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Спецоперация, 13 августа: Россия пресекла попытки прорыва врага под Курском - РИА Новости, 13.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:59 13.08.2024
https://ria.ru/20240813/spetsoperatsiya-1966016686.html
Спецоперация, 13 августа: Россия пресекла попытки прорыва врага под Курском
Спецоперация, 13 августа: Россия пресекла попытки прорыва врага под Курском - РИА Новости, 13.08.2024
Спецоперация, 13 августа: Россия пресекла попытки прорыва врага под Курском
В американской элите растет недовольство Владимиром Зеленским, США подбирают ему замену, сообщает Служба внешней разведки России. РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T18:59
2024-08-13T18:59
специальная военная операция на украине
россия
украина
курская область
владимир зеленский
джон салливан
сергей лебедев
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. В американской элите растет недовольство Владимиром Зеленским, США подбирают ему замену, сообщает Служба внешней разведки России. Вашингтон прорабатывает варианты замены украинского руководителя на более управляемую и менее коррумпированную фигуру, которая устроила бы большинство западных союзников, отмечает ведомство. Это, как полагают в Белом доме, позволит Западу лучше подготовиться к возможному началу переговоров с Россией. В качестве подходящего варианта сейчас рассматривается бывший глава МВД Украины Арсен Аваков, заявили в СВР. Ситуация в Курской областиРоссийские военные в Курской области пресекли попытки прорыва противника в районах населенных пунктов Общий Колодезь, Снагость, Каучук, Алексеевский, сообщило Минобороны. В ходе зачистки населенного пункта Озерки уничтожено до 15 украинских военных и четыре БТР Stryker, взято в плен шесть боевиков ВСУ. Потери ВСУ в Курской области за сутки составили до 420 человек, 55 единиц бронетехники, сообщило Минобороны. Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял до 2030 военнослужащих, 35 танков, отметили в министерстве. При этом, захваченные в плен в Курской области украинские военные на допросе заявили, что пробыли на территории региона лишь около суток, их быстро взяли в плен после начала вторжения, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. Власти Льгова (Курская область) опровергли фейк о том, что ВСУ дошли до города и находятся в 15 километрах от Курской АЭС. ВСУ продолжают свое "продвижение" вглубь России с помощью фотошопа и манипуляций с дорожными указателями. Кроме того, генштаб ВСУ заявил о введении запрета на перемещение "всех категорий граждан" в 20-километровой приграничной зоне в Сумской области. Сумская область расположена на севере Украины, граничит с Курской, Белгородской и Брянской областями России. Областной центр находится примерно в 30 километрах от государственной границы. Через Сумы проходит трасса, соединяющая его с российской Суджей. Глава Дагестана Сергей Меликов предложил жителям республики перечислить однодневный заработок на помощь Курской области. Общие потери украинских войск за сутки составили до 1835 человек, следует из сводки Минобороны России. Кроме того, ударами российской авиации уничтожен украинский Су-27 на аэродроме Миргород в Полтавской области, а также три пусковые установки и РЛС С-300ПТ в Полтавской области, средствами ПВО сбит Ми-8 воздушных сил Украины. Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что ВСУ ударили по автобусу в Лисичанске: один человек погиб, 28 пострадали. Шесть раненых находятся в крайне тяжелом состоянии, 12 - в тяжелом, рассказал глава республики. Медиаэффект авантюры ВСУ в Курской областиОперация ВСУ в Курской области рассчитана на медийный эффект и вряд ли улучшит позицию Украины на потенциальных переговорах, заявил РИА Новости бывший военный советник экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель генерал Эрих Вад. По его словам, это наступление имеет для Зеленского скорее символическое, политическое и медийное значение, подобно прошлогодним успешным, но ограниченным в территориальном масштабе украинским наступлениям, в ходе которых не удалось прорвать российскую линию обороны. Наступление в Курской области призвано показать, что западные поставки оружия имеют позитивный эффект, а также отвлечь внимание от очень сложной для Украины военной ситуации на Донбассе, сказал РИА Новости Вад. При этом зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что украинское руководство понесет заслуженное наказание за террористическую вылазку в Курской области. F-16 в Молдавии не будетМинистерство иностранных дел Молдавии сообщило, что временный поверенный в делах посольства республики в Москве был вызван в МИД РФ из-за новости о размещении истребителей F-16 для Украины на молдавской территории. Информация о размещении самолетов, предназначенных для ВСУ, не соответствует действительности, добавил молдавский МИД. В то же время, командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апты Алаудинов заявил, что отправленные на Украину F-16 будут уничтожены так же, как и другие самолеты ВСУ. F-16 будут сожжены так же, как и другие украинские самолеты, которые у них есть, сказал он во вторник в эфире телеканала "Россия 1". Предложение Верховного судаВерховный суд РФ предлагает освобождать от уголовной ответственности подсудимых, заключивших контракт с Минобороны или призванных по мобилизации, проект постановления о внесении соответствующего законопроекта во вторник обсуждает пленум ВС РФ. В настоящее время такая возможность есть у обвиняемых на стадии следствия или у осужденных. В случае призыва или подписания контракта их уголовное дело приостанавливается. Его прекратят совсем, если они получат госнаграду, достигнут предельного возраста, покинут службу по состоянию здоровья или боевые действия завершатся. Западная помощь Киеву вне международного праваПоставки Украине западных вооружений, в том числе из Германии, не имеют ничего общего с соблюдением норм международного права и лишь используются киевским режимом для совершения преступлений, говорится в комментарии посла РФ в ФРГ Сергея Нечаева, опубликованном во вторник на сайте дипмиссии. "Поставки западных вооружений, в том числе из ФРГ, не имеют ничего общего с соблюдением норм международного права. Они лишь служат орудием преступлений киевского режима", - заявил посол, говоря о применении ВСУ немецкого оружия против мирных граждан в Курской области. Мирное решениеУ США заканчиваются рычаги давления на Россию, признал бывший посол в Москве Джон Салливан. По его словам, заставить Россию подчиниться их воле нельзя, так бы это уже давно сделали. Салливан заявил, что "пессимистично" смотрит на будущее Украины. По мнению экс-дипломата, конфликт "не закончится капитуляцией Путина". Тупиковая ситуация - это лучшее, на что они могли бы надеяться в обозримом будущем, считает экс-посол. Вспышка болезни в НиколаевеВ Николаеве фиксируется вспышка неизвестной болезни, симптомы похожи на отравление, рассказал РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев. Жители Николаева сообщают о вспышке "нового ковида", пишут, что "уже больше двух недель почти каждую ночь просыпаюсь от очень неприятного запаха, дерёт носоглотку, опухшее верхнее нёбо, режет глаза! А спасения никакого от этого нет... Питьё, полоскания не помогают". Другой житель города рассказал Лебедеву, что в последние дни в квартире стоит неприятный запах с улицы: "Запах - будто что-то палят. Не просто запах соломы или мусора - химозный запах".
https://ria.ru/20240813/kurskaya_oblast-1965969220.html
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россия, украина, курская область, владимир зеленский, джон салливан, сергей лебедев, вооруженные силы украины, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), курская аэс, f-16, су-27, ми-8 амтш
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Курская область, Владимир Зеленский, Джон Салливан, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Курская АЭС, F-16, Су-27, Ми-8 АМТШ
Спецоперация, 13 августа: Россия пресекла попытки прорыва врага под Курском

МО: ВС России пресекли попытки прорыва ВСУ в Курской области

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкБоевая стрельба по целям ВСУ
Боевая стрельба по целям ВСУ - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Боевая стрельба по целям ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. В американской элите растет недовольство Владимиром Зеленским, США подбирают ему замену, сообщает Служба внешней разведки России.
Вашингтон прорабатывает варианты замены украинского руководителя на более управляемую и менее коррумпированную фигуру, которая устроила бы большинство западных союзников, отмечает ведомство.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
Зеленского предупредили о смертельных ошибках в Курской области
Вчера, 16:22
Это, как полагают в Белом доме, позволит Западу лучше подготовиться к возможному началу переговоров с Россией.
В качестве подходящего варианта сейчас рассматривается бывший глава МВД Украины Арсен Аваков, заявили в СВР.

Ситуация в Курской области

Российские военные в Курской области пресекли попытки прорыва противника в районах населенных пунктов Общий Колодезь, Снагость, Каучук, Алексеевский, сообщило Минобороны.
В ходе зачистки населенного пункта Озерки уничтожено до 15 украинских военных и четыре БТР Stryker, взято в плен шесть боевиков ВСУ.
Потери ВСУ в Курской области за сутки составили до 420 человек, 55 единиц бронетехники, сообщило Минобороны.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
"Суджа" наносит ответный удар Украине
Вчера, 08:00
Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял до 2030 военнослужащих, 35 танков, отметили в министерстве.
При этом, захваченные в плен в Курской области украинские военные на допросе заявили, что пробыли на территории региона лишь около суток, их быстро взяли в плен после начала вторжения, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
Власти Льгова (Курская область) опровергли фейк о том, что ВСУ дошли до города и находятся в 15 километрах от Курской АЭС.
ВСУ продолжают свое "продвижение" вглубь России с помощью фотошопа и манипуляций с дорожными указателями.
Кроме того, генштаб ВСУ заявил о введении запрета на перемещение "всех категорий граждан" в 20-километровой приграничной зоне в Сумской области.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
Сумская область расположена на севере Украины, граничит с Курской, Белгородской и Брянской областями России. Областной центр находится примерно в 30 километрах от государственной границы. Через Сумы проходит трасса, соединяющая его с российской Суджей.
Глава Дагестана Сергей Меликов предложил жителям республики перечислить однодневный заработок на помощь Курской области.
Общие потери украинских войск за сутки составили до 1835 человек, следует из сводки Минобороны России.
Кроме того, ударами российской авиации уничтожен украинский Су-27 на аэродроме Миргород в Полтавской области, а также три пусковые установки и РЛС С-300ПТ в Полтавской области, средствами ПВО сбит Ми-8 воздушных сил Украины.
Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что ВСУ ударили по автобусу в Лисичанске: один человек погиб, 28 пострадали. Шесть раненых находятся в крайне тяжелом состоянии, 12 - в тяжелом, рассказал глава республики.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.08.2024
За террористической атакой в Курской области стоят США
10 августа, 08:00

Медиаэффект авантюры ВСУ в Курской области

Операция ВСУ в Курской области рассчитана на медийный эффект и вряд ли улучшит позицию Украины на потенциальных переговорах, заявил РИА Новости бывший военный советник экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель генерал Эрих Вад.
По его словам, это наступление имеет для Зеленского скорее символическое, политическое и медийное значение, подобно прошлогодним успешным, но ограниченным в территориальном масштабе украинским наступлениям, в ходе которых не удалось прорвать российскую линию обороны.
Наступление в Курской области призвано показать, что западные поставки оружия имеют позитивный эффект, а также отвлечь внимание от очень сложной для Украины военной ситуации на Донбассе, сказал РИА Новости Вад.
При этом зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что украинское руководство понесет заслуженное наказание за террористическую вылазку в Курской области.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
Рывок отчаяния перед капитуляцией: раскрыты планы атаки на Курскую область
8 августа, 08:00

F-16 в Молдавии не будет

Министерство иностранных дел Молдавии сообщило, что временный поверенный в делах посольства республики в Москве был вызван в МИД РФ из-за новости о размещении истребителей F-16 для Украины на молдавской территории.
Информация о размещении самолетов, предназначенных для ВСУ, не соответствует действительности, добавил молдавский МИД.
В то же время, командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апты Алаудинов заявил, что отправленные на Украину F-16 будут уничтожены так же, как и другие самолеты ВСУ.
F-16 будут сожжены так же, как и другие украинские самолеты, которые у них есть, сказал он во вторник в эфире телеканала "Россия 1".
Истребители F-16 ВВС Украины - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
Командование ВСУ опубликовало фото F-16 с американскими ракетами
Вчера, 15:23

Предложение Верховного суда

Верховный суд РФ предлагает освобождать от уголовной ответственности подсудимых, заключивших контракт с Минобороны или призванных по мобилизации, проект постановления о внесении соответствующего законопроекта во вторник обсуждает пленум ВС РФ.
В настоящее время такая возможность есть у обвиняемых на стадии следствия или у осужденных. В случае призыва или подписания контракта их уголовное дело приостанавливается. Его прекратят совсем, если они получат госнаграду, достигнут предельного возраста, покинут службу по состоянию здоровья или боевые действия завершатся.

Западная помощь Киеву вне международного права

Поставки Украине западных вооружений, в том числе из Германии, не имеют ничего общего с соблюдением норм международного права и лишь используются киевским режимом для совершения преступлений, говорится в комментарии посла РФ в ФРГ Сергея Нечаева, опубликованном во вторник на сайте дипмиссии.
"Поставки западных вооружений, в том числе из ФРГ, не имеют ничего общего с соблюдением норм международного права. Они лишь служат орудием преступлений киевского режима", - заявил посол, говоря о применении ВСУ немецкого оружия против мирных граждан в Курской области.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
Киев спровоцировал войну внутри Евросоюза
8 августа, 08:00

Мирное решение

У США заканчиваются рычаги давления на Россию, признал бывший посол в Москве Джон Салливан. По его словам, заставить Россию подчиниться их воле нельзя, так бы это уже давно сделали.
Салливан заявил, что "пессимистично" смотрит на будущее Украины. По мнению экс-дипломата, конфликт "не закончится капитуляцией Путина".
Тупиковая ситуация - это лучшее, на что они могли бы надеяться в обозримом будущем, считает экс-посол.

Вспышка болезни в Николаеве

В Николаеве фиксируется вспышка неизвестной болезни, симптомы похожи на отравление, рассказал РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.
Жители Николаева сообщают о вспышке "нового ковида", пишут, что "уже больше двух недель почти каждую ночь просыпаюсь от очень неприятного запаха, дерёт носоглотку, опухшее верхнее нёбо, режет глаза! А спасения никакого от этого нет... Питьё, полоскания не помогают".
Другой житель города рассказал Лебедеву, что в последние дни в квартире стоит неприятный запах с улицы: "Запах - будто что-то палят. Не просто запах соломы или мусора - химозный запах".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
У Украины кончаются люди
5 августа, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаКурская областьВладимир ЗеленскийДжон СалливанСергей ЛебедевВооруженные силы УкраиныСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Курская АЭСF-16Су-27Ми-8 АМТШ
 
 
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