Территорию суда в Киеве, где обвиняемый взял в заложники людей, оцепили
Полиция оцепила территорию суда в Киеве, где обвиняемый взял в заложники конвоиров
© СТРАНА.UAСитуация в Шевченковском суде Киева
© СТРАНА.UA
Ситуация в Шевченковском суде Киева
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Полиция оцепила территорию Шевченковского райсуда Киева, где в среду обвиняемый взорвал гранаты и взял в заложники конвоиров, на месте дежурят пожарные машины, автомобили скорой помощи, много правоохранителей, пишет украинское издание "Страна".
Ранее в среду издание "Страна" со ссылкой на источник сообщило, что обвиняемый в теракте возле здания Рады в августе 2015 года Игорь Гуменюк взорвал в помещении Шевченковского райсуда Киева три гранаты и взял двух конвоиров в заложники. Нацполиция Украины сообщила, что на месте взрыва работают спецназ, кинологи и взрывотехники. Глава МВД Украины Игорь Клименко заявил, что по предварительным данным взорвано неустановленное взрывное устройство.
"Территорию вокруг Шевченковского суда оцепили правоохранители. На месте очень много полиции. Дежурит пять автомобилей скорой помощи, несколько пожарных машин. Также около суда находятся десятки спецназовцев. К Шевченковскому суду, где обвиняемый взял заложников, продолжают прибывать силовики. Приехали еще около 40 солдат Нацгвардии", - говорится в сообщении.
В результате беспорядков у здания Рады, прошедших 31 августа 2015 года после предварительного одобрения депутатами изменений в Конституцию страны в части децентрализации, погибли три сотрудника правоохранительных органов, более 150 человек получили ранения. Арсен Аваков, возглавлявший на тот момент МВД Украины, назвал виновной в беспорядках националистическую партию "Свобода" как одного из организаторов митингов. Правоохранители предъявили обвинение в организации беспорядков бойцу батальона "Сич" Игорю Гуменюку и бойцу батальона "Карпатская сич" Сергею Крайняку, им также инкриминируется статья "теракт".