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"Одиозная фигура". В ГД прокомментировали возможность замены Зеленского - РИА Новости, 13.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:37 13.08.2024 (обновлено: 11:43 13.08.2024)
https://ria.ru/20240813/zamena-1965882528.html
"Одиозная фигура". В ГД прокомментировали возможность замены Зеленского
"Одиозная фигура". В ГД прокомментировали возможность замены Зеленского - РИА Новости, 13.08.2024
"Одиозная фигура". В ГД прокомментировали возможность замены Зеленского
Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик заявил РИА Новости, что замена Владимира Зеленского на Арсена Авакова ничего... РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T11:37
2024-08-13T11:43
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
владимир зеленский
дмитрий белик
арсен аваков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг - РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик заявил РИА Новости, что замена Владимира Зеленского на Арсена Авакова ничего не даст Украине, "от перемены преступников судьба украинского народа не изменится. Ранее в пресс-бюро Службы внешней разведки РФ сообщили, что в Вашингтоне прорабатывают варианты замены Владимира Зеленского на более управляемую и менее коррумпированную фигуру. В качестве кандидата рассматривается бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, чтобы позволить Западу лучше подготовиться к переговорам с Россией. "От перемены преступников судьба украинского народа не изменится. На сегодня в киевском политикуме нет ни одной фигуры, которую можно назвать настоящим лидером страны. Аваков не менее, а может быть и более одиозная фигура чем Зеленский", - сказал Белик. По его словам, Аваков прославился еще до Зеленского различными русофобскими высказываниями и откровенно фашистскими поводками. "Замена одного военного преступника на откровенного бандита ничего не даст ни Украине, ни Запада. Все останется по-прежнему. Спецоперация продолжится до тех пор, пока мы не добьемся своих целей, либо на Украине появится человек, готовый принять российские условия. Третьего не дано", - сказал Белик.
https://ria.ru/20240813/plan-1965775331.html
https://ria.ru/20240719/zelenskiy-1960501898.html
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в мире, украина, россия, владимир зеленский, дмитрий белик, арсен аваков
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Дмитрий Белик, Арсен Аваков
"Одиозная фигура". В ГД прокомментировали возможность замены Зеленского

Депутат Белик: замена Зеленского на Авакова ничего не даст Украине

© AP Photo / Markus SchreiberВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
Владимир Зеленский. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг - РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик заявил РИА Новости, что замена Владимира Зеленского на Арсена Авакова ничего не даст Украине, "от перемены преступников судьба украинского народа не изменится.
Ранее в пресс-бюро Службы внешней разведки РФ сообщили, что в Вашингтоне прорабатывают варианты замены Владимира Зеленского на более управляемую и менее коррумпированную фигуру. В качестве кандидата рассматривается бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, чтобы позволить Западу лучше подготовиться к переговорам с Россией.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
План Зеленского провалился
08:00
"От перемены преступников судьба украинского народа не изменится. На сегодня в киевском политикуме нет ни одной фигуры, которую можно назвать настоящим лидером страны. Аваков не менее, а может быть и более одиозная фигура чем Зеленский", - сказал Белик.
По его словам, Аваков прославился еще до Зеленского различными русофобскими высказываниями и откровенно фашистскими поводками.
"Замена одного военного преступника на откровенного бандита ничего не даст ни Украине, ни Запада. Все останется по-прежнему. Спецоперация продолжится до тех пор, пока мы не добьемся своих целей, либо на Украине появится человек, готовый принять российские условия. Третьего не дано", - сказал Белик.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
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19 июля, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийДмитрий БеликАрсен Аваков
 
 
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