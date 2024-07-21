https://ria.ru/20240721/ubiystvo-1960944266.html

"За мову Москва стреляет в висок". Убийство Фарион оперативно раскрыто

"За мову Москва стреляет в висок". Убийство Фарион оперативно раскрыто - РИА Новости, 21.07.2024

"За мову Москва стреляет в висок". Убийство Фарион оперативно раскрыто

Убийства знаковых фигур на Украине давно уже никого не удивляют. Можно долго перечислять фамилии убитых политиков, журналистов, писателей, активистов. А уж в... РИА Новости, 21.07.2024

2024-07-21T08:00

2024-07-21T08:00

2024-07-21T08:01

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Убийства знаковых фигур на Украине давно уже никого не удивляют. Можно долго перечислять фамилии убитых политиков, журналистов, писателей, активистов. А уж в условиях военного времени, когда многие на Украине исчезают бесследно, это стало такой обыденностью, что порой никто и не знает, куда вдруг пропал тот или иной общественный деятель. Был человек — и нету. Тем примечательнее реакция украинского общества на убийство экс-депутата Верховной рады Ирины Фарион, прославившейся своей русофобией, откровенно нацистскими идеями, призывами к расправам с инакомыслящими. Даже в нынешней ситуации, когда крайний национализм стал уже государственной идеологией Украины, Фарион выделялась оголтелостью.Ни в коем случае не хочется уподобляться этим же украинским националистам и злорадствовать по поводу убийства безоружной женщины, доктора филологических наук, как бы к ней ни относиться. Достаточно вспомнить, что она сама писала об убийстве известного киевского писателя Олеся Бузины в 2015 году: "Убит дегенерат Бузина. Возможно, эта наглая смерть хоть как-то нейтрализует грязь, разлитую этим отбросом. Таких не переубеждают… Бузина — бесовское отродье. Мрак ему и небытие". Вот и прилетел бумеранг за эти слова! Мы — точно не они. Мы не радуемся смертям своих оппонентов. Но определенные выводы из этого очередного убийства сделать можем.Обращает на себя внимание, как в череде насилия и смертей украинское медийное общество выделило именно это покушение. Незамедлительно последовала бурная реакция с массой пафосных слов. "Это был выстрел в Украину. Ирина Фарион в своем YouТube-канале рассказывала о выдающихся украинцах, которые погибли за идею. За идею погибла и она сама", — написала певица Мария Бурмака. "Она боролась за язык... Как никто из нас. Давайте разговаривать на украинском. Ирина отдала за это жизнь", — делает практический вывод телеведущая Ольга Фреймут. И много подобных комментариев в столь же псевдопатриотичном стиле.Эти люди уже забыли, как совсем недавно они так же дружно накидывались на Фарион за ее откровенные провокации. Всего-то чуть больше полугода назад студенты университета "Львовская политехника" вышли на митинги с требованием уволить ее за экстремизм после того, как она оскорбила русскоязычных боевиков ВСУ. И она была уволена, а Служба безопасности Украины возбудила против нее дело по четырем статьям Уголовного кодекса. Заметьте, СБУ возбудила, а не какая-то российская спецслужба!И тогда же, в ноябре прошлого года, украинская нацистка Фарион устроила громкий скандал с украинскими нацистами из скандального подразделения "Азов"*. Она написала публичную кляузу на командиров этой банды, направив ее на рассмотрение лично Владимиру Зеленскому. Видимо, забыв, что сама же называла Зеленского "биологическим мусором". Заметим, боевики "Азова"* за словом в карман не лезли, назвав Фарион "откровенной пособницей российской пропаганды".Вообще-то, когда нацистские боевики на Украине причисляют кого-то к "российской пропаганде" — это уже смертный приговор. И логично было бы в числе первой напрашивающейся версии убийства назвать именно эту! Но нельзя в современном бандеровском государстве выдвигать такие обвинения против "патриотов". Зеленский это знает лучше всех. Он в свое время, будучи еще молодым президентом, доверился своему более опытному наставнику Арсену Авакову — тогдашнему министру внутренних дел — и обвинил таких же "патриотов" в убийстве известного журналиста Павла Шеремета. После чего долго оправдывался перед нацистами.Вообще, параллели с убийством Шеремета напрашиваются сами собой. Фарион застрелили 19 июля, а Шеремета в 2016 году взорвали 20 июля. В обоих случаях у следствия оперативно появились видеозаписи подозреваемых. В том и в другом случае тут же было объявлено о "российской версии" убийства. В итоге в декабре 2019 года Аваков на совместной пресс-конференции с Зеленским представил подробные и вполне убедительные доказательства причастности украинских праворадикалов к убийству журналиста. "Украинское общество должно четко осознавать, где та грань, за которой патриотизм превращается в предательство своей страны, преступление", — заявил тогда министр, с которым солидаризовался и президент Украины.После этого Зеленскому пришлось долго оправдываться за эту пресс-конференцию и за то, что он посмел критиковать нацистов. Все обвиняемые (подчеркиваем: вполне обоснованно обвиняемые) отпущены на свободу, дело закрыто, поскольку все подозреваемые… воюют в рядах ВСУ — не до судов им.Теперь битый и стреляный Зеленский, конечно же, не обвиняет "патриотов". Теперь он сразу заявил о том, что "расследуются все версии, включая ту, которая ведет в Россию". А вот советник главы офиса президента Украины Сергей Лещенко сразу же раскрыл убийство: "Ирину Фарион убила русня. Именно они — единственный бенефициар… Это же так очевидно". Не менее очевидно это и для экстремистской партии ВО "Свобода", которая однозначно заявила: "Это преступление выгодно Московии и, без сомнения, совершено ею. Это их вечная тактика — физически истреблять украинскую элиту. За украинскую мову Москва стреляет в висок".Бывший соратник Фарион по фракции в Верховной раде Юрий Михальчишин пошел еще дальше, конкретизируя обвинения: "Почерк Судоплатова увидели? Так было и тогда. Теперь убивать профессоров украинской филологии в XXI веке — "денацификация". Эту линию продолжил политтехнолог Тарас Березовец**, служащий ныне в ВСУ: "Это почерк тоталитарных и экстремистских режимов — таких, с которыми украинцы ведут экзистенциальную войну за будущее. Это подлое убийство вполне в духе КГБ-ФСБ". Так что круг подозреваемых резко сужается: Россия — Москва — Судоплатов — КГБ.И никто из вышеназванных лиц не рискует хотя бы спросить в лоб тех, кто еще несколько месяцев назад обвинял Фарион в работе на Россию: как они относятся к убийству? Почему-то в их постах — ликование по поводу смерти их обидчицы. Вот, например, как на это отреагировал майор ВСУ Дмитрий Кухарчук, выходец из все того же "Азова"*: "Никто не принес Украине больше зла, чем коммунистка, которая делила украинцев на сорта и стравливала между собой… Кто-то до сих пор реально считает, что все это время она не была агентом ФСБ? Вы серьезно?.. К врагу не может быть сочувствия. Враг уничтожал и продолжает уничтожать целые поколения украинцев, а она — безусловная составляющая вражеской пропаганды".Вот уж действительно шизофрения по-киевски: утверждать, что Москва убила своего ценного агента — "пособницу российской пропаганды", как Ирину Фарион представляли украинские же нацисты. Судя по этой шизофрении, все понимают, кто убил ярую бандеровку, но никто расследовать убийство не собирается. Чтобы вновь, как и в деле с Шереметом, не выйти на самих себя. А потому дело уже оперативно раскрыто: виноват Судоплатов — и точка! Это и есть современное украинское общество.* Запрещенная в России террористическая организация.** Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.

https://ria.ru/20240720/ukraina-1960876600.html

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