https://ria.ru/20240721/ubiystvo-1960944266.html
"За мову Москва стреляет в висок". Убийство Фарион оперативно раскрыто
"За мову Москва стреляет в висок". Убийство Фарион оперативно раскрыто - РИА Новости, 21.07.2024
"За мову Москва стреляет в висок". Убийство Фарион оперативно раскрыто
Убийства знаковых фигур на Украине давно уже никого не удивляют. Можно долго перечислять фамилии убитых политиков, журналистов, писателей, активистов. А уж в... РИА Новости, 21.07.2024
2024-07-21T08:00
2024-07-21T08:00
2024-07-21T08:01
аналитика
в мире
украина
россия
москва
ирина фарион
владимир зеленский
павел шеремет
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/14/1960967868_0:0:1393:784_1920x0_80_0_0_73125984e42d93f8a3103309f9a9d848.jpg
Убийства знаковых фигур на Украине давно уже никого не удивляют. Можно долго перечислять фамилии убитых политиков, журналистов, писателей, активистов. А уж в условиях военного времени, когда многие на Украине исчезают бесследно, это стало такой обыденностью, что порой никто и не знает, куда вдруг пропал тот или иной общественный деятель. Был человек — и нету. Тем примечательнее реакция украинского общества на убийство экс-депутата Верховной рады Ирины Фарион, прославившейся своей русофобией, откровенно нацистскими идеями, призывами к расправам с инакомыслящими. Даже в нынешней ситуации, когда крайний национализм стал уже государственной идеологией Украины, Фарион выделялась оголтелостью.Ни в коем случае не хочется уподобляться этим же украинским националистам и злорадствовать по поводу убийства безоружной женщины, доктора филологических наук, как бы к ней ни относиться. Достаточно вспомнить, что она сама писала об убийстве известного киевского писателя Олеся Бузины в 2015 году: "Убит дегенерат Бузина. Возможно, эта наглая смерть хоть как-то нейтрализует грязь, разлитую этим отбросом. Таких не переубеждают… Бузина — бесовское отродье. Мрак ему и небытие". Вот и прилетел бумеранг за эти слова! Мы — точно не они. Мы не радуемся смертям своих оппонентов. Но определенные выводы из этого очередного убийства сделать можем.Обращает на себя внимание, как в череде насилия и смертей украинское медийное общество выделило именно это покушение. Незамедлительно последовала бурная реакция с массой пафосных слов. "Это был выстрел в Украину. Ирина Фарион в своем YouТube-канале рассказывала о выдающихся украинцах, которые погибли за идею. За идею погибла и она сама", — написала певица Мария Бурмака. "Она боролась за язык... Как никто из нас. Давайте разговаривать на украинском. Ирина отдала за это жизнь", — делает практический вывод телеведущая Ольга Фреймут. И много подобных комментариев в столь же псевдопатриотичном стиле.Эти люди уже забыли, как совсем недавно они так же дружно накидывались на Фарион за ее откровенные провокации. Всего-то чуть больше полугода назад студенты университета "Львовская политехника" вышли на митинги с требованием уволить ее за экстремизм после того, как она оскорбила русскоязычных боевиков ВСУ. И она была уволена, а Служба безопасности Украины возбудила против нее дело по четырем статьям Уголовного кодекса. Заметьте, СБУ возбудила, а не какая-то российская спецслужба!И тогда же, в ноябре прошлого года, украинская нацистка Фарион устроила громкий скандал с украинскими нацистами из скандального подразделения "Азов"*. Она написала публичную кляузу на командиров этой банды, направив ее на рассмотрение лично Владимиру Зеленскому. Видимо, забыв, что сама же называла Зеленского "биологическим мусором". Заметим, боевики "Азова"* за словом в карман не лезли, назвав Фарион "откровенной пособницей российской пропаганды".Вообще-то, когда нацистские боевики на Украине причисляют кого-то к "российской пропаганде" — это уже смертный приговор. И логично было бы в числе первой напрашивающейся версии убийства назвать именно эту! Но нельзя в современном бандеровском государстве выдвигать такие обвинения против "патриотов". Зеленский это знает лучше всех. Он в свое время, будучи еще молодым президентом, доверился своему более опытному наставнику Арсену Авакову — тогдашнему министру внутренних дел — и обвинил таких же "патриотов" в убийстве известного журналиста Павла Шеремета. После чего долго оправдывался перед нацистами.Вообще, параллели с убийством Шеремета напрашиваются сами собой. Фарион застрелили 19 июля, а Шеремета в 2016 году взорвали 20 июля. В обоих случаях у следствия оперативно появились видеозаписи подозреваемых. В том и в другом случае тут же было объявлено о "российской версии" убийства. В итоге в декабре 2019 года Аваков на совместной пресс-конференции с Зеленским представил подробные и вполне убедительные доказательства причастности украинских праворадикалов к убийству журналиста. "Украинское общество должно четко осознавать, где та грань, за которой патриотизм превращается в предательство своей страны, преступление", — заявил тогда министр, с которым солидаризовался и президент Украины.После этого Зеленскому пришлось долго оправдываться за эту пресс-конференцию и за то, что он посмел критиковать нацистов. Все обвиняемые (подчеркиваем: вполне обоснованно обвиняемые) отпущены на свободу, дело закрыто, поскольку все подозреваемые… воюют в рядах ВСУ — не до судов им.Теперь битый и стреляный Зеленский, конечно же, не обвиняет "патриотов". Теперь он сразу заявил о том, что "расследуются все версии, включая ту, которая ведет в Россию". А вот советник главы офиса президента Украины Сергей Лещенко сразу же раскрыл убийство: "Ирину Фарион убила русня. Именно они — единственный бенефициар… Это же так очевидно". Не менее очевидно это и для экстремистской партии ВО "Свобода", которая однозначно заявила: "Это преступление выгодно Московии и, без сомнения, совершено ею. Это их вечная тактика — физически истреблять украинскую элиту. За украинскую мову Москва стреляет в висок".Бывший соратник Фарион по фракции в Верховной раде Юрий Михальчишин пошел еще дальше, конкретизируя обвинения: "Почерк Судоплатова увидели? Так было и тогда. Теперь убивать профессоров украинской филологии в XXI веке — "денацификация". Эту линию продолжил политтехнолог Тарас Березовец**, служащий ныне в ВСУ: "Это почерк тоталитарных и экстремистских режимов — таких, с которыми украинцы ведут экзистенциальную войну за будущее. Это подлое убийство вполне в духе КГБ-ФСБ". Так что круг подозреваемых резко сужается: Россия — Москва — Судоплатов — КГБ.И никто из вышеназванных лиц не рискует хотя бы спросить в лоб тех, кто еще несколько месяцев назад обвинял Фарион в работе на Россию: как они относятся к убийству? Почему-то в их постах — ликование по поводу смерти их обидчицы. Вот, например, как на это отреагировал майор ВСУ Дмитрий Кухарчук, выходец из все того же "Азова"*: "Никто не принес Украине больше зла, чем коммунистка, которая делила украинцев на сорта и стравливала между собой… Кто-то до сих пор реально считает, что все это время она не была агентом ФСБ? Вы серьезно?.. К врагу не может быть сочувствия. Враг уничтожал и продолжает уничтожать целые поколения украинцев, а она — безусловная составляющая вражеской пропаганды".Вот уж действительно шизофрения по-киевски: утверждать, что Москва убила своего ценного агента — "пособницу российской пропаганды", как Ирину Фарион представляли украинские же нацисты. Судя по этой шизофрении, все понимают, кто убил ярую бандеровку, но никто расследовать убийство не собирается. Чтобы вновь, как и в деле с Шереметом, не выйти на самих себя. А потому дело уже оперативно раскрыто: виноват Судоплатов — и точка! Это и есть современное украинское общество.* Запрещенная в России террористическая организация.** Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
https://ria.ru/20240720/ukraina-1960876600.html
https://ria.ru/20240719/zelenskiy-1960848521.html
https://ria.ru/20240705/ukraina-1957494586.html
https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html
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Владимир Корнилов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150952/34/1509523493_245:0:1576:1331_100x100_80_0_0_160e34718e1b8077f7b50055b16d4238.jpg
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https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/14/1960967868_139:0:1194:791_1920x0_80_0_0_3f9bd277bcf0fef807e610e91e6395a5.jpg
РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Владимир Корнилов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150952/34/1509523493_245:0:1576:1331_100x100_80_0_0_160e34718e1b8077f7b50055b16d4238.jpg
аналитика, в мире, украина, россия, москва, ирина фарион, владимир зеленский, павел шеремет, вооруженные силы украины, верховная рада украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Аналитика, В мире, Украина, Россия, Москва, Ирина Фарион, Владимир Зеленский, Павел Шеремет, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Убийства знаковых фигур на Украине давно уже никого не удивляют. Можно долго перечислять фамилии убитых политиков, журналистов, писателей, активистов. А уж в условиях военного времени, когда многие на Украине исчезают бесследно, это стало такой обыденностью, что порой никто и не знает, куда вдруг пропал тот или иной общественный деятель. Был человек — и нету.
Тем примечательнее реакция украинского общества на убийство экс-депутата Верховной рады Ирины Фарион, прославившейся своей русофобией, откровенно нацистскими идеями, призывами к расправам с инакомыслящими. Даже в нынешней ситуации, когда крайний национализм стал уже государственной идеологией Украины, Фарион выделялась оголтелостью.
Ни в коем случае не хочется уподобляться этим же украинским националистам и злорадствовать по поводу убийства безоружной женщины, доктора филологических наук, как бы к ней ни относиться. Достаточно вспомнить, что она сама писала об убийстве известного киевского писателя
Олеся Бузины в 2015 году: "Убит дегенерат Бузина. Возможно, эта наглая смерть хоть как-то нейтрализует грязь, разлитую этим отбросом. Таких не переубеждают… Бузина — бесовское отродье. Мрак ему и небытие". Вот и прилетел бумеранг за эти слова! Мы — точно не они. Мы не радуемся смертям своих оппонентов. Но определенные выводы из этого очередного убийства сделать можем.
Обращает на себя внимание, как в череде насилия и смертей украинское медийное общество выделило именно это покушение. Незамедлительно последовала бурная реакция с массой пафосных слов. "Это был выстрел в Украину. Ирина Фарион в своем YouТube-канале рассказывала о выдающихся украинцах, которые погибли за идею. За идею погибла и она сама", — написала певица
Мария Бурмака. "Она боролась за язык... Как никто из нас. Давайте разговаривать на украинском. Ирина отдала за это жизнь", — делает практический вывод телеведущая Ольга Фреймут. И много подобных комментариев в столь же псевдопатриотичном стиле.
Эти люди уже забыли, как совсем недавно они так же дружно накидывались на Фарион за ее откровенные провокации. Всего-то чуть больше полугода назад студенты университета "Львовская политехника" вышли на митинги с требованием уволить ее за экстремизм после того, как она оскорбила
русскоязычных боевиков ВСУ. И она была уволена, а Служба безопасности Украины возбудила против нее дело
по четырем статьям Уголовного кодекса. Заметьте, СБУ возбудила, а не какая-то российская спецслужба!
И тогда же, в ноябре прошлого года, украинская нацистка Фарион устроила громкий скандал с украинскими нацистами из скандального подразделения "Азов"*. Она написала публичную кляузу на командиров этой банды, направив ее на рассмотрение лично Владимиру Зеленскому. Видимо, забыв, что сама же называла Зеленского "биологическим мусором". Заметим, боевики "Азова"* за словом в карман не лезли, назвав Фарион "откровенной пособницей российской пропаганды".
Вообще-то, когда нацистские боевики на Украине причисляют кого-то к "российской пропаганде" — это уже смертный приговор. И логично было бы в числе первой напрашивающейся версии убийства назвать именно эту! Но нельзя в современном бандеровском государстве выдвигать такие обвинения против "патриотов". Зеленский это знает лучше всех. Он в свое время, будучи еще молодым президентом, доверился своему более опытному наставнику Арсену Авакову — тогдашнему министру внутренних дел — и обвинил таких же "патриотов" в убийстве известного журналиста Павла Шеремета. После чего долго оправдывался перед нацистами.
Вообще, параллели с убийством Шеремета напрашиваются сами собой. Фарион застрелили 19 июля, а Шеремета в 2016 году взорвали 20 июля. В обоих случаях у следствия оперативно появились видеозаписи подозреваемых. В том и в другом случае тут же было объявлено о "российской версии" убийства
. В итоге в декабре 2019 года Аваков на совместной пресс-конференции с Зеленским представил подробные и вполне убедительные доказательства причастности украинских праворадикалов к убийству журналиста. "Украинское общество должно четко осознавать, где та грань, за которой патриотизм превращается в предательство своей страны, преступление", — заявил тогда министр, с которым солидаризовался и президент Украины.
После этого Зеленскому пришлось долго оправдываться за эту пресс-конференцию и за то, что он посмел критиковать нацистов. Все обвиняемые (подчеркиваем: вполне обоснованно обвиняемые) отпущены на свободу, дело закрыто, поскольку все подозреваемые… воюют в рядах
ВСУ — не до судов им.
Теперь битый и стреляный Зеленский, конечно же, не обвиняет "патриотов". Теперь он сразу заявил о том, что "расследуются все версии
, включая ту, которая ведет в Россию". А вот советник главы офиса президента Украины Сергей Лещенко сразу же раскрыл убийство: "Ирину Фарион убила русня. Именно они — единственный бенефициар… Это же так очевидно". Не менее очевидно это и для экстремистской партии ВО "Свобода", которая однозначно заявила: "Это преступление выгодно Московии и, без сомнения, совершено ею. Это их вечная тактика — физически истреблять украинскую элиту. За украинскую мову Москва стреляет в висок".
Бывший соратник Фарион по фракции в Верховной раде Юрий Михальчишин пошел еще дальше, конкретизируя обвинения: "Почерк Судоплатова увидели? Так было и тогда. Теперь убивать профессоров украинской филологии в XXI веке — "денацификация". Эту линию продолжил политтехнолог Тарас Березовец**, служащий ныне в ВСУ: "Это почерк тоталитарных и экстремистских режимов — таких, с которыми украинцы ведут экзистенциальную войну за будущее. Это подлое убийство
вполне в духе КГБ-ФСБ". Так что круг подозреваемых резко сужается: Россия — Москва — Судоплатов — КГБ.
И никто из вышеназванных лиц не рискует хотя бы спросить в лоб тех, кто еще несколько месяцев назад обвинял Фарион в работе на Россию: как они относятся к убийству? Почему-то в их постах — ликование по поводу смерти их обидчицы. Вот, например, как на это отреагировал майор ВСУ Дмитрий Кухарчук, выходец из все того же "Азова"*: "Никто не принес Украине больше зла, чем коммунистка, которая делила украинцев на сорта и стравливала между собой… Кто-то до сих пор реально считает, что все это время она не была агентом ФСБ? Вы серьезно?.. К врагу не может быть сочувствия. Враг уничтожал и продолжает уничтожать целые поколения украинцев, а она — безусловная составляющая вражеской пропаганды".
Вот уж действительно шизофрения по-киевски: утверждать, что Москва убила своего ценного агента — "пособницу российской пропаганды", как Ирину Фарион представляли украинские же нацисты. Судя по этой шизофрении, все понимают, кто убил ярую бандеровку, но никто расследовать убийство не собирается. Чтобы вновь, как и в деле с Шереметом, не выйти на самих себя. А потому дело уже оперативно раскрыто: виноват Судоплатов — и точка! Это и есть современное украинское общество.
* Запрещенная в России террористическая организация.
** Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.