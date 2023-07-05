СМИ: погибших и пострадавших при взрыве в Шевченковском райсуде Киева нет
СМИ: погибших и пострадавших при взрыве в Шевченковском райсуде Киева нет
© СТРАНА.UAСитуация в Шевченковском суде Киева
© СТРАНА.UA
Ситуация в Шевченковском суде Киева
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Погибших и пострадавших при первом взрыве в здании Шевченковского райсуда Киева нет, сообщает в среду украинский телеканал "Прямой".
Ранее в среду украинские издание "Страна" со ссылкой на источник сообщило, что обвиняемый в теракте возле здания Рады в августе 2015 года Игорь Гуменюк взорвал в помещении Шевченковского райсуда Киева три гранаты и взял двух конвоиров в заложники. Нацполиция Украины сообщила, что на месте взрыва работают спецназ, кинологи и взрывотехники. Глава МВД Украины Игорь Клименко заявил, что, по предварительным данным, взорвано неустановленное взрывное устройство. Позже издание сообщило, что в здании суда прогремел еще один взрыв.
"По уточненным данным Службы судебной охраны, погибших и пострадавших в результате взрыва в Шевченковском райсуде Киева нет", - говорится в сообщении в Telegram-канале телеканала.
В результате беспорядков у здания Рады, прошедших 31 августа 2015 года после предварительного одобрения депутатами изменений в Конституцию страны в части децентрализации, погибли три сотрудника правоохранительных органов, более 150 человек получили ранения. Арсен Аваков, возглавлявший на тот момент МВД Украины, назвал виновной в беспорядках националистическую партию "Свобода" как одного из организаторов митингов. Правоохранители предъявили обвинение в организации беспорядков бойцу батальона "Сич" Игорю Гуменюку и бойцу батальона "Карпатская сич" Сергею Крайняку, им также инкриминируется статья "теракт".