мхитарян 6 декабря. Ее по праву называют одной из самых ярких певиц современной оперной сцены. Она – в прошлом выпускница РАМ имени Гнесиных, артистка Молодежной оперной программы Большого театра, победительница международных конкурсов. Так, в 2024 году она стала лауреатом оперной премии Casta Diva в номинации "Певица года". На концерте в Зале Зарядье певица исполнит классический оперный репертуар – известные арии для сопрано из опер европейских и русских композиторов. Вместе с ней на сцену выйдет Большой симфонический оркестр имени Чайковского под руководством Антона Гришанина.

Симфонические программы

Дирижер Валерий Гергиев

Неотъемлемая часть афиши IV Московского музыкального зимнего фестиваля "Зарядье" – симфонические программы. Прославленный дирижер Валерий Гергиев встанет за пульт Симфонического оркестра Большого театра 5 декабря. В этот вечер прозвучит русская музыка разных эпох. Откроет концерт музыка из балета Стравинского "Жар-птица". Это произведение тогда еще молодой композитор написал по заказу импресарио Сергея Дягилева для его парижских "Русских сезонов". Успешная постановка сделала Стравинского в одночасье знаменитым. Во втором отделении прозвучит симфония №6 Петра Ильича Чайковского, известная как "Патетическая" – последнее сочинение композитора. Впервые она была исполнена за девять дней до кончины Чайковского.

Пианист Денис Мацуев

Шедевры Бетховена прозвучат на концерте 22 декабря. Тройной концерт для скрипки, виолончели и фортепиано звучит нередко, но это произведение – из разряда тех, что можно переслушивать множество раз. Тем более, когда на сцену выходят прекрасные исполнители: пианист Денис Мацуев, виолончелист Александр Рамм и молодая скрипачка Стефания Поспехина. Вместе с ними на сцену выйдет Большой симфонический оркестр имени Чайковского под руководством Юстуса Франца.

Во втором отделении прозвучит Пятая симфония Бетховена – одно из самых популярных его произведений. Оно начинается со знаменитого мотива – "темы судьбы", которая неоднократно цитировалась не только в классическом, но и популярном искусстве вплоть до кино и телевидения.

Редко звучащая музыка

Хор musicAeterna

Необычные программы на фестивале представят два хоровых коллектива Москвы и Петербурга. Хор musicAeterna был основан Теодором Курентзисом более 20 лет назад. Его главный хормейстер и дирижер – Виталий Полонский. В столицу музыканты привезут 13 декабря уникальную программу, которая объединяет сочинения от эпохи Возрождения и музыку ХХ века. Произведения Палестрины, со дня рождения которого исполняется в этом году 500 лет, и Баха вступают в диалог с опусами Мендельсона и Бриттена. Завершит программу уникальная партитура XVI века. Это 40-голосный мотет Томаса Таллиса, написанный для нескольких хоров и вокальных ансамблей.

Вокальный ансамбль Intrada

В предновогодний вечер 28 декабря вокальный ансамбль Intrada и фестивальный барочный оркестр "Зарядье" исполнят программу "Рождественский Бах". Этот концерт объединит сочинения композитора на тему важного христианского праздника. Чаще всего звучит Рождественская оратория Баха, однако на сей раз коллектив под руководством Екатерины Антоненко исполнит не столь известные его сочинения: две кантаты и Магнификат.

Музыка и слово

Дирижер Иван Рудин

Спектакль-концерт "Шекспир. Шостакович. Гамлет" состоится 14 декабря. В этот вечер на сцену выйдет актер Евгений Миронов и Московский государственный симфонический оркестр под управлением Ивана Рудина. Концерт объединит текст шекспировской пьесы и музыку Шостаковича. Композитор обращался к этой трагедии несколько раз. В 1932 году он написал музыку к спектаклю в Театре имени Вахтангова, в 1967 году – к известному двухсерийному фильму "Гамлет".

В 1998 году Евгений Миронов исполнил главную роль в спектакле "Гамлет" режиссера Петера Штайна, в 2013 – в постановке Робера Лепажа, сыграв всех героев. В новой постановке режиссера Марины Брусникиной он выступит в качестве чтеца, чье слово драматургически соединено с музыкой Дмитрия Шостаковича.

Известные оперы и оперетты

Сопрано Елена Стихина

Премьерой IV Московского музыкального зимнего фестиваля "Зарядье" станет постановка оперы Петра Ильича Чайковского "Пиковая дама", созданная специально для этой сцены. Показы пройдут 16 и 17 декабря. Современное оснащение зала позволяет превращать сцену в оперную площадку с оркестровой ямой, поэтому оперные постановки появляются здесь в афише несколько раз за сезон. Эта "Пиковая дама" соберет, безусловно, лучших солистов. Партию Лизы исполнит сопрано Елена Стихина, Германа – Иван Гынгазов, в роли Графини выйдет Агунда Кулаева. Особо стоит обратить внимание и на молодых певцов. Например, Полину исполнит Екатерина Лукаш, а в партии Томского – героя, который и рассказывает о "тайне трех карт", – баритон Ариунбаатар Ганбаатар, который в последнее время обратил на себя внимание не только победами на конкурсах, но яркими выступлениями.

Сопрано Надежда Павлова

Опера "Сказки Гофмана" Жака Оффенбаха прозвучит в концертном варианте 27 декабря в исполнении солистов Нижегородского театра оперы и балета и оркестра La Voce Strumentale под руководством Дмитрия Синьковского. Эта опера стала самым известным и последним творением Оффенбаха, которого считали мастером опереточных шлягеров. Главным героем он выбрал писателя-романтика Гофмана. Его возлюбленные – четыре героини – по сути воплощение одного образа. Каждую из них Оффенбах сделал незабываемой, а для одной сочинил главный "хит" этой оперы баркаролу. Сложнейшие четыре партии в Зале Зарядье исполнит великолепная сопрано Надежда Павлова.