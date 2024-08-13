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В Совфеде охарактеризовали возможную замену Зеленского поговоркой
В Совфеде охарактеризовали возможную замену Зеленского поговоркой - РИА Новости, 13.08.2024
В Совфеде охарактеризовали возможную замену Зеленского поговоркой
Сенатор от Республики Крым, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков заявил РИА Новости, что возможную замену Владимира Зеленского на Арсена Авакова... РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T13:37
2024-08-13T13:37
2024-08-13T13:37
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг - РИА Новости. Сенатор от Республики Крым, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков заявил РИА Новости, что возможную замену Владимира Зеленского на Арсена Авакова можно охарактеризовать поговоркой "хрен редьки не слаще". Ранее в пресс-бюро Службы внешней разведки РФ сообщили, что в Вашингтоне прорабатывают варианты замены Владимира Зеленского на более управляемую и менее коррумпированную фигуру. В качестве кандидата рассматривается бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, чтобы позволить Западу лучше подготовиться к переговорам с Россией. "Есть хорошая русская поговорка, которой можно охарактеризовать возможную замену, - "хрен редьки не слаще". Аваков - русоненавистник, так же как и Зеленский", - сказал РИА Новости Цеков. При этом, по его мнению, киевский режим во главе с Зеленским не заинтересован в прекращении военного конфликта. "Для них это политическая и экономическая смерть, потому что Зеленский и его клика зарабатывают на военных действиях. Поэтому они будут упираться до последнего", - добавил сенатор.
https://ria.ru/20240719/zelenskiy-1960501898.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Сергей Цеков, Арсен Аваков
В Совфеде охарактеризовали возможную замену Зеленского поговоркой
Сенатор Цеков охарактеризовал возможную замену Зеленского поговоркой