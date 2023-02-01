https://ria.ru/20230201/avakov-1848989277.html

Аваков заявил, что следователи не нашли у него ничего интересного

Аваков заявил, что следователи не нашли у него ничего интересного - РИА Новости, 01.02.2023

Аваков заявил, что следователи не нашли у него ничего интересного

Бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что во время обысков у него по делу о крушении вертолета в Броварах, в котором погибло руководство... РИА Новости, 01.02.2023

2023-02-01T15:28

2023-02-01T15:28

2023-02-01T15:28

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денис монастырский

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что во время обысков у него по делу о крушении вертолета в Броварах, в котором погибло руководство МВД, не найдено ничего соответствующего интересам следствия, при этом он усомнился в целесообразности проведения обысков спустя шесть лет после заключения контрактов на закупку вертолетов Super Puma. Ранее Аваков сообщил, что у него прошел обыск по делу о крушении вертолета в Броварах. "Следствие интересовали контракты по закупке МВД вертолетов Super Puma (Airbus Helicopters H225). Следователи вели себя корректно, хотя целесообразность проведения такого следственного действия выглядит немного туповато, спустя шесть лет после заключения контракта. Естественно, ничего соответствующего интересам следствия обнаружено не было", - написал Аваков в своем Telegram-канале. Он отметил, что украино-французский контракт на поставку МВД Украине вертолетов Airbus заключен в рамках межправительственного соглашения, ратифицированного Верховной Радой Украины в 2018 году. По его словам, контракт проходил аудит французского правительства и казначейства. Вертолет, принадлежавший украинской госслужбе по ЧС, упал 18 января утром возле детского сада в Броварах в Киевской области. На борту находились девять человек, в том числе глава МВД Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин, госсекретарь ведомства Юрий Лубкович и их помощники. Все они погибли. По данным госслужбы по чрезвычайным ситуациям, в результате крушения вертолета погибли 14 человек, в том числе ребенок; пострадали 25 человек, из них 11 детей.

https://ria.ru/20230201/obysk-1848949371.html

https://ria.ru/20230124/krushenie-1847068284.html

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Кирилл Волков

в мире, украина, киевская область, арсен аваков, мвд украины, денис монастырский