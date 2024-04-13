Экс-подполковник СБУ рассказал о действиях боевиков с Майдана на Донбассе
Прозоров: Киев в 2014 г привлек боевиков с Майдана для действий против Донбасса
Василий Прозоров. Архивное фото
МОСКВА, 13 апр – РИА Новости. Киев, развязав в 2014 году военные действия против Донбасса, привлек к ним боевиков с Майдана, которые начали терроризировать мирное население, заявил РИА Новости экс-подполковник службы безопасности Украины Василий Прозоров.
Автомобиль Прозорова взорвали в Москве в пятницу, сам он получил ранения и попал в больницу. За несколько дней до этого он дал интервью РИА Новости в связи с приближающейся десятой годовщиной начала войны в Донбассе, которую в Киеве назвали "антитеррористической операцией" (АТО). 13 апреля 2014 года захватившие в результате госпереворота власть на Украине начали боевые действия против ЛНР и ДНР, которые не были согласны со сменой власти и заявили о независимости. Операция привела к многочисленным обстрелам населенных пунктов, а также ранениям и массовой гибели жителей Донбасса.
"Боевики "Правого сектора"* еще в апреле месяце начали свои действия на территории, скажем, той же Донецкой области, Луганской области. Боевики "Социал-национальной ассамблеи", в которую входил тогда малоизвестный товарищ Андрей Билецкий (будущий создатель террористической организации "Азов"* и депутат верховной рады Украины – ред.), они активно действовали в Харькове против пророссийски настроенных мирных граждан", – рассказал Прозоров.
По его словам, уже в апреле на базе подготовки нацгвардии Украины под Киевом из боевиков "самообороны майдана" был сформирован первый резервный батальон. Инициатором его создания были министр внутренних дел Арсен Аваков и начальник управления боевой и специальной подготовки нацгвардии генерал-майор Сергей Кульчицкий, который 29 мая 2014 года погиб под Славянском.
"Этот батальон еще в конце апреля 2014 года был переброшен под Славянск и выполнял досмотровые контрольные функции на блокпостах. Тогда, уже тогда, вот в мае 2014 года, я столкнулся с первыми случаями откровенного мародерства, вымогательства, просто преступлений против мирного населения, как раз со стороны вот именно батальона имени, который стал потом называться имени Кульчицкого, первый резервный батальон нацгвардии", – отметил Прозоров.
В мае по образцу этого батальона были созданы новые – "Азов"*, "Днепр", "Шахтерск", "Миротворец".
"Именно вот эти боевики как раз и начали тот беспредел, по-другому не скажешь, против мирного населения Донбасса, который потом стал широко известен и приобрел просто массовый характер", – рассказал экс-подполковник СБУ.
* Террористическая организация, запрещенная на территории России