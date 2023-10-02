https://ria.ru/20231002/boeviki-1900050788.html
Спецоперация, 2 октября: ВС России уничтожили около 400 боевиков ВСУ
Спецоперация, 2 октября: ВС России уничтожили около 400 боевиков ВСУ - РИА Новости, 02.10.2023
Спецоперация, 2 октября: ВС России уничтожили около 400 боевиков ВСУ
О ходе спецоперации, новом российском бронежилете и шутке Илона Маска про Владимира Зеленского — в материале РИА Новости. РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T19:55
2023-10-02T19:55
2023-10-02T20:14
специальная военная операция на украине
украина
бен уоллес
вооруженные силы украины
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
владимир зеленский
россия
донецк
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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. О ходе спецоперации, новом российском бронежилете и шутке Илона Маска про Владимира Зеленского — в материале РИА Новости.Сорвал маску Американский предприниматель Илон Маск высмеял Владимира Зеленского в соцсети X с помощью мема, где тот якобы просит миллиард долларов. На своей странице бизнесмен разместил картинку со "страдающим человеком", лицо которого заменили на фото украинского президента. "Когда прошло уже пять минут, а ты еще не попросил миллиарда долларов помощи", — гласит надпись в картинке.Как передал ранее телеканал Fox News, Белый дом признал, что США потратили на украинский конфликт почти 111 миллиардов долларов. Дорогу молодымБывший глава Министерства обороны Британии Бен Уоллес заявил, что киевские власти должны призывать в армию больше молодежи, чтобы не допустить снижение темпа контрнаступления. В своей статье в газете The Telegraph он также подчеркнул необходимость активно поставлять оружие Украине "для завершения конфликта". "Средний возраст солдат (ВСУ) на фронте — за 40 лет. Я понимаю стремление Зеленского сохранить молодежь для будущего, но факт в том, что любая пауза позволит России построить новую армию", — говорится в материале.Оберег от пульРоссийский бронежилет "Оберег", поставляемый в зону спецоперации, на испытаниях выдержал мощную винтовочную пулю 8,6 на 70 мм Lapua Magnum, на которую не рассчитан. Видео опубликовал "Ростех". В ролике, созданном в рамках нового проекта госкорпорации "Наш краш", продемонстрированы сравнительные испытания трех бронежилетов: дешевого, представленного на рынке, нового отечественного бронежилета "Оберег" и американского, которым пользуются украинские военные. Образец из США показал самую низкую стойкость — его легко пробила стандартная пуля из так называемого промежуточного патрона 7,62 на 39 автомата Калашникова. В то же время два других образца ее задержали. Ход операцииПо данным Минобороны, российские войска за сутки уничтожили около 400 украинских солдат на всех направлениях. При этом удалось отразить три атаки противника на Донецком направлении и две — на Краснолиманском. Также министерство сообщило об уничтожении складов топлива и авиационных средств поражения на аэродроме Долгинцево в Днепропетровской области. Донецк под обстреломКировский район Донецка попал под массированный обстрел со стороны ВСУ, удары пришлись по жилой застройке. Частный жилой дом по улице Ивана Сусанина в Донецке практически полностью разрушен. Одно попадание пришлось непосредственно в жилой дом, одно — в хозпостройку рядом с домом, еще два боеприпаса разорвались на приусадебном участке. На месте работают городские экстренные службы и представители правоохранительных органов региона. Зачислены в террористы Бывший глава МВД Украины Арсен Аваков и экс-командир украинского националистического батальона "Айдар" Сергей Мельничук попали в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин в прошлом году перечислил Авакова среди фигурантов уголовных дел о преступлениях в Донбассе.
https://ria.ru/20231002/propaganda-1899945539.html
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украина, бен уоллес, вооруженные силы украины, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), владимир зеленский, россия, донецк, ростех, илон маск
Специальная военная операция на Украине, Украина, Бен Уоллес, Вооруженные силы Украины, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Владимир Зеленский, Россия, Донецк, Ростех, Илон Маск
МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. О ходе спецоперации, новом российском бронежилете и шутке Илона Маска про Владимира Зеленского — в материале РИА Новости.
Американский предприниматель Илон Маск высмеял Владимира Зеленского в соцсети X с помощью мема, где тот якобы просит миллиард долларов. На своей странице бизнесмен разместил картинку со "страдающим человеком", лицо которого заменили на фото украинского президента.
«
"Когда прошло уже пять минут, а ты еще не попросил миллиарда долларов помощи", — гласит надпись в картинке.
Как передал ранее телеканал Fox News, Белый дом признал, что США
потратили на украинский конфликт почти 111 миллиардов долларов.
Украина обвинила Маска в "российской пропаганде" из-за шутки о Зеленском
Бывший глава Министерства обороны Британии Бен Уоллес заявил, что киевские власти должны призывать в армию больше молодежи, чтобы не допустить снижение темпа контрнаступления. В своей статье в газете The Telegraph он также подчеркнул необходимость активно поставлять оружие Украине "для завершения конфликта".
«
"Средний возраст солдат (ВСУ) на фронте — за 40 лет. Я понимаю стремление Зеленского сохранить молодежь для будущего, но факт в том, что любая пауза позволит России построить новую армию", — говорится в материале.
Российский бронежилет "Оберег", поставляемый в зону спецоперации, на испытаниях выдержал мощную винтовочную пулю 8,6 на 70 мм Lapua Magnum, на которую не рассчитан. Видео опубликовал "Ростех".
В ролике, созданном в рамках нового проекта госкорпорации "Наш краш", продемонстрированы сравнительные испытания трех бронежилетов: дешевого, представленного на рынке, нового отечественного бронежилета "Оберег" и американского, которым пользуются украинские военные. Образец из США показал самую низкую стойкость — его легко пробила стандартная пуля из так называемого промежуточного патрона 7,62 на 39 автомата Калашникова. В то же время два других образца ее задержали.
Минобороны показало уничтожение техники ВСУ "Солнцепеками"
По данным Минобороны, российские войска за сутки уничтожили около 400 украинских солдат на всех направлениях. При этом удалось отразить три атаки противника на Донецком направлении и две — на Краснолиманском. Также министерство сообщило об уничтожении складов топлива и авиационных средств поражения на аэродроме Долгинцево в Днепропетровской области
.
Кировский район
Донецка попал под массированный обстрел со стороны ВСУ, удары пришлись по жилой застройке. Частный жилой дом по улице Ивана Сусанина
в Донецке практически полностью разрушен. Одно попадание пришлось непосредственно в жилой дом, одно — в хозпостройку рядом с домом, еще два боеприпаса разорвались на приусадебном участке. На месте работают городские экстренные службы и представители правоохранительных органов региона.
Бывший глава МВД Украины Арсен Аваков
и экс-командир украинского националистического батальона "Айдар" Сергей Мельничук
попали в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга
. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин
в прошлом году перечислил Авакова среди фигурантов уголовных дел о преступлениях в Донбассе
.
Военному ВСУ, приказавшему бомбить нефтебазу в России, предъявили обвинение