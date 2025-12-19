https://ria.ru/20251219/dasaev-2063394620.html
РФС назначил стипендию для ветеранов футбола Дасаеву
РФС назначил стипендию для ветеранов футбола Дасаеву
Российский футбольный союз (РФС) назначил максимальную персональную стипендию для ветеранов футбола бывшему вратарю московского "Спартака" и сборной СССР Ринату РИА Новости Спорт, 19.12.2025
РФС назначил Ринату Дасаеву максимальную стипендию для ветеранов футбола