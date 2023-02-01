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"Придут за всеми". Зеленский начал беспрецедентную зачистку неугодных - РИА Новости, 01.02.2023
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"Придут за всеми". Зеленский начал беспрецедентную зачистку неугодных
"Придут за всеми". Зеленский начал беспрецедентную зачистку неугодных - РИА Новости, 01.02.2023
"Придут за всеми". Зеленский начал беспрецедентную зачистку неугодных
Украину захлестнула уже вторая в наступившем году антикоррупционная волна. Удар пришелся по налоговикам, таможенникам, руководителям Минобороны, а также... РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T18:05
2023-02-01T18:15
в мире
украина
сша
бровары
арсен аваков
игорь коломойский
андрей коболев
укрнафта
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости, Михаил Катков. Украину захлестнула уже вторая в наступившем году антикоррупционная волна. Удар пришелся по налоговикам, таможенникам, руководителям Минобороны, а также олигарху Игорю Коломойскому и экс-главе МВД Арсену Авакову, которые всего несколько лет назад считались опорой киевского режима. Чего добивается Зеленский — в материале РИА Новости.Удар по олигархуК Игорю Коломойскому явились сотрудники СБУ с обыском. Расследуют махинации в "Укртатнафте" и "Укрнафте" на 40 миллиардов гривен (1,09 миллиарда долларов). Это не первый обыск в доме олигарха — в сентябре представители НАБУ (антикоррупционное бюро) искали тут улики по делу о завладении имуществом "Укрнафты" почти на 13 миллиардов гривен (354 миллиона долларов).Сейчас НАБУ занялось креатурой Коломойского — бывшим руководителем "Нафтогаза" Андреем Коболевым. Его обвиняют в том, что в 2018-м он незаконно присвоил десять миллионов долларов в качестве премии за победу в Стокгольмском арбитраже по иску против "Газпрома". Украинские СМИ считают это лишь поводом, чтобы получить от Коболева новые данные о невыгодных для "Укрнафты" контрактах. По ним Коломойский мог вывести из компании 354 миллиона долларов.Одновременно Высший антикоррупционный суд Украины приговорил к 3,5 года тюрьмы экс-руководителя Госавиационной службы Дениса Антонюка за злоупотребление служебным положением в интересах "Международных авиалиний Украины" Коломойского.В прошлом году власти отобрали у олигарха акции "Укрнафты" и "Укртатнафты" — фундамент его бизнес-империи. Зеленский заявил, что активы потратят на нужды армии, а секретарь СНБО Алексей Данилов пообещал вернуть или заплатить за изъятое после отмены военного положения. Лишившись контроля над нефтяными компаниями, Коломойский потерял статус миллиардера. По подсчетам Forbes, в 2021-м он располагал капиталом в 1,8 миллиарда долларов, а в конце 2022-го — в 850 миллионов.Удары по силовикамСотрудники СБУ пришли и к Арсену Авакову — с проверкой к причастности к недавней авиакатастрофе в Броварах. Тогда погибли глава МВД Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин и госсекретарь Юрий Лубкович. По одной из версий, вертолет, на котором летели чиновники, был с заводским браком, причем в Киеве знали об этом, но все равно купили его у французов. Сделку проводили при Авакове.Экс-министр сообщил, что обыски были формальными. Гости изучили контракты шестилетней давности, но ничего подозрительного не увидели. При этом Аваков подчеркнул, что договоры утверждал не он, а парламент и правительство.Также силовики нагрянули к деятелям Минобороны. В частности, к бывшему директору департамента госзакупок военного ведомства Богдану Хмельницкому. Его обвиняют в закупке некачественных бронежилетов на 123 миллиона гривен (3,3 миллиона долларов).По информации "Украинской правды", еще проверяют экс-замминистра обороны Вячеслава Шоповалова и бывшего заместителя главы "Промоборонэкспорта" Владимира Терещенко. Первого считают ответственным за дефицит индивидуальных средств защиты в армии, на которые выделяли миллиард гривен (27,2 миллиона долларов). второго подозревают в хищении 1,3 миллиарда гривен (35,4 миллиона долларов) посредством злоупотреблений и подлогов.Обыскали дома руководства Киевской налоговой инспекции — по инициативе Государственного бюро расследования. Там полагают, что налоговики украли из бюджета свыше 30 миллиардов гривен (818 миллионов долларов). Среди подозреваемых — исполняющий обязанности начальника инспекции Оксана Датий. Оказалось, что у нее три квартиры в Киеве общей стоимостью миллион долларов, дом за 200 тысяч в Киевской области, два автомобиля по 150 тысяч. Кроме того, нашли 160 тысяч долларов наличными.Кроме того, уволили руководителя таможни Руслана Демченко и двух его заместителей — Руслана Черкасского и Александра Щуцкого. Обыскали квартиру депутата Верховной рады Вадима Столара, покинувшего Украину накануне спецоперации и вернувшегося лишь сейчас.Показательная поркаВ конце января должностей лишились два высокопоставленных сотрудника Офиса президента, несколько чиновников Минобороны и главы пяти областей. Власти обещают продолжить кадровые чистки.Эксперт Финансового университета при правительстве России Денис Денисов полагает, что шоковая терапия для коррупционеров — результат повышенного внимания Вашингтона к проблеме воровства на Украине. В частности, замглавы Госдепа Виктория Нуланд создала специальную структуру по контролю и распределению финансовой помощи для Киева."Зеленский хочет доказать, что он сам в состоянии найти и наказать всех, кто причастен к разграблению помощи от США и Евросоюза. И он добивается усиления контроля над экономикой страны. В конце концов Украина превратится в полноценное корпоративное государство", — говорит Денисов.Замглавы Института стран СНГ Владимир Жарихин также указывает на причастность США, где Республиканская партия получила большинство мест в нижней палате конгресса. По его словам, демократы понимают, что оппоненты ищут у них слабые места, и такие, скорее всего, найдутся на Украине, где процветает коррупция."В Вашингтоне решили действовать на опережение. Демократы постараются избавиться от украинских казнокрадов раньше, чем до них доберутся республиканские ревизоры", — отмечает эксперт.Вместе с тем США нанесут удар по тем, в чьей лояльности они до конца не уверены, добавляет Жарихин. Поэтому обыски у Коломойского, который несколько лет назад был одним из самых влиятельных людей в стране, и Авакова, полностью перестроившего украинские правоохранительные органы, вовсе не случайны.
https://ria.ru/20230113/ukraina-1844438168.html
https://ria.ru/20230125/ukraina-1847137080.html
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в мире, украина, сша, бровары, арсен аваков, игорь коломойский, андрей коболев, укрнафта, служба безопасности украины, укртатнафта, политика
В мире, Украина, США, Бровары, Арсен Аваков, Игорь Коломойский, Андрей Коболев, Укрнафта, Служба безопасности Украины, Укртатнафта, Политика
18:05 01.02.2023 (обновлено: 18:15 01.02.2023)
 

"Придут за всеми". Зеленский начал беспрецедентную зачистку неугодных

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости, Михаил Катков. Украину захлестнула уже вторая в наступившем году антикоррупционная волна. Удар пришелся по налоговикам, таможенникам, руководителям Минобороны, а также олигарху Игорю Коломойскому и экс-главе МВД Арсену Авакову, которые всего несколько лет назад считались опорой киевского режима. Чего добивается Зеленский — в материале РИА Новости.

Удар по олигарху

К Игорю Коломойскому явились сотрудники СБУ с обыском. Расследуют махинации в "Укртатнафте" и "Укрнафте" на 40 миллиардов гривен (1,09 миллиарда долларов). Это не первый обыск в доме олигарха — в сентябре представители НАБУ (антикоррупционное бюро) искали тут улики по делу о завладении имуществом "Укрнафты" почти на 13 миллиардов гривен (354 миллиона долларов).
Фото обыска в доме Игоря Коломойского, опубликованное в соцсетях
Фото обыска в доме Игоря Коломойского, опубликованное в соцсетях
Фото обыска в доме Игоря Коломойского, опубликованное в соцсетях
Сейчас НАБУ занялось креатурой Коломойского — бывшим руководителем "Нафтогаза" Андреем Коболевым. Его обвиняют в том, что в 2018-м он незаконно присвоил десять миллионов долларов в качестве премии за победу в Стокгольмском арбитраже по иску против "Газпрома". Украинские СМИ считают это лишь поводом, чтобы получить от Коболева новые данные о невыгодных для "Укрнафты" контрактах. По ним Коломойский мог вывести из компании 354 миллиона долларов.
Одновременно Высший антикоррупционный суд Украины приговорил к 3,5 года тюрьмы экс-руководителя Госавиационной службы Дениса Антонюка за злоупотребление служебным положением в интересах "Международных авиалиний Украины" Коломойского.
В прошлом году власти отобрали у олигарха акции "Укрнафты" и "Укртатнафты" — фундамент его бизнес-империи. Зеленский заявил, что активы потратят на нужды армии, а секретарь СНБО Алексей Данилов пообещал вернуть или заплатить за изъятое после отмены военного положения. Лишившись контроля над нефтяными компаниями, Коломойский потерял статус миллиардера. По подсчетам Forbes, в 2021-м он располагал капиталом в 1,8 миллиарда долларов, а в конце 2022-го — в 850 миллионов.
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Удары по силовикам

Сотрудники СБУ пришли и к Арсену Авакову — с проверкой к причастности к недавней авиакатастрофе в Броварах. Тогда погибли глава МВД Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин и госсекретарь Юрий Лубкович. По одной из версий, вертолет, на котором летели чиновники, был с заводским браком, причем в Киеве знали об этом, но все равно купили его у французов. Сделку проводили при Авакове.
Экс-министр сообщил, что обыски были формальными. Гости изучили контракты шестилетней давности, но ничего подозрительного не увидели. При этом Аваков подчеркнул, что договоры утверждал не он, а парламент и правительство.
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкЭкс-министр внутренних дел Украины Арсен Аваков
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Экс-министр внутренних дел Украины Арсен Аваков
Также силовики нагрянули к деятелям Минобороны. В частности, к бывшему директору департамента госзакупок военного ведомства Богдану Хмельницкому. Его обвиняют в закупке некачественных бронежилетов на 123 миллиона гривен (3,3 миллиона долларов).
По информации "Украинской правды", еще проверяют экс-замминистра обороны Вячеслава Шоповалова и бывшего заместителя главы "Промоборонэкспорта" Владимира Терещенко. Первого считают ответственным за дефицит индивидуальных средств защиты в армии, на которые выделяли миллиард гривен (27,2 миллиона долларов). второго подозревают в хищении 1,3 миллиарда гривен (35,4 миллиона долларов) посредством злоупотреблений и подлогов.
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные в Харьковской области
Украинские военные в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные в Харьковской области
Обыскали дома руководства Киевской налоговой инспекции — по инициативе Государственного бюро расследования. Там полагают, что налоговики украли из бюджета свыше 30 миллиардов гривен (818 миллионов долларов). Среди подозреваемых — исполняющий обязанности начальника инспекции Оксана Датий. Оказалось, что у нее три квартиры в Киеве общей стоимостью миллион долларов, дом за 200 тысяч в Киевской области, два автомобиля по 150 тысяч. Кроме того, нашли 160 тысяч долларов наличными.
Кроме того, уволили руководителя таможни Руслана Демченко и двух его заместителей — Руслана Черкасского и Александра Щуцкого. Обыскали квартиру депутата Верховной рады Вадима Столара, покинувшего Украину накануне спецоперации и вернувшегося лишь сейчас.
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Показательная порка

В конце января должностей лишились два высокопоставленных сотрудника Офиса президента, несколько чиновников Минобороны и главы пяти областей. Власти обещают продолжить кадровые чистки.
Эксперт Финансового университета при правительстве России Денис Денисов полагает, что шоковая терапия для коррупционеров — результат повышенного внимания Вашингтона к проблеме воровства на Украине. В частности, замглавы Госдепа Виктория Нуланд создала специальную структуру по контролю и распределению финансовой помощи для Киева.
© AP Photo / Manuel Balce CenetaЗаместитель госсекретаря Виктория Нуланд выступает перед началом слушаний в Комитете по международным отношениям сената США в Вашингтоне
Заместитель госсекретаря Виктория Нуланд выступает перед началом слушаний в Комитете по международным отношениям Сената США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Заместитель госсекретаря Виктория Нуланд выступает перед началом слушаний в Комитете по международным отношениям сената США в Вашингтоне
"Зеленский хочет доказать, что он сам в состоянии найти и наказать всех, кто причастен к разграблению помощи от США и Евросоюза. И он добивается усиления контроля над экономикой страны. В конце концов Украина превратится в полноценное корпоративное государство", — говорит Денисов.
Замглавы Института стран СНГ Владимир Жарихин также указывает на причастность США, где Республиканская партия получила большинство мест в нижней палате конгресса. По его словам, демократы понимают, что оппоненты ищут у них слабые места, и такие, скорее всего, найдутся на Украине, где процветает коррупция.
© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Белом доме
Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Белом доме - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Белом доме
"В Вашингтоне решили действовать на опережение. Демократы постараются избавиться от украинских казнокрадов раньше, чем до них доберутся республиканские ревизоры", — отмечает эксперт.
Вместе с тем США нанесут удар по тем, в чьей лояльности они до конца не уверены, добавляет Жарихин. Поэтому обыски у Коломойского, который несколько лет назад был одним из самых влиятельных людей в стране, и Авакова, полностью перестроившего украинские правоохранительные органы, вовсе не случайны.
Президент Украины Владимир Зеленский в Изюме - РИА Новости, 1920, 12.11.2022
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Больше не смешно. Во что Зеленский превращает Украину
 
В миреУкраинаСШАБроварыАрсен АваковИгорь КоломойскийАндрей КоболевУкрнафтаСлужба безопасности УкраиныУкртатнафтаПолитика
 
 
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