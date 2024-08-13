https://ria.ru/20240813/avakov-1965960568.html

В Госдуме оценили возможность замены Зеленского Аваковым

В Госдуме оценили возможность замены Зеленского Аваковым - РИА Новости, 13.08.2024

В Госдуме оценили возможность замены Зеленского Аваковым

Экс-глава МВД Украины Арсен Аваков является ставленником США, и как замена Зеленскому он вполне возможен, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по... РИА Новости, 13.08.2024

2024-08-13T15:53

2024-08-13T15:53

2024-08-13T15:53

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украина

россия

владимир зеленский

алексей чепа

арсен аваков

госдума рф

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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Экс-глава МВД Украины Арсен Аваков является ставленником США, и как замена Зеленскому он вполне возможен, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа ("Справедливая Россия - За правду"). Ранее в пресс-бюро Службы внешней разведки РФ сообщили, что в Вашингтоне прорабатывают варианты замены Владимира Зеленского на более управляемую и менее коррумпированную фигуру. В качестве кандидата рассматривается бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, чтобы позволить Западу лучше подготовиться к переговорам с Россией. "Эта фигура также являлась ставленником США, его противопоставляли Порошенко в свое время. И он как замена Зеленского вполне возможен", - сообщил Чепа. Депутат также отметил, что сегодня Киев проигрывает, и США будут искать виновную сторону. И, по его словам, если Соединенные Штаты согласятся идти на переговоры, то явно не с Зеленским. "Судьба Зеленского предрешена по-любому, его спишут со счетов как Запад, так и националисты Украины", - добавил Чепа.

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Ольга Фомченкова

в мире, сша, украина, россия, владимир зеленский, алексей чепа, арсен аваков, госдума рф