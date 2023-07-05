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МВД Украины: пытавшийся бежать из-под стражи в суде Киева покончил с собой - РИА Новости, 05.07.2023
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20:24 05.07.2023 (обновлено: 20:53 05.07.2023)
https://ria.ru/20230705/sud-1882460958.html
МВД Украины: пытавшийся бежать из-под стражи в суде Киева покончил с собой
МВД Украины: пытавшийся бежать из-под стражи в суде Киева покончил с собой - РИА Новости, 05.07.2023
МВД Украины: пытавшийся бежать из-под стражи в суде Киева покончил с собой
Подсудимый, пытавшийся бежать из-под стражи в Шевченковском районном суде Киева, погиб, подорвав себя, заявил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко. РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T20:24
2023-07-05T20:53
в мире
украина
игорь клименко
верховная рада украины
игорь гуменюк
киев
арсен аваков
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Подсудимый, пытавшийся бежать из-под стражи в Шевченковском районном суде Киева, погиб, подорвав себя, заявил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко. Ранее в среду издание "Страна" со ссылкой на источник сообщило, что обвиняемый в теракте возле здания Верховной Рады в августе 2015 года Игорь Гуменюк взорвал в помещении Шевченковского райсуда Киева три гранаты и взял двух конвоиров в заложники. Глава МВД Украины Игорь Клименко заявил, что, по предварительным данным, взорвано неустановленное взрывное устройство. Позже издание сообщило, что в здании суда прогремел еще один взрыв. В офисе генпрокурора сообщили о двух пострадавших правоохранителях. По факту попытки побега подсудимого из-под стражи возбуждено уголовное дело. "Правонарушитель погиб на месте происшествия. По предварительной информации, подорвал себя. Во время штурма помещения ранены двое бойцов спецподразделения. Их жизни спасли щиты, с которыми двигались спецназовцы", - написал Клименко в своем телеграм-канале. В результате беспорядков у здания Рады, прошедших 31 августа 2015 года после предварительного одобрения депутатами изменений в Конституцию страны в части децентрализации, погибли три сотрудника правоохранительных органов, более 150 человек получили ранения. Арсен Аваков, возглавлявший на тот момент МВД Украины, назвал виновной в беспорядках националистическую партию "Свобода" как одного из организаторов митингов. Правоохранители предъявили обвинение в организации беспорядков бойцу батальона "Сич" Игорю Гуменюку и бойцу батальона "Карпатская сич" Сергею Крайняку, им также инкриминируется статья "теракт".
https://ria.ru/20230705/sud-1882454053.html
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в мире, украина, игорь клименко, верховная рада украины, игорь гуменюк, киев, арсен аваков
В мире, Украина, Игорь Клименко, Верховная Рада Украины, Игорь Гуменюк, Киев, Арсен Аваков
МВД Украины: пытавшийся бежать из-под стражи в суде Киева покончил с собой

МВД Украины: пытавшийся бежать из-под стражи в Шевченковском суде погиб, покончив с собой

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Подсудимый, пытавшийся бежать из-под стражи в Шевченковском районном суде Киева, погиб, подорвав себя, заявил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.
Ранее в среду издание "Страна" со ссылкой на источник сообщило, что обвиняемый в теракте возле здания Верховной Рады в августе 2015 года Игорь Гуменюк взорвал в помещении Шевченковского райсуда Киева три гранаты и взял двух конвоиров в заложники. Глава МВД Украины Игорь Клименко заявил, что, по предварительным данным, взорвано неустановленное взрывное устройство. Позже издание сообщило, что в здании суда прогремел еще один взрыв. В офисе генпрокурора сообщили о двух пострадавших правоохранителях. По факту попытки побега подсудимого из-под стражи возбуждено уголовное дело.
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"Правонарушитель погиб на месте происшествия. По предварительной информации, подорвал себя. Во время штурма помещения ранены двое бойцов спецподразделения. Их жизни спасли щиты, с которыми двигались спецназовцы", - написал Клименко в своем телеграм-канале.
В результате беспорядков у здания Рады, прошедших 31 августа 2015 года после предварительного одобрения депутатами изменений в Конституцию страны в части децентрализации, погибли три сотрудника правоохранительных органов, более 150 человек получили ранения. Арсен Аваков, возглавлявший на тот момент МВД Украины, назвал виновной в беспорядках националистическую партию "Свобода" как одного из организаторов митингов. Правоохранители предъявили обвинение в организации беспорядков бойцу батальона "Сич" Игорю Гуменюку и бойцу батальона "Карпатская сич" Сергею Крайняку, им также инкриминируется статья "теракт".
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