МВД Украины: мужчина, устроивший взрыв в суде, покончил с собой
Глава МВД Украины Клименко заявил, что устроивший взрыв в Шевченковском суде Киева погиб
© СТРАНА.UAСитуация в Шевченковском суде Киева
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Ситуация в Шевченковском суде Киева. Архивное фото
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. К взрывам в Шевченковском суде Киева предварительно причастен обвиняемый в теракте у здания Рады в 2015 году экс-боец батальона "Сич" Игорь Гуменюк, заявил глава МВД Украины Игорь Клименко.
Ранее в среду издание "Страна" со ссылкой на источник сообщило, что обвиняемый в теракте возле здания Верховной Рады в августе 2015 года Игорь Гуменюк взорвал в помещении Шевченковского райсуда Киева три гранаты и взял двух конвоиров в заложники. Позже издание сообщило, что в здании суда прогремел еще один взрыв. В офисе генпрокурора сообщили о двух пострадавших правоохранителях. По факту попытке побега подсудимого из-под стражи заведено уголовное дело.
"Предварительно господин Гуменюк, подозреваемый в совершении тяжкого преступления 2015 года... Сегодня его привезли на еще одно заседание суда. После заседания господин Гуменюк сначала закрылся в туалете, после этого приоткрыл двери и выбросил по караулу взрывное устройство", - сказал Клименко в эфире всеукраинского телемарафона.
По его словам, Гуменюк попытался бежать, но конвой открыл огонь и подсудимый забаррикадировался в отдельном помещении. На контакт с правоохранителями он не шел.
В результате беспорядков у здания Рады, прошедших 31 августа 2015 года после предварительного одобрения депутатами изменений в Конституцию страны в части децентрализации, погибли три сотрудника правоохранительных органов, более 150 человек получили ранения. Арсен Аваков, возглавлявший на тот момент МВД Украины, назвал виновной в беспорядках националистическую партию "Свобода" как одного из организаторов митингов. Правоохранители предъявили обвинение в организации беспорядков бойцу батальона "Сич" Игорю Гуменюку и бойцу батальона "Карпатская сич" Сергею Крайняку, им также инкриминируется статья "теракт".