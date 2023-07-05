https://ria.ru/20230705/sud-1882447366.html

СМИ: погибших и пострадавших при взрыве в Шевченковском райсуде Киева нет

СМИ: погибших и пострадавших при взрыве в Шевченковском райсуде Киева нет - РИА Новости, 05.07.2023

СМИ: погибших и пострадавших при взрыве в Шевченковском райсуде Киева нет

Погибших и пострадавших при первом взрыве в здании Шевченковского райсуда Киева нет, сообщает в среду украинский телеканал "Прямой". РИА Новости, 05.07.2023

2023-07-05T19:16

2023-07-05T19:16

2023-07-05T19:31

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украина

игорь клименко

арсен аваков

игорь гуменюк

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Погибших и пострадавших при первом взрыве в здании Шевченковского райсуда Киева нет, сообщает в среду украинский телеканал "Прямой".Ранее в среду украинские издание "Страна" со ссылкой на источник сообщило, что обвиняемый в теракте возле здания Рады в августе 2015 года Игорь Гуменюк взорвал в помещении Шевченковского райсуда Киева три гранаты и взял двух конвоиров в заложники. Нацполиция Украины сообщила, что на месте взрыва работают спецназ, кинологи и взрывотехники. Глава МВД Украины Игорь Клименко заявил, что, по предварительным данным, взорвано неустановленное взрывное устройство. Позже издание сообщило, что в здании суда прогремел еще один взрыв."По уточненным данным Службы судебной охраны, погибших и пострадавших в результате взрыва в Шевченковском райсуде Киева нет", - говорится в сообщении в Telegram-канале телеканала.В результате беспорядков у здания Рады, прошедших 31 августа 2015 года после предварительного одобрения депутатами изменений в Конституцию страны в части децентрализации, погибли три сотрудника правоохранительных органов, более 150 человек получили ранения. Арсен Аваков, возглавлявший на тот момент МВД Украины, назвал виновной в беспорядках националистическую партию "Свобода" как одного из организаторов митингов. Правоохранители предъявили обвинение в организации беспорядков бойцу батальона "Сич" Игорю Гуменюку и бойцу батальона "Карпатская сич" Сергею Крайняку, им также инкриминируется статья "теракт".

https://ria.ru/20230705/vzryv-1882446993.html

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в мире, киев, украина, игорь клименко, арсен аваков, игорь гуменюк