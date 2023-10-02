https://ria.ru/20231002/boeviki-1900050788.html

Спецоперация, 2 октября: ВС России уничтожили около 400 боевиков ВСУ

Спецоперация, 2 октября: ВС России уничтожили около 400 боевиков ВСУ - РИА Новости, 02.10.2023

Спецоперация, 2 октября: ВС России уничтожили около 400 боевиков ВСУ

О ходе спецоперации, новом российском бронежилете и шутке Илона Маска про Владимира Зеленского — в материале РИА Новости. РИА Новости, 02.10.2023

2023-10-02T19:55

2023-10-02T19:55

2023-10-02T20:14

специальная военная операция на украине

украина

бен уоллес

вооруженные силы украины

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

владимир зеленский

россия

донецк

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1789014635_0:0:3204:1803_1920x0_80_0_0_001e56d19e31b68844366916309c6259.jpg

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. О ходе спецоперации, новом российском бронежилете и шутке Илона Маска про Владимира Зеленского — в материале РИА Новости.Сорвал маску Американский предприниматель Илон Маск высмеял Владимира Зеленского в соцсети X с помощью мема, где тот якобы просит миллиард долларов. На своей странице бизнесмен разместил картинку со "страдающим человеком", лицо которого заменили на фото украинского президента. "Когда прошло уже пять минут, а ты еще не попросил миллиарда долларов помощи", — гласит надпись в картинке.Как передал ранее телеканал Fox News, Белый дом признал, что США потратили на украинский конфликт почти 111 миллиардов долларов. Дорогу молодымБывший глава Министерства обороны Британии Бен Уоллес заявил, что киевские власти должны призывать в армию больше молодежи, чтобы не допустить снижение темпа контрнаступления. В своей статье в газете The Telegraph он также подчеркнул необходимость активно поставлять оружие Украине "для завершения конфликта". "Средний возраст солдат (ВСУ) на фронте — за 40 лет. Я понимаю стремление Зеленского сохранить молодежь для будущего, но факт в том, что любая пауза позволит России построить новую армию", — говорится в материале.Оберег от пульРоссийский бронежилет "Оберег", поставляемый в зону спецоперации, на испытаниях выдержал мощную винтовочную пулю 8,6 на 70 мм Lapua Magnum, на которую не рассчитан. Видео опубликовал "Ростех". В ролике, созданном в рамках нового проекта госкорпорации "Наш краш", продемонстрированы сравнительные испытания трех бронежилетов: дешевого, представленного на рынке, нового отечественного бронежилета "Оберег" и американского, которым пользуются украинские военные. Образец из США показал самую низкую стойкость — его легко пробила стандартная пуля из так называемого промежуточного патрона 7,62 на 39 автомата Калашникова. В то же время два других образца ее задержали. Ход операцииПо данным Минобороны, российские войска за сутки уничтожили около 400 украинских солдат на всех направлениях. При этом удалось отразить три атаки противника на Донецком направлении и две — на Краснолиманском. Также министерство сообщило об уничтожении складов топлива и авиационных средств поражения на аэродроме Долгинцево в Днепропетровской области. Донецк под обстреломКировский район Донецка попал под массированный обстрел со стороны ВСУ, удары пришлись по жилой застройке. Частный жилой дом по улице Ивана Сусанина в Донецке практически полностью разрушен. Одно попадание пришлось непосредственно в жилой дом, одно — в хозпостройку рядом с домом, еще два боеприпаса разорвались на приусадебном участке. На месте работают городские экстренные службы и представители правоохранительных органов региона. Зачислены в террористы Бывший глава МВД Украины Арсен Аваков и экс-командир украинского националистического батальона "Айдар" Сергей Мельничук попали в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин в прошлом году перечислил Авакова среди фигурантов уголовных дел о преступлениях в Донбассе.

https://ria.ru/20231002/propaganda-1899945539.html

https://ria.ru/20231002/solntsepek-1899935595.html

https://ria.ru/20231002/terakt-1899917044.html

украина

россия

донецк

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, бен уоллес, вооруженные силы украины, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), владимир зеленский, россия, донецк, ростех, илон маск