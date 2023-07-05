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При взрыве в райсуде пострадали два сотрудника правоохранительных органов
При взрыве в райсуде пострадали два сотрудника правоохранительных органов - РИА Новости, 05.07.2023
При взрыве в райсуде пострадали два сотрудника правоохранительных органов
Двое правоохранителей пострадали при взрывах в здании Шевченковского райсуда Киева, сообщили в среду в офисе генпрокурора Украины. РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T19:49
2023-07-05T19:49
2023-07-05T19:49
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Двое правоохранителей пострадали при взрывах в здании Шевченковского райсуда Киева, сообщили в среду в офисе генпрокурора Украины.Ранее в среду украинское издание "Страна" со ссылкой на источник сообщило, что обвиняемый в теракте возле здания Верховной рады в августе 2015 года Игорь Гуменюк взорвал в помещении Шевченковского райсуда Киева три гранаты и взял двух конвоиров в заложники. Нацполиция Украины сообщила, что на месте взрыва работают спецназ, кинологи и взрывотехники. Глава МВД Украины Игорь Клименко заявил, что, по предварительным данным, взорвано неустановленное взрывное устройство. Позже издание сообщило, что в здании суда прогремел еще один взрыв."Есть информация о двух пострадавших среди правоохранителей. Данные уточняются", - говорится в сообщении офиса генпрокурора в Telegram-канале.В результате беспорядков у здания Рады, прошедших 31 августа 2015 года после предварительного одобрения депутатами изменений в Конституцию страны в части децентрализации, погибли три сотрудника правоохранительных органов, более 150 человек получили ранения. Арсен Аваков, возглавлявший на тот момент МВД Украины, назвал виновной в беспорядках националистическую партию "Свобода" как одного из организаторов митингов. Правоохранители предъявили обвинение в организации беспорядков бойцу батальона "Сич" Игорю Гуменюку и бойцу батальона "Карпатская сич" Сергею Крайняку, им также инкриминируется статья "теракт".
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В мире, Украина, Киев, Игорь Гуменюк, Верховная Рада Украины, Игорь Клименко, Арсен Аваков
При взрыве в райсуде пострадали два сотрудника правоохранительных органов
При взрыве в райсуде пострадали два сотрудника правоохранительных органов