Рейтинг@Mail.ru
СМИ: погибших и пострадавших при взрыве в Шевченковском райсуде Киева нет - РИА Новости, 05.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:16 05.07.2023 (обновлено: 19:31 05.07.2023)
https://ria.ru/20230705/sud-1882447366.html
СМИ: погибших и пострадавших при взрыве в Шевченковском райсуде Киева нет
СМИ: погибших и пострадавших при взрыве в Шевченковском райсуде Киева нет - РИА Новости, 05.07.2023
СМИ: погибших и пострадавших при взрыве в Шевченковском райсуде Киева нет
Погибших и пострадавших при первом взрыве в здании Шевченковского райсуда Киева нет, сообщает в среду украинский телеканал "Прямой". РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T19:16
2023-07-05T19:31
в мире
киев
украина
игорь клименко
арсен аваков
игорь гуменюк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/05/1882448417_1:0:751:422_1920x0_80_0_0_9c1fc7885554309827c43c46be9f425a.jpg
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Погибших и пострадавших при первом взрыве в здании Шевченковского райсуда Киева нет, сообщает в среду украинский телеканал "Прямой".Ранее в среду украинские издание "Страна" со ссылкой на источник сообщило, что обвиняемый в теракте возле здания Рады в августе 2015 года Игорь Гуменюк взорвал в помещении Шевченковского райсуда Киева три гранаты и взял двух конвоиров в заложники. Нацполиция Украины сообщила, что на месте взрыва работают спецназ, кинологи и взрывотехники. Глава МВД Украины Игорь Клименко заявил, что, по предварительным данным, взорвано неустановленное взрывное устройство. Позже издание сообщило, что в здании суда прогремел еще один взрыв."По уточненным данным Службы судебной охраны, погибших и пострадавших в результате взрыва в Шевченковском райсуде Киева нет", - говорится в сообщении в Telegram-канале телеканала.В результате беспорядков у здания Рады, прошедших 31 августа 2015 года после предварительного одобрения депутатами изменений в Конституцию страны в части децентрализации, погибли три сотрудника правоохранительных органов, более 150 человек получили ранения. Арсен Аваков, возглавлявший на тот момент МВД Украины, назвал виновной в беспорядках националистическую партию "Свобода" как одного из организаторов митингов. Правоохранители предъявили обвинение в организации беспорядков бойцу батальона "Сич" Игорю Гуменюку и бойцу батальона "Карпатская сич" Сергею Крайняку, им также инкриминируется статья "теракт".
https://ria.ru/20230705/vzryv-1882446993.html
https://ria.ru/20230705/raysud-1882446729.html
киев
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/05/1882448417_94:0:657:422_1920x0_80_0_0_b8e626c1b2abda7a3fdd9025c005a799.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, киев, украина, игорь клименко, арсен аваков, игорь гуменюк
В мире, Киев, Украина, Игорь Клименко, Арсен Аваков, Игорь Гуменюк
СМИ: погибших и пострадавших при взрыве в Шевченковском райсуде Киева нет

СМИ: погибших и пострадавших при взрыве в Шевченковском райсуде Киева нет

© СТРАНА.UAСитуация в Шевченковском суде Киева
Ситуация в Шевченковском суде Киева
© СТРАНА.UA
Ситуация в Шевченковском суде Киева
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Погибших и пострадавших при первом взрыве в здании Шевченковского райсуда Киева нет, сообщает в среду украинский телеканал "Прямой".
Ранее в среду украинские издание "Страна" со ссылкой на источник сообщило, что обвиняемый в теракте возле здания Рады в августе 2015 года Игорь Гуменюк взорвал в помещении Шевченковского райсуда Киева три гранаты и взял двух конвоиров в заложники. Нацполиция Украины сообщила, что на месте взрыва работают спецназ, кинологи и взрывотехники. Глава МВД Украины Игорь Клименко заявил, что, по предварительным данным, взорвано неустановленное взрывное устройство. Позже издание сообщило, что в здании суда прогремел еще один взрыв.
Площадь Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
Украинские СМИ сообщили об еще одном взрыве в Шевченковском суде в Киеве
Вчера, 19:14
"По уточненным данным Службы судебной охраны, погибших и пострадавших в результате взрыва в Шевченковском райсуде Киева нет", - говорится в сообщении в Telegram-канале телеканала.
В результате беспорядков у здания Рады, прошедших 31 августа 2015 года после предварительного одобрения депутатами изменений в Конституцию страны в части децентрализации, погибли три сотрудника правоохранительных органов, более 150 человек получили ранения. Арсен Аваков, возглавлявший на тот момент МВД Украины, назвал виновной в беспорядках националистическую партию "Свобода" как одного из организаторов митингов. Правоохранители предъявили обвинение в организации беспорядков бойцу батальона "Сич" Игорю Гуменюку и бойцу батальона "Карпатская сич" Сергею Крайняку, им также инкриминируется статья "теракт".
Заграждения в сквере - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
Территорию суда в Киеве, где обвиняемый взял в заложники людей, оцепили
Вчера, 19:13
 
В миреКиевУкраинаИгорь КлименкоАрсен АваковИгорь Гуменюк
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала