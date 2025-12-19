Рейтинг@Mail.ru
РФС назначил стипендию для ветеранов футбола Дасаеву
Футбол
 
18:23 19.12.2025
РФС назначил стипендию для ветеранов футбола Дасаеву
РФС назначил стипендию для ветеранов футбола Дасаеву
Российский футбольный союз (РФС) назначил максимальную персональную стипендию для ветеранов футбола бывшему вратарю московского "Спартака" и сборной СССР Ринату
2025
Новости
спорт, ринат дасаев, российский футбольный союз (рфс)
Футбол, Спорт, Ринат Дасаев, Российский футбольный союз (РФС)
РФС назначил стипендию для ветеранов футбола Дасаеву

РФС назначил Ринату Дасаеву максимальную стипендию для ветеранов футбола

Ринат Дасаев
Ринат Дасаев
© Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Ринат Дасаев. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Российский футбольный союз (РФС) назначил максимальную персональную стипендию для ветеранов футбола бывшему вратарю московского "Спартака" и сборной СССР Ринату Дасаеву, сообщается на сайте организации.
Максимальную выплату также будет получать олимпийский чемпион 1988 года в составе сборной СССР, экс-голкипер московского "Динамо" Алексей Прудников.
Повышенную стипендию назначили экс-футболисту "Динамо" Андрею Якубику, стандартную - бывшим игрокам московского "Торпедо" Арсену Авакову и Андрею Сухарникову.
Дасаев является серебряным призером чемпионата Европы 1988 года в составе сборной СССР, а также двукратным чемпионом страны в качестве футболиста московского "Спартака".
Логотип УЕФА - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
Стала известна сумма выплаты РФС от УЕФА за неучастие в еврокубках
12 декабря, 21:20
 
Футбол Спорт Ринат Дасаев Российский футбольный союз (РФС)
 
