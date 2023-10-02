https://ria.ru/20231002/terroristy-1900020672.html

Росфинмониторинг внес Авакова в реестр террористов и экстремистов

Росфинмониторинг внес Авакова в реестр террористов и экстремистов - РИА Новости, 02.10.2023

Росфинмониторинг внес Авакова в реестр террористов и экстремистов

Бывший глава МВД Украины Арсен Аваков и экс-командир батальона "Айдар"* Сергей Мельничук внесены в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга. РИА Новости, 02.10.2023

2023-10-02T17:32

2023-10-02T17:32

2023-10-02T17:42

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

украина

баку

россия

арсен аваков

сергей мельничук

мвд украины

александр бастрыкин

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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Бывший глава МВД Украины Арсен Аваков и экс-командир батальона "Айдар"* Сергей Мельничук внесены в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга."Мельничук Сергей Петрович, 26.01.1972 г.р., г. Винница Украинской ССР. Аваков Арсен Борисович, 02.01.1964 г.р., п. Им. Кирова г. Баку Азербайджанской ССР", - сообщается в реестре.Председатель СК РФ Александр Бастрыкин в прошлом году перечислил Авакова среди фигурантов уголовных дел о преступлениях в Донбассе.Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр Росфинмониторинга, запрещено в России взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.*Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20231002/kolomoyskiy-1900016802.html

украина

баку

россия

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федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), украина, баку, россия, арсен аваков, сергей мельничук, мвд украины, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)