https://ria.ru/20230705/sud-1882454053.html

СМИ: двух человек вынесли на носилках из здания суда в Киеве

СМИ: двух человек вынесли на носилках из здания суда в Киеве - РИА Новости, 05.07.2023

СМИ: двух человек вынесли на носилках из здания суда в Киеве

Двух человек вынесли на носилках из здания Шевченковского райсуда Киева после второго взрыва, сообщило украинское издание "Страна". РИА Новости, 05.07.2023

2023-07-05T19:39

2023-07-05T19:39

2023-07-05T19:39

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Двух человек вынесли на носилках из здания Шевченковского райсуда Киева после второго взрыва, сообщило украинское издание "Страна". Ранее в среду издание "Страна" со ссылкой на источник сообщило, что обвиняемый в теракте возле здания Верховной Рады в августе 2015 года Игорь Гуменюк взорвал в помещении Шевченковского райсуда Киева три гранаты и взял двух конвоиров в заложники. Нацполиция Украины сообщила, что на месте взрыва работают спецназ, кинологи и взрывотехники. Глава МВД Украины Игорь Клименко заявил, что, по предварительным данным, взорвано неустановленное взрывное устройство. Позже издание сообщило, что в здании суда прогремел еще один взрыв. "Из здания Шевченковского райсуда вынесли двух человек на носилках", - пишет "Страна". В результате беспорядков у здания Рады, прошедших 31 августа 2015 года после предварительного одобрения депутатами изменений в Конституцию страны в части децентрализации, погибли три сотрудника правоохранительных органов, более 150 человек получили ранения. Арсен Аваков, возглавлявший на тот момент МВД Украины, назвал виновной в беспорядках националистическую партию "Свобода" как одного из организаторов митингов. Правоохранители предъявили обвинение в организации беспорядков бойцу батальона "Сич" Игорю Гуменюку и бойцу батальона "Карпатская сич" Сергею Крайняку, им также инкриминируется статья "теракт".

https://ria.ru/20230705/vzryv-1882446993.html

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в мире, украина, игорь гуменюк, верховная рада украины, игорь клименко, киев, арсен аваков