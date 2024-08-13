https://ria.ru/20240813/zamena-1965882528.html

"Одиозная фигура". В ГД прокомментировали возможность замены Зеленского

"Одиозная фигура". В ГД прокомментировали возможность замены Зеленского - РИА Новости, 13.08.2024

"Одиозная фигура". В ГД прокомментировали возможность замены Зеленского

Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик заявил РИА Новости, что замена Владимира Зеленского на Арсена Авакова ничего... РИА Новости, 13.08.2024

2024-08-13T11:37

2024-08-13T11:37

2024-08-13T11:43

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

владимир зеленский

дмитрий белик

арсен аваков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0b/1952229352_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5d0698f19efe9c1c2616aefcfddf3958.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг - РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик заявил РИА Новости, что замена Владимира Зеленского на Арсена Авакова ничего не даст Украине, "от перемены преступников судьба украинского народа не изменится. Ранее в пресс-бюро Службы внешней разведки РФ сообщили, что в Вашингтоне прорабатывают варианты замены Владимира Зеленского на более управляемую и менее коррумпированную фигуру. В качестве кандидата рассматривается бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, чтобы позволить Западу лучше подготовиться к переговорам с Россией. "От перемены преступников судьба украинского народа не изменится. На сегодня в киевском политикуме нет ни одной фигуры, которую можно назвать настоящим лидером страны. Аваков не менее, а может быть и более одиозная фигура чем Зеленский", - сказал Белик. По его словам, Аваков прославился еще до Зеленского различными русофобскими высказываниями и откровенно фашистскими поводками. "Замена одного военного преступника на откровенного бандита ничего не даст ни Украине, ни Запада. Все останется по-прежнему. Спецоперация продолжится до тех пор, пока мы не добьемся своих целей, либо на Украине появится человек, готовый принять российские условия. Третьего не дано", - сказал Белик.

https://ria.ru/20240813/plan-1965775331.html

https://ria.ru/20240719/zelenskiy-1960501898.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, владимир зеленский, дмитрий белик, арсен аваков