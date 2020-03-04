Биография Арсена Авакова

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Глава МВД Украины Арсен Аваков сохранил свой пост в новом правительстве.

Ниже приводится биографическая справка.

Арсен Борисович Аваков родился 2 января 1964 года в Баку (Азербайджанская ССР, ныне — Азербайджан) в семье военнослужащего.

В 1988 году окончил Харьковский политехнический институт по специальности "Автоматизированные системы управления", получил квалификацию инженер-системотехник.

После окончания института работал инженером во Всесоюзном научно-исследовательском институте охраны вод (Харьков, Украина).

В 1990 году учредил акционерное общество "Инвестор", в котором занимал должность президента до февраля 2005 года.

В 1992 году под руководством Авакова был создан коммерческий банк "Базис".

В 2002 году Аваков был избран членом исполнительного комитета Харьковского городского совета.

Во время президентской избирательной кампании на Украине 2004 года был заместителем руководителя Харьковского регионального штаба кандидата в президенты Виктора Ющенко.

В марте 2005 года избран в совет партии Народный союз "Наша Украина", был членом президиума партии.

С февраля 2005 года по февраль 2010 года Аваков был председателем Харьковской областной государственной администрации.

В апреле 2010 года вступил в партию "Батькивщина" и стал председателем Харьковской областной организации политической партии Всеукраинского объединения "Батькивщина" (Блок Юлии Тимошенко).

Осенью 2010 года Аваков баллотировался в мэры Харькова, но выборы проиграл.

Был депутатом Харьковского областного совета V и VI созывов.

С сентября 2011 года по декабрь 2012 года провел в Италии

В январе 2012 года прокуратура завела на Авакова дело по статье 365 Уголовного кодекса Украины по факту превышения власти и должностных полномочий. Запрос Украины в Интерпол об экстрадиции Авакова был отклонен Римским апелляционным судом 18 октября 2012 года.

28 октября 2012 года на парламентских выборах Аваков был избран депутатом Верховной рады Украины VІІ созыва по многомандатному избирательному округу. Был председателем подкомитета по вопросам законодательства о статусе народного депутата Украины комитета Верховной рады Украины по вопросам регламента, депутатской этики и обеспечения деятельности Верховной рады Украины, членом межпарламентской комиссии по сотрудничеству Верховной рады Украины и Федерального Собрания Российской Федерации, членом постоянной делегации в Парламентской ассамблее Организации Черноморского экономического сотрудничества.

В феврале 2014 года Аваков был назначен министром внутренних дел Украины. 2 декабря 2014 года был снова назначен Верховной радой Украины на эту должность.

14 апреля 2016 года переназначен на эту должность.

29 августа 2019 года Аваков был вновь утвержден Верховной радой в качестве министра внутренних дел Украины в составе члена кабинета министров Алексея Гончарука.

В июне 2014 года Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении главы МВД Украины Авакова и губернатора Днепропетровской области Игоря Коломойского по статьям "организация убийства; применение запрещенных средств и методов ведения войны; похищение человека; воспрепятствование законной деятельности журналиста". 9 июля 2014 года Басманный суд Москвы санкционировал заочный арест Авакова.

Аваков имеет I ранг государственного служащего, является заслуженным экономистом Украины.

Женат, есть сын.