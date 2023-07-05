В Киеве завели дело после взрывов в здании суда по статье "попытка побега"
Генпрокурор Украины: после взрывов в суде завели уголовное дело по статье "попытка побега"
© СТРАНА.UAСитуация в Шевченковском суде Киева
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Ситуация в Шевченковском суде Киева
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Офис генпрокурора Украины сообщил, что после взрывов в Шевченковском райсуде Киева заведено уголовное дело по статье "попытка побега подсудимого из-под стражи".
В среду издание "Страна" со ссылкой на источник сообщило, что обвиняемый в теракте возле здания Верховной Рады в августе 2015 года Игорь Гуменюк взорвал в помещении Шевченковского райсуда Киева три гранаты и взял двух конвоиров в заложники. Нацполиция Украины сообщила, что на месте взрыва работают спецназ, кинологи и взрывотехники. Глава МВД Украины Игорь Клименко заявил, что, по предварительным данным, взорвано неустановленное взрывное устройство. Позже издание сообщило, что в здании суда прогремел еще один взрыв. В офисе генпрокурора сообщили о двух пострадавших правоохранителях.
"При процессуальном руководстве Шевченковской окружной прокуратуры г. Киева начато досудебное расследование по факту попытки побега подсудимого из-под стражи, совершенной способом, опасным для жизни многих людей", - говорится в сообщении офиса генпрокурора в телеграм-канале.
По информации ведомства, обвиняемый, которого доставили в суд для участия в судебном заседании, находясь в туалете, попытался бежать, при этом он использовал неустановленное взрывное устройство.
В результате беспорядков у здания Рады, прошедших 31 августа 2015 года после предварительного одобрения депутатами изменений в Конституцию страны в части децентрализации, погибли три сотрудника правоохранительных органов, более 150 человек получили ранения. Арсен Аваков, возглавлявший на тот момент МВД Украины, назвал виновной в беспорядках националистическую партию "Свобода" как одного из организаторов митингов. Правоохранители предъявили обвинение в организации беспорядков бойцу батальона "Сич" Игорю Гуменюку и бойцу батальона "Карпатская сич" Сергею Крайняку, им также инкриминируется статья "теракт".