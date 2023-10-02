https://ria.ru/20231002/terroristy-1900020672.html
Росфинмониторинг внес Авакова в реестр террористов и экстремистов
Росфинмониторинг внес Авакова в реестр террористов и экстремистов - РИА Новости, 02.10.2023
Росфинмониторинг внес Авакова в реестр террористов и экстремистов
Бывший глава МВД Украины Арсен Аваков и экс-командир батальона "Айдар"* Сергей Мельничук внесены в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга. РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T17:32
2023-10-02T17:32
2023-10-02T17:42
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
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россия
арсен аваков
сергей мельничук
мвд украины
александр бастрыкин
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Бывший глава МВД Украины Арсен Аваков и экс-командир батальона "Айдар"* Сергей Мельничук внесены в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга."Мельничук Сергей Петрович, 26.01.1972 г.р., г. Винница Украинской ССР. Аваков Арсен Борисович, 02.01.1964 г.р., п. Им. Кирова г. Баку Азербайджанской ССР", - сообщается в реестре.Председатель СК РФ Александр Бастрыкин в прошлом году перечислил Авакова среди фигурантов уголовных дел о преступлениях в Донбассе.Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр Росфинмониторинга, запрещено в России взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.*Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20231002/kolomoyskiy-1900016802.html
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федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), украина, баку, россия, арсен аваков, сергей мельничук, мвд украины, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Украина, Баку, Россия, Арсен Аваков, Сергей Мельничук, МВД Украины, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
Росфинмониторинг внес Авакова в реестр террористов и экстремистов
Росфинмониторинг внес Авакова и Мельничука в реестр террористов и экстремистов