В Шевченковском районном суде Киева прогремел взрыв
В Шевченковском районном суде Киева обвиняемый взял заложника и взорвал три гранаты
© AP Photo / Andrew KravchenkoКиев
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Киев. Архивное фото
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. В Шевченковском районном суде Киева прогремел взрыв, пишет украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на источник.
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"Обвиняемый Гуменюк, который под Радой 31 августа 2015 года совершил теракт, взорвал в конвойном помещении три гранаты, выхватил пистолет и взял конвоира в заложники", — уточнили в материале.
Национальная полиция Украины подтвердила сообщения о взрыве в Шевченковском райсуде. На месте работают следственно-оперативная группа, спецназ, взрывотехники и кинологи.
"В данный момент Игорь Гуменюк закрылся с двумя конвоирами в туалете Шевченковского райсуда Киева и взорвал взрывпакет", — добавила "Страна.ua" со ссылкой на собственные источники.
Глава МВД Украины Игорь Клименко в сообщил Telegram-канале, что, по предварительным данным, "неустановленное сейчас устройство взорвал мужчина, которого доставили на судебное заседание".
Территорию вокруг суда оцепили. Позднее издание "Страна.ua" уточнило, что в здании прогремел второй взрыв предположительно, спецназ начал штурм. Вскоре оттуда выбежал полицейский и потребовал вызвать скорую помощь.
В результате беспорядков у здания Рады, прошедших 31 августа 2015 года, после предварительного одобрения депутатами изменений в конституцию страны о децентрализации погибли три сотрудника правоохранительных органов, более 150 человек получили ранения.
Арсен Аваков, возглавлявший на тот момент МВД Украины, назвал виновной националистическую партию "Свобода" как одного из организаторов митингов. Правоохранители предъявили обвинение в организации беспорядков бойцу батальона "Сечь" Игорю Гуменюку и бойцу батальона "Карпатская сечь" Сергею Крайняку, им также инкриминируется статья "Теракт".