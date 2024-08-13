https://ria.ru/20240813/avakov-1965960568.html
В Госдуме оценили возможность замены Зеленского Аваковым
В Госдуме оценили возможность замены Зеленского Аваковым - РИА Новости, 13.08.2024
В Госдуме оценили возможность замены Зеленского Аваковым
Экс-глава МВД Украины Арсен Аваков является ставленником США, и как замена Зеленскому он вполне возможен, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по... РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T15:53
2024-08-13T15:53
2024-08-13T15:53
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Экс-глава МВД Украины Арсен Аваков является ставленником США, и как замена Зеленскому он вполне возможен, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа ("Справедливая Россия - За правду"). Ранее в пресс-бюро Службы внешней разведки РФ сообщили, что в Вашингтоне прорабатывают варианты замены Владимира Зеленского на более управляемую и менее коррумпированную фигуру. В качестве кандидата рассматривается бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, чтобы позволить Западу лучше подготовиться к переговорам с Россией. "Эта фигура также являлась ставленником США, его противопоставляли Порошенко в свое время. И он как замена Зеленского вполне возможен", - сообщил Чепа. Депутат также отметил, что сегодня Киев проигрывает, и США будут искать виновную сторону. И, по его словам, если Соединенные Штаты согласятся идти на переговоры, то явно не с Зеленским. "Судьба Зеленского предрешена по-любому, его спишут со счетов как Запад, так и националисты Украины", - добавил Чепа.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, украина, россия, владимир зеленский, алексей чепа, арсен аваков, госдума рф
В мире, США, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Алексей Чепа, Арсен Аваков, Госдума РФ
В Госдуме оценили возможность замены Зеленского Аваковым
Депутат ГД Чепа: Аваков как ставленник США вполне может стать заменой Зеленскому
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Экс-глава МВД Украины Арсен Аваков является ставленником США, и как замена Зеленскому он вполне возможен, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа ("Справедливая Россия - За правду").
Ранее в пресс-бюро Службы внешней разведки РФ сообщили, что в Вашингтоне прорабатывают варианты замены Владимира Зеленского на более управляемую и менее коррумпированную фигуру. В качестве кандидата рассматривается бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, чтобы позволить Западу лучше подготовиться к переговорам с Россией.
«
"Эта фигура также являлась ставленником США, его противопоставляли Порошенко в свое время. И он как замена Зеленского вполне возможен", - сообщил Чепа.
Депутат также отметил, что сегодня Киев проигрывает, и США будут искать виновную сторону. И, по его словам, если Соединенные Штаты согласятся идти на переговоры, то явно не с Зеленским.
"Судьба Зеленского предрешена по-любому, его спишут со счетов как Запад, так и националисты Украины", - добавил Чепа.