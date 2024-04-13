https://ria.ru/20240413/prozorov-1939750195.html

Экс-подполковник СБУ рассказал о действиях боевиков с Майдана на Донбассе

Экс-подполковник СБУ рассказал о действиях боевиков с Майдана на Донбассе - РИА Новости, 13.04.2024

Экс-подполковник СБУ рассказал о действиях боевиков с Майдана на Донбассе

Киев, развязав в 2014 году военные действия против Донбасса, привлек к ним боевиков с Майдана, которые начали терроризировать мирное население, заявил РИА... РИА Новости, 13.04.2024

2024-04-13T08:31

2024-04-13T08:31

2024-04-13T08:31

специальная военная операция на украине

в мире

донбасс

украина

киев

василий прозоров

андрей билецкий

арсен аваков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0c/1939626033_0:152:2990:1834_1920x0_80_0_0_2125818dc5bc6e41be3cdf4597992afc.jpg

МОСКВА, 13 апр – РИА Новости. Киев, развязав в 2014 году военные действия против Донбасса, привлек к ним боевиков с Майдана, которые начали терроризировать мирное население, заявил РИА Новости экс-подполковник службы безопасности Украины Василий Прозоров. Автомобиль Прозорова взорвали в Москве в пятницу, сам он получил ранения и попал в больницу. За несколько дней до этого он дал интервью РИА Новости в связи с приближающейся десятой годовщиной начала войны в Донбассе, которую в Киеве назвали "антитеррористической операцией" (АТО). 13 апреля 2014 года захватившие в результате госпереворота власть на Украине начали боевые действия против ЛНР и ДНР, которые не были согласны со сменой власти и заявили о независимости. Операция привела к многочисленным обстрелам населенных пунктов, а также ранениям и массовой гибели жителей Донбасса. "Боевики "Правого сектора"* еще в апреле месяце начали свои действия на территории, скажем, той же Донецкой области, Луганской области. Боевики "Социал-национальной ассамблеи", в которую входил тогда малоизвестный товарищ Андрей Билецкий (будущий создатель террористической организации "Азов"* и депутат верховной рады Украины – ред.), они активно действовали в Харькове против пророссийски настроенных мирных граждан", – рассказал Прозоров. По его словам, уже в апреле на базе подготовки нацгвардии Украины под Киевом из боевиков "самообороны майдана" был сформирован первый резервный батальон. Инициатором его создания были министр внутренних дел Арсен Аваков и начальник управления боевой и специальной подготовки нацгвардии генерал-майор Сергей Кульчицкий, который 29 мая 2014 года погиб под Славянском. "Этот батальон еще в конце апреля 2014 года был переброшен под Славянск и выполнял досмотровые контрольные функции на блокпостах. Тогда, уже тогда, вот в мае 2014 года, я столкнулся с первыми случаями откровенного мародерства, вымогательства, просто преступлений против мирного населения, как раз со стороны вот именно батальона имени, который стал потом называться имени Кульчицкого, первый резервный батальон нацгвардии", – отметил Прозоров. В мае по образцу этого батальона были созданы новые – "Азов"*, "Днепр", "Шахтерск", "Миротворец". "Именно вот эти боевики как раз и начали тот беспредел, по-другому не скажешь, против мирного населения Донбасса, который потом стал широко известен и приобрел просто массовый характер", – рассказал экс-подполковник СБУ.* Террористическая организация, запрещенная на территории России

https://ria.ru/20240412/prozorov-1939660579.html

https://ria.ru/20240407/dnr-1938109327.html

https://ria.ru/20240413/prozorov-1939738349.html

донбасс

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, донбасс, украина, киев, василий прозоров, андрей билецкий, арсен аваков, правый сектор, служба безопасности украины